मेटल बॉडी के साथ आएगा एथर का नया कोनार्क, -4°C में भी 150Km भरेगा फर्राटा! 29 अगस्त को होगा लॉन्च

कोनार्क, एथर के EL प्लेटफॉर्म पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन स्कूटर होगा। इस प्लेटफॉर्म को एथर कम्युनिटी डे 2025 में पेश किया गया था। इसे स्कूटरों की एक नई रेंज के लिए आधार के तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे एथर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के एक बड़े और ज्यादा पहुंच वाले सेगमेंट में कदम रख सकेगी।

मेटल बॉडी के साथ आएगा एथर का नया कोनार्क

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Ather Energy Konarc

एथर एनर्जी ने 29 अगस्त को अपने अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क (Konarc) को पेश करने से पहले उसकी पहली झलक दिखाई है। कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर बने इस स्कूटर की एक खास डिजाइन खूबी इसकी मेटल बॉडी है। एथर के CEO और को-फाउंडर तरुण मेहता ने X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्कूटर की मेटल बॉडी को करीब से दिखाया गया है। "Knock knock, Kon?" कैप्शन वाले इस टीजर में मेटल से बनी बॉडी की ओर ध्यान खींचने के लिए डोर खटखटाने की आवाज का इस्तेमाल किया गया है।

कोनार्क, एथर के EL प्लेटफॉर्म पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन स्कूटर होगा। इस प्लेटफॉर्म को एथर कम्युनिटी डे 2025 में पेश किया गया था। इसे स्कूटरों की एक नई रेंज के लिए आधार के तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे एथर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के एक बड़े और ज्यादा लोगों की पहुंच वाले सेगमेंट में कदम रख सकेगी।

कोनार्क के साथ, एथर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 450 और रिज्टा (Rizta) सीरीज से आगे बढ़ा रही है। यह स्कूटर कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अगले स्टेज का हिस्सा है। इसका मकसद एथर के डिजाइन, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और डेली के इस्तेमाल में आसानी जैसे पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना है।

इन फीचर्स की डिटेल भी आ चुकी सामने >> टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज में देखा जा सकता है कि अपकमिंग एथर ई-स्कूटर का डिजाइन फैमिली-ऑरिएंटेड है, जो पहले EL01 कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाए गए डिजाइन से मेल खाता है। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा यह स्कूटर पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें जैसे कि हैंडलबार पर लगी हेडलाइट, सामने के हिस्से पर चौड़ी LED DRL, मजबूत फ्रंट प्रोफाइल और पारंपरिक फ्रंट फेंडर की झलक देखने को मिली।

>> इस स्कूटर में एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड भी है, जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें एक लंबी सिंगल-पीस सीट भी है, जिसे राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के आराम से बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पिछला हिस्सा देखने में काफी सीधा-सादा लगता है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इसे स्पोर्टी लुक देने के बजाय रोजमर्रा के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

>> एथर की मौजूदा लाइनअप में EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस नए स्कूटर को रिज्टा से नीचे रखा जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य आम लोगों का बाजार होगा। जहां 450 रेंज परफॉर्मेंस पर ध्यान देने वाले ग्राहकों के लिए है और रिज्टा फैमिली की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं. इस नए स्कूटर से एथर के लिए एक ज्यादा अफॉर्डेबल कीमत वाला ऑप्शन उपलब्ध होने की उम्मीद है।