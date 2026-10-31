इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 30 दिनों में 19,813 लोगों ने खरीदा, फुल चार्ज पर 160 KM है रेंज; जानिए खासियत

एथर की फैमिली स्कूटर रिज्टा ने सितंबर, 2026 में हुई बिक्री में धमाल मचाया है। एथर रिज्टा ने इस दौरान 4.7 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ अकेले 19,813 यूनिट्स स्कूटर बेचे हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक बार फिर अपना जलवा बिखेरा है। बता दें कि सितंबर, 2026 में कंपनी के नए और पॉपुलर फैमिली स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर धमाल मचाया है। एथर रिज्टा ने इस दौरान 4.7 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ अकेले 19,813 यूनिट्स स्कूटर बेचे हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 18,919 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर '450' सीरीज दूथर की स्पोर्टी '450' सीरीज ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। बता दें कि सितंबर, 2026 में एथर 450 सीरीज की कुल 6,168 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, अगस्त 2026 (6,891 यूनिट्स) के मुकाबले इसमें 10.5 पर्सेंट की मंथली गिरावट आई है। यह स्पोर्टी स्कूटर उन युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है, जिन्हें पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स पसंद हैं।

1,807.8% बढ़ी कोनार्क की बिक्री दूसरी ओर कंपनी के नए 'कोनार्क' मॉडल ने भी शानदार एंट्री मारते हुए सितंबर, 2026 में 4,140 यूनिट्स बेचीं। इस तरह अगस्त, 2026 में बिकी महज 217 यूनिट्स की तुलना में इसमें 1,807.8 पर्सेंट का बड़ा उछाल आया है। वहीं, कंपनी की पुरानी 450S, 450X और 450 Apex जैसे मॉडल्स की बिक्री सितंबर 2026 में पूरी तरह जीरो रही।

रिज्टा का केबिन और फीचर्स एथर रिज्टा को कंपनी ने खास तौर पर परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी और कम्फर्टेबल सीट मिलती है, जिस पर दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए इसमें 56 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें गूगल मैप्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और 'स्किड कंट्रोल' जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।