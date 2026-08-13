हिमालय की सड़कों पर दौड़ता दिखा एथर का नया कोनार्क, -4° सेल्सियस में भरा फर्राटा; 29 को होगा लॉन्च

ये कड़े टेस्ट ठंडे मौसम में पीक परफॉर्मेंस और बैटरी की कैपेसिटी जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को जांचने के लिए किए गए थे। जीरो से कम तापमान में स्कूटर की चार्जिंग कैपेसिटी की भी जांच की गई। हिमालय में टेस्टिंग से स्कूटर की हर मौसम में चलने की कैपेसिटी को भी जांचने में मदद मिली।

हिमालय की सड़कों पर दौड़ता दिखा एथर का नया कोनार्क

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एथर ने कन्फर्म किया है कि उसका नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क (Konarc) इस महीने 29 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे सालाना कम्युनिटी डे पर पेश करेगी। कोनार्क पूरी तरह से नए EL प्लेटफॉर्म पर बना है, जो कम्फर्ट, प्रैक्टिकैलिटी और अफॉर्डेबल होने पर फोकस करता है। लॉन्च से पहले, कोनार्क को हाल ही में हिमालय में ज्यादा ऊंचाई और ठंडे मौसम में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में कोनार्क को 450 और रिज्टा जैसे दूसरे एथर स्कूटरों के साथ एक काफिले में चलते हुए देखा जा सकता है। एथर ने बताया है कि कोनार्क की ठंडे मौसम में 60 दिनों तक कड़ी टेस्टिंग की गई है। इस दौरान, स्कूटर को -4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान में टेस्ट किया गया।

ये कड़े टेस्ट ठंडे मौसम में पीक परफॉर्मेंस और बैटरी की कैपेसिटी जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को जांचने के लिए किए गए थे। जीरो से कम तापमान में स्कूटर की चार्जिंग कैपेसिटी की भी जांच की गई। हिमालय में टेस्टिंग से स्कूटर की हर मौसम में चलने की कैपेसिटी को भी जांचने में मदद मिली। ये टेस्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि भारत के कई हिस्सों में तापमान में काफी उतार-चढ़ाव होता है। ऐसी जगहें भी हैं जहां बारिश और ज्यादा नमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ये बातें बैटरी की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं। हालांकि, कोनार्क को मास-मार्केट प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया जाएगा, इसलिए भरोसेमंद होना और अलग-अलग हालात में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है।

अपने सिंपल लेकिन शानदार लुक के साथ, एथर Konarc में मास-मार्केट के लिए ज़रूरी खूबियां हैं। स्कूटर का डिज़ाइन घुमावदार है, जो एथर की 450 रेंज की शार्प लाइनों से अलग है। Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियतों में आयताकार LED हेडलैंप, एप्रन पर नीचे की तरफ लगा फुल-चौड़ाई वाला घुमावदार DRL और पारंपरिक स्टाइल का चौड़ा फ्रंट फेंडर शामिल हैं।

DRL के ठीक ऊपर चमकदार काली पट्टी पर एथर की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। स्कूटर में काले रंग की फिनिश वाली छोटी विंडस्क्रीन है। साइड में खासियतों में बड़ा फ्लोरबोर्ड एरिया और छोटी चीजें रखने के लिए सामने की तरफ पॉकेट शामिल हैं। एथर कानोर्क में सिंगल-पीस सीट है, जो चौड़ी, लंबी और कम्फर्टेबल है।

अन्य खूबियों में पीछे बैठने वाले के लिए फोल्ड होने वाले फुटरेस्ट और साइड पैनल पर खास क्रीज़ शामिल हैं। पीछे की तरफ, लाइटिंग सेटअप वैसा ही है जैसा सामने DRL में देखा गया था। काम की चीजों और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए एथर कोनार्क में सीट के नीचे सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह मिलने की उम्मीद है। इसके टेक किट में ब्लूटूथ सपोर्ट, कनेक्टेड फीचर्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला TFT डिस्प्ले शामिल हो सकता है।

एथर कोनार्क की खासियतें अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, यह पता है कि EL-01 प्लेटफॉर्म 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी को सपोर्ट करता है। बैटरी टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े सिस्टम में सुधार के साथ, 2 kWh वाला वैरिएंट भी रोजाना आने-जाने के लिए अच्छी रेंज दे सकता है। जिनकी रेंज 100Km से 150Km तक हो सकती है। एथर लागत को कंट्रोल में रखने और साथ ही स्कूटर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकती है।