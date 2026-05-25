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इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, अप्रैल में 17,960 लोगों ने खरीदा; 79% बढ़ गई बिक्री

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, अप्रैल में 17,960 लोगों ने खरीदा; 79% बढ़ गई बिक्री

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कंपनी के नए फैमिली स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर मोर्चा संभाला। बता दें कि एथर रिज्टा ने इस दौरान 79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,960 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 10,052 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने एथर के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री और उनके शानदार फीचर्स के बारे में।

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एथर 450 सीरीज का प्रदर्शन

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एथर की स्पोर्टी सीरीज 'एथर 450' रहा। बता दें कि अप्रैल, 2026 में इस सीरीज की कुल 4,872 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह स्कूटर उन युवाओं को काफी पसंद आता है जिन्हें तेज रफ्तार और स्पोर्टी लुक चाहिए। फीचर्स के मामले में 450 सीरीज बेहद एडवांस है। इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन डैशबोर्ड, 'रैप' मोड, रीजनेरेटिव ब्रेकिंग और ऑटो-होल्ड जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। यह महज 3.3 सेकेंड में 0 से 40 की रफ्तार पकड़ लेता है।

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रिज्टा का केबिन और फीचर्स

एथर रिज्टा को कंपनी ने खास तौर पर परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी और आरामदायक सीट मिलती है, जिस पर दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए इसमें 56 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें गूगल मैप्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और 'स्किड कंट्रोल' जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।

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सालाना बिक्री में 67% का बड़ा उछाल

अगर सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री पर नजर डालें तो एथर एनर्जी के लिए अप्रैल का महीना बेहद शानदार रहा। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 22,832 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं। वहीं, ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 13,663 यूनिट्स था। इसका मतलब है कि कंपनी ने सालाना आधार पर 67 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की है। इस तेजी से साफ है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब तेजी से एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।

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मार्च के मुकाबले बिक्री में गिरावट

दूसरी ओर मासिक आधार पर कंपनी की बिक्री में थोड़ी कमी आई है। बता दें कि मार्च, 2026 में एथर ने कुल 30,600 से ज्यादा यूनिट्स बेची थीं। जबकि अप्रैल में इसकी बिक्री में 26 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। अकेले रिज्टा की बिक्री भी मार्च के 23,682 यूनिट्स के मुकाबले अप्रैल में 24 पर्सेंट कम रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारों के सीजन के बाद मार्केट में आने वाला यह एक सामान्य उतार-चढ़ाव है। इसके बावजूद, इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एथर रिज्टा और 450 सीरीज का दबदबा पूरी तरह मजबूत बना हुआ है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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