एथर एनर्जी ने अक्टूबर, 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी के फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर पहला स्थान हासिल किया है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी ने अक्टूबर, 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी के नए और पॉपुलर फैमिली स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, एथर रिज्टा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 19,505 यूनिट्स स्कूटर बेचे हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 19,879 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रहा कोनार्क एथर के नए 'कोनार्क' मॉडल ने बिक्री के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कोनार्क की कुल 7,562 यूनिट्स बिकीं। जबकि सितंबर, 2026 में यह आंकड़ा 4,140 यूनिट्स था। इस तरह कोनार्क की बिक्री में 83 पर्सेंट की शानदार मंथली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, अक्टूबर 2025 में इस मॉडल की एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इसलिए इसकी सालाना बढ़ोतरी का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

तीसरे नंबर पर रहा एथर 450 दूसरी ओर कंपनी के स्पोर्टी '450' मॉडल ने तीसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में एथर 450 की कुल 6,719 यूनिट्स बिकीं। जबकि सितंबर, 2026 में यह आंकड़ा 6,168 यूनिट्स था। इस तरह इसकी बिक्री में 9 पर्सेंट की मंथली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, अक्टूबर 2025 में इस मॉडल की बिक्री शून्य थी। इसके अलावा, कंपनी के पुराने 450S, 450X और 450 Apex मॉडल की अक्टूबर, 2026 में एक भी यूनिट नहीं बिकी।

रिज्टा के फीचर्स और रेंज एथर रिज्टा में सेगमेंट की सबसे बड़ी और कम्फर्टेबल सीट मिलती है। इस पर दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए इसमें 56 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें गूगल मैप्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और 'स्किड कंट्रोल' जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।