इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, अप्रैल में 17,960 लोगों ने खरीदा; 79% बढ़ गई बिक्री

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कंपनी के नए फैमिली स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर मोर्चा संभाला। बता दें कि एथर रिज्टा ने इस दौरान 79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,960 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 10,052 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने एथर के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री और उनके शानदार फीचर्स के बारे में।

एथर 450 सीरीज का प्रदर्शन बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एथर की स्पोर्टी सीरीज 'एथर 450' रहा। बता दें कि अप्रैल, 2026 में इस सीरीज की कुल 4,872 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह स्कूटर उन युवाओं को काफी पसंद आता है जिन्हें तेज रफ्तार और स्पोर्टी लुक चाहिए। फीचर्स के मामले में 450 सीरीज बेहद एडवांस है। इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन डैशबोर्ड, 'रैप' मोड, रीजनेरेटिव ब्रेकिंग और ऑटो-होल्ड जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। यह महज 3.3 सेकेंड में 0 से 40 की रफ्तार पकड़ लेता है।

रिज्टा का केबिन और फीचर्स एथर रिज्टा को कंपनी ने खास तौर पर परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी और आरामदायक सीट मिलती है, जिस पर दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए इसमें 56 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें गूगल मैप्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और 'स्किड कंट्रोल' जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।

सालाना बिक्री में 67% का बड़ा उछाल अगर सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री पर नजर डालें तो एथर एनर्जी के लिए अप्रैल का महीना बेहद शानदार रहा। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 22,832 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं। वहीं, ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 13,663 यूनिट्स था। इसका मतलब है कि कंपनी ने सालाना आधार पर 67 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की है। इस तेजी से साफ है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब तेजी से एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।