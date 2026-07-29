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इस स्कूटर में आया कमाल का फीचर; टूटी सड़क, गड्ढों, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, स्पीड ब्रेकर का पहले ही चल जाएगा पता

By Narendra Jijhontiya
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यह नया फीचर राइडर्स को नेविगेशन के दौरान आने वाले गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर के बारे में अलर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि यह एथर के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से मिले डेटा से बनी 'रोड इंटेलिजेंस' का इस्तेमाल करता है।

Ather Energy Rolls Out Pothole Alert Feature Across Its Electric Scooter Range
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बेंगलुरू बेस्ड एथर एनर्जी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन चुकी है। रिज्टा की कामयाबी के बाद कंपनी नए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है। वहीं, कंपनी सॉफ्टवेयर लेवल पर भी लगातार शानदार परफॉर्म कर रही है। अब उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज के लिए नया 'पॉटहोल+ अलर्ट' फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नया फीचर Gen 2 और उससे ऊपर के ई-स्कूटर पर उपलब्ध होगा, जिसमें एथर 450 एपेक्स, 450X और रिज्टा Z शामिल हैं।

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यह नया फीचर राइडर्स को नेविगेशन के दौरान आने वाले गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर के बारे में अलर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि यह एथर के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से मिले डेटा से बनी 'रोड इंटेलिजेंस' का इस्तेमाल करता है। इससे नए फीचर से बारिश के दिनों में स्कूटर को राइड करने में काफी मदद मिलेगी। खासकर जिन रास्तों पर बारिश का पानी भरा है उन पर ये काफी काम आएगा।

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इस लॉन्च के बारे में बात करते हुए एथर एनर्जी के को-फाउंडर और CEO तरुण मेहता ने कहा कि इस फीचर को बनाने में 9 साल लगे। उन्होंने कहा, "चुनौती कभी आइडिया की नहीं थी, बल्कि डेटा की थी। ऐसी चीज को काम में लाने के लिए काफी फ्लीट इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए लाखों कनेक्टेड स्कूटरों का उन्हीं सड़कों पर चलना जरूरी है। आज, हमारे पास आखिरकार यह डेटा आ चुका है।"

एथर का कहना है कि उसके स्कूटर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कनेक्टिविटी से लैस हैं, जिससे कंपनी समय के साथ बड़ा डेटासेट बना पाती है। इस डेटा ने कंपनी को सॉफ्टवेयर-बेस्ड फीचर डेवलप करने में मदद की है, जो अब ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। 'पॉटहोल+' नेविगेशन का इस्तेमाल करते समय स्कूटर के डैशबोर्ड पर गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ सतहों और यहां तक कि स्पीड ब्रेकर के लिए भी अलर्ट भेजेगा। इसके अलावा, जिन यूजर्स के पास Ather Halo स्मार्ट हेलमेट या ब्लूटूथ-कम्पैटिबल हेलमेट है, वे सड़क से ध्यान हटाए बिना ही अलर्ट सुन सकेंगे।

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29 अगस्त को लॉन्च होगा नया ई-स्कूटर

एथर के नए रिज्टा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब कंपनी का बड़ा फोकस इसी तरह के स्कूटर पर है। दरअसल, कंपनी अब बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपना पहला प्रोडक्शन स्कूटर 29 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे 2026 के दौरान पेश करेगी। कंपनी का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के अफॉर्डेबल सेगमेंट में शामिल होगा। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है।

इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा TVS आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर फोकस कर रही है, जिससे हाई वॉल्यूम वाले अफॉर्डेबल सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स के लिए छोड़ दिया गया है और EL प्लेटफॉर्म उस अप्रोच को बदल देता है।

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इसमें 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी कैपेसिटी ऑप्शन को रखा जा सकता है, जबकि प्लेटफॉर्म को 10-इंच से 14-इंच व्हील कॉन्फिगरेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। फ्लेग्जिबिलिटी एथर को कई मूल्य बिंदुओं पर स्कूटर पेश करने का अवसर देता है। परीक्षण प्रोटोटाइप को देखते हुए, स्कूटर 14-इंच के फ्रंट व्हील और 12-इंच के रियर व्हील के साथ-साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक व्यवस्था पर चलता है। इसमें एक चौड़ा फ्रंट एप्रन, हैंडलबार-माउंटेड रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप, फ्लैट सिंगल-पीस सीट और एक बड़ा फ्लोरबोर्ड मेन अट्रैक्शन रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट में सीट के नीचे दो हेलमेट रखने की कैपेसिटी वाला स्टोरेज भी दिखाया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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