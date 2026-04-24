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इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मची लूट, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

Apr 24, 2026 04:19 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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एथर एनर्जी ने 6 लाख यूनिट से ज्यादा की सेल के जबर्दस्त आंकड़े को पार कर लिया है। वाहन पोर्टल के अनुसार कंपनी ने टोटल 6,04,497 यूनिट्स की बिक्री (क्यूमुलेटिव सेल) दर्ज की है।

इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मची लूट, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

Ather Energy के इलेक्ट्रिक टू-वीलर ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि कंपनी ने 6 लाख यूनिट से ज्यादा की सेल के जबर्दस्त आंकड़े को पार कर लिया है। वाहन पोर्टल के अनुसार कंपनी ने टोटल 6,04,497 यूनिट्स की बिक्री (क्यूमुलेटिव सेल) दर्ज की है। महज 1.4 साल में इस e2W स्टार्टअप ने अपने ग्राहकों को 3,00,288 ई-स्कूटर डिलीवर किया है। इसका मतलब है कि 2018 से अब तक एथर की कुल बिक्री का 50 प्रतिशत पिछले 16 महीनों में हुआ है, जो स्कूटर्स की शानदार डिमांड को भी दिखाता है।

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CY2022 से मांग में तेजी आई

पहले चार वर्षों CY 2018 से CY2021) में सेल मिनिमल रही और इसमें कोविड-19 पैंडेमिक के कारण दो साल प्रभावित हुई सेल भी शामिल थी। CY2022 से मांग में तेजी आई और एथर ने 51,811 यूनिट्स बेचीं। इसके साथ कंपनी ने e2W इंडस्ट्री की टोटल सेल में 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी हासिल की।

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पहली बार पहली बार 1 लाख यूनिट्स से ज्यादा की सेल

CY2023 में जब इसकी बिक्री पहली बार 1 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई, तब एथर का मार्केट शेयर 12 पर्सेंट था। ईवी मेकर ने 1.26 लाख यूनिट्स से अधिक की रिटेल सेल दर्ज की और भारत में सेल हुए 1.14 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की। ​​इलेक्ट्रिक टू वीलर सेगमेंट में 2025 में एथर ने ऐनुअल सेल का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान 2,01,129 यूनिट्स की सेल के साथ 59 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ देखी गई, जिससे देश में बेची गई रिकॉर्ड 1.28 मिलियन इलेक्ट्रिक टू वीलर में इसकी हिस्सेदारी 16 प्रतिशत हो गई।

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रिज्टा का कमाल

वाहन के अनुसार 1 जनवरी से 22 अप्रैल 2026 के बीच 99,159 एथर स्कूटर ग्राहकों को डिलिवर किए गए हैं। इससे इस साल अब तक इलेक्ट्रिक वीइकल मेकर की बाजार में हिस्सेदारी 18.50 प्रतिशत हो गई है, जो एथर के लिए अब तक का बेस्ट है। एथर एनर्जी का सबसे बड़ा कारण प्रीमियम Rizta फैमिली के स्कूटर हैं, जो अभी इसकी टोटल सेल का 70-75 प्रतिशत है। अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ रिज्टा, एथर के लिए एक स्ट्रैटिजिक प्रोडक्ट शिफ्ट साबित हुआ और इसकी बिक्री में जबरदस्त उछाल लाया।

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घट गई शुरुआती कीमत

प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करते हुए और टीवीएस iQUBE और बजाज चेतक जैसे स्कूटरों को टक्कर देने के लिए डिजाइन और डिवेलप किए गए रिज्टा की खास खूबियों में भारत में सबसे बड़ी टू-वीलर सीट, बड़ा स्टोरेज स्पेस और कई यूजर-फ्रेंड्ली फीचर शामिल हैं। एथर प्रोडक्ट्स की ओर ग्राहकों को खींचने वाला दूसरा बड़ा कारण इसका BaaS बिजनेस मॉडल है, जिसने रिज्टा की शुरुआती कीमत को घटाकर 76,000 रुपये कर दिया है। रिज्टा एस की शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) से घटकर 76,000 रुपये हो गई है, जिससे यह प्रीमियम फैमिली स्कूटर काफी किफायती हो गया है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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