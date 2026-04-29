टेस्टिंग के दौरान दिखा एथर का नया स्कूटर, कम कीमत में मिलेगा इतना कुछ; बजाज, TVS, ओला की बढ़ेगी टेंशन!

कंपनी के पोर्टफोलियों में जब से रिज्टा की एंट्री हुई है, तब से कंपनी की सेल्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने नया EL प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जिसे खास तौर से अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के कम्युनिटी डे 2025 पर इसकी झलक दिखने को मिली थी।

एथर एनर्जी अब देश की बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इसे FY2026 के हर महीने में FY2025 के आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, इसकी ओवरऑल ग्रोथ 67% से ज्यादा रही। कंपनी के पोर्टफोलियों में जब से रिज्टा की एंट्री हुई है, तब से कंपनी की सेल्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने नया EL प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जिसे खास तौर से अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के कम्युनिटी डे 2025 पर इसकी झलक दिखने को मिली थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर तैयार पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

अपकमिंग एथर ई-स्कूटर की डिटेल >> टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज में देखा जा सकता है कि अपकमिंग एथर ई-स्कूटर का डिजाइन फैमिली-ऑरिएंटेड है, जो पहले EL01 कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाए गए डिजाइन से मेल खाता है। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा यह स्कूटर पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें जैसे कि हैंडलबार पर लगी हेडलाइट, सामने के हिस्से पर चौड़ी LED DRL, मजबूत फ्रंट प्रोफाइल और पारंपरिक फ्रंट फेंडर की झलक देखने को मिली।

>> इस स्कूटर में एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड भी है, जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें एक लंबी सिंगल-पीस सीट भी है, जिसे राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के आराम से बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पिछला हिस्सा देखने में काफी सीधा-सादा लगता है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इसे स्पोर्टी लुक देने के बजाय रोजमर्रा के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

>> एथर की मौजूदा लाइनअप में EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस नए स्कूटर को रिज्टा से नीचे रखा जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य आम लोगों का बाजार होगा। जहां 450 रेंज परफॉर्मेंस पर ध्यान देने वाले ग्राहकों के लिए है और रिज्टा फैमिली की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं. इस नए स्कूटर से एथर के लिए एक ज्यादा अफॉर्डेबल कीमत वाला ऑप्शन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

अफॉर्डेबल मॉडल वाला EL प्लेटफॉर्म

EL प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मॉड्यूलर और अफॉर्डेबल हो, जिससे एथर एक ही आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोडक्ट बना सके। इससे अलग-अलग बैटरी साइज, फीचर्स और कीमतों वाले स्कूटरों की एक बड़ी रेंज उपलब्ध हो सकती है। अभी तक इसकी आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन पहले मिली जानकारी के अनुसार अपकमिंग स्कूटर में 2 kWh से लेकर 5 kWh तक की बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं। एथर लागत को कंट्रोल में रखने और साथ ही स्कूटर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकती है।