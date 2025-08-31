एथर एनर्जी ने सस्ता किया स्मार्ट हेलमेट Halo, अब सिर्फ 2,999 रुपये से शुरू; जानिए खासियत
देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी एथर एनर्जी ने अपने स्मार्ट हेलमेट Halo की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने इस हेलमेट को पहली बार कम्युनिटी डे 2025 इवेंट में पेश किया था।
देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी एथर एनर्जी ने अपने स्मार्ट हेलमेट Halo की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने इस हेलमेट को पहली बार कम्युनिटी डे 2025 इवेंट में पेश किया था। अब इसका बेस वर्जन Halo Bit मात्र 2,999 रुपये में और फुल-फेस मॉडल Halo 4,999 रुपये में उपलब्ध होगा। पहले यह हेलमेट 9,999 रुपये की कीमत पर आता था। ऐसे में कंपनी ने इसे खरीदारों के लिए और ज्यादा किफायती बना दिया है। नया हेलमेट अब वायरलेस सिस्टम की जगह USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
ब्लूटूथ और स्मार्ट फीचर्स से लैस
एथर का यह स्मार्ट हेलमेट सिर्फ सेफ्टी ही नहीं बल्कि कई स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इन-बिल्ट माइक्रोफोन और ऑटोमैटिक पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। हेलमेट पहनते ही यह सीधे एथर स्कूटर से कनेक्ट हो जाता है और राइडर को म्यूजिक प्लेबैक, हैंड्स-फ्री कॉलिंग और राइडिंग के दौरान नेविगेशन अलर्ट्स की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, यह हेलमेट सड़कों पर गड्ढों, टो-अवे जोन और अन्य खतरनाक स्थितियों की जानकारी भी देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Simple Energy OneS
₹ 1.4 लाख
Ola Electric S1 Pro Sport
₹ 1.5 - 1.65 लाख
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
Aftek Motors Elmo
₹ 1.4 लाख
Okaya EV Motofaast
₹ 1.39 लाख
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.16 - 1.88 लाख
क्या है कंपनी की प्लानिंग
सिर्फ हेलमेट ही नहीं एथर एनर्जी ने इस इवेंट में अपने भविष्य की योजनाओं की भी झलक दिखाई। कंपनी ने किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए नया EL प्लेटफॉर्म, नया Redux कॉन्सेप्ट और EL01 कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया। बता दें कि EL01 में 14-इंच के पहिये, एलईडी लाइटिंग और इंटीग्रेटेड बूट-चार्जर जैसे माडर्न फीचर्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए वह आने वाले समय में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव और आसान बनाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।