हिमालय की सड़कों पर दौड़ता दिखा एथर का नया कोनार्क, -4° सेल्सियस में भरा फर्राटा; 29 को होगा लॉन्च
ये कड़े टेस्ट ठंडे मौसम में पीक परफॉर्मेंस और बैटरी की कैपेसिटी जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को जांचने के लिए किए गए थे। जीरो से कम तापमान में स्कूटर की चार्जिंग कैपेसिटी की भी जांच की गई। हिमालय में टेस्टिंग से स्कूटर की हर मौसम में चलने की कैपेसिटी को भी जांचने में मदद मिली।
एथर ने कन्फर्म किया है कि उसका नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क (Konarc) इस महीने 29 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे सालाना कम्युनिटी डे पर पेश करेगी। कोनार्क पूरी तरह से नए EL प्लेटफॉर्म पर बना है, जो कम्फर्ट, प्रैक्टिकैलिटी और अफॉर्डेबल होने पर फोकस करता है। लॉन्च से पहले, कोनार्क को हाल ही में हिमालय में ज्यादा ऊंचाई और ठंडे मौसम में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में कोनार्क को 450 और रिज्टा जैसे दूसरे एथर स्कूटरों के साथ एक काफिले में चलते हुए देखा जा सकता है। एथर ने बताया है कि कोनार्क की ठंडे मौसम में 60 दिनों तक कड़ी टेस्टिंग की गई है। इस दौरान, स्कूटर को -4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान में टेस्ट किया गया।
ये कड़े टेस्ट ठंडे मौसम में पीक परफॉर्मेंस और बैटरी की कैपेसिटी जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को जांचने के लिए किए गए थे। जीरो से कम तापमान में स्कूटर की चार्जिंग कैपेसिटी की भी जांच की गई। हिमालय में टेस्टिंग से स्कूटर की हर मौसम में चलने की कैपेसिटी को भी जांचने में मदद मिली। ये टेस्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि भारत के कई हिस्सों में तापमान में काफी उतार-चढ़ाव होता है। ऐसी जगहें भी हैं जहां बारिश और ज्यादा नमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ये बातें बैटरी की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं। हालांकि, कोनार्क को मास-मार्केट प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया जाएगा, इसलिए भरोसेमंद होना और अलग-अलग हालात में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy Konarc
₹ 99,000 से शुरू
E3 Trion
₹ 99,999 - 1.2 लाख
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
Bajaj Chetak
₹ 96,504 - 1.39 लाख
Honda Activa E
₹ 1.17 - 1.52 लाख
अपने सिंपल लेकिन शानदार लुक के साथ, एथर Konarc में मास-मार्केट के लिए ज़रूरी खूबियां हैं। स्कूटर का डिज़ाइन घुमावदार है, जो एथर की 450 रेंज की शार्प लाइनों से अलग है। Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियतों में आयताकार LED हेडलैंप, एप्रन पर नीचे की तरफ लगा फुल-चौड़ाई वाला घुमावदार DRL और पारंपरिक स्टाइल का चौड़ा फ्रंट फेंडर शामिल हैं।
DRL के ठीक ऊपर चमकदार काली पट्टी पर एथर की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। स्कूटर में काले रंग की फिनिश वाली छोटी विंडस्क्रीन है। साइड में खासियतों में बड़ा फ्लोरबोर्ड एरिया और छोटी चीजें रखने के लिए सामने की तरफ पॉकेट शामिल हैं। एथर कानोर्क में सिंगल-पीस सीट है, जो चौड़ी, लंबी और कम्फर्टेबल है।
अन्य खूबियों में पीछे बैठने वाले के लिए फोल्ड होने वाले फुटरेस्ट और साइड पैनल पर खास क्रीज़ शामिल हैं। पीछे की तरफ, लाइटिंग सेटअप वैसा ही है जैसा सामने DRL में देखा गया था। काम की चीजों और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए एथर कोनार्क में सीट के नीचे सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह मिलने की उम्मीद है। इसके टेक किट में ब्लूटूथ सपोर्ट, कनेक्टेड फीचर्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला TFT डिस्प्ले शामिल हो सकता है।
एथर कोनार्क की खासियतें अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, यह पता है कि EL-01 प्लेटफॉर्म 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी को सपोर्ट करता है। बैटरी टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े सिस्टम में सुधार के साथ, 2 kWh वाला वैरिएंट भी रोजाना आने-जाने के लिए अच्छी रेंज दे सकता है। जिनकी रेंज 100Km से 150Km तक हो सकती है। एथर लागत को कंट्रोल में रखने और साथ ही स्कूटर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकती है।
एथर कोनार्क में स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो कुछ-कुछ 450 जैसी ही होगी। हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस को परिवार की जरूरतों के हिसाब से सेट किया जा सकता है। उम्मीद किए जा रहे अन्य फीचर्स में 14-इंच के आगे वाले और 12-इंच के पीछे वाले पहिए, आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक शामिल हैं। एखर कोनार्क को लगभग 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। यह TVS आईक्यूब, बजाज चेतक और हीरो विडा VX2 जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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