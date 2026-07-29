इस स्कूटर में आया कमाल का फीचर; टूटी सड़क, गड्ढों, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, स्पीड ब्रेकर का पहले ही चल जाएगा पता

यह नया फीचर राइडर्स को नेविगेशन के दौरान आने वाले गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर के बारे में अलर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि यह एथर के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से मिले डेटा से बनी 'रोड इंटेलिजेंस' का इस्तेमाल करता है।

इस स्कूटर में आया कमाल का फीचर

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₹ 1,613 /माह से शुरू

बेंगलुरू बेस्ड एथर एनर्जी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन चुकी है। रिज्टा की कामयाबी के बाद कंपनी नए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है। वहीं, कंपनी सॉफ्टवेयर लेवल पर भी लगातार शानदार परफॉर्म कर रही है। अब उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज के लिए नया 'पॉटहोल+ अलर्ट' फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नया फीचर Gen 2 और उससे ऊपर के ई-स्कूटर पर उपलब्ध होगा, जिसमें एथर 450 एपेक्स, 450X और रिज्टा Z शामिल हैं।

यह नया फीचर राइडर्स को नेविगेशन के दौरान आने वाले गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर के बारे में अलर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि यह एथर के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से मिले डेटा से बनी 'रोड इंटेलिजेंस' का इस्तेमाल करता है। इससे नए फीचर से बारिश के दिनों में स्कूटर को राइड करने में काफी मदद मिलेगी। खासकर जिन रास्तों पर बारिश का पानी भरा है उन पर ये काफी काम आएगा।

इस लॉन्च के बारे में बात करते हुए एथर एनर्जी के को-फाउंडर और CEO तरुण मेहता ने कहा कि इस फीचर को बनाने में 9 साल लगे। उन्होंने कहा, "चुनौती कभी आइडिया की नहीं थी, बल्कि डेटा की थी। ऐसी चीज को काम में लाने के लिए काफी फ्लीट इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए लाखों कनेक्टेड स्कूटरों का उन्हीं सड़कों पर चलना जरूरी है। आज, हमारे पास आखिरकार यह डेटा आ चुका है।"

एथर का कहना है कि उसके स्कूटर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कनेक्टिविटी से लैस हैं, जिससे कंपनी समय के साथ बड़ा डेटासेट बना पाती है। इस डेटा ने कंपनी को सॉफ्टवेयर-बेस्ड फीचर डेवलप करने में मदद की है, जो अब ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। 'पॉटहोल+' नेविगेशन का इस्तेमाल करते समय स्कूटर के डैशबोर्ड पर गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ सतहों और यहां तक कि स्पीड ब्रेकर के लिए भी अलर्ट भेजेगा। इसके अलावा, जिन यूजर्स के पास Ather Halo स्मार्ट हेलमेट या ब्लूटूथ-कम्पैटिबल हेलमेट है, वे सड़क से ध्यान हटाए बिना ही अलर्ट सुन सकेंगे।

29 अगस्त को लॉन्च होगा नया ई-स्कूटर एथर के नए रिज्टा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब कंपनी का बड़ा फोकस इसी तरह के स्कूटर पर है। दरअसल, कंपनी अब बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपना पहला प्रोडक्शन स्कूटर 29 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे 2026 के दौरान पेश करेगी। कंपनी का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के अफॉर्डेबल सेगमेंट में शामिल होगा। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है।

इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा TVS आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर फोकस कर रही है, जिससे हाई वॉल्यूम वाले अफॉर्डेबल सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स के लिए छोड़ दिया गया है और EL प्लेटफॉर्म उस अप्रोच को बदल देता है।