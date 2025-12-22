Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ather Energy electric scooter price hike by up to Rs 3,000 from 1 January 2025, check all details
फटाफट खरीद लें इस कंंपनी का स्कूटर, वरना जनवरी से कई हजार बढ़ जाएगी कीमत; अभी लेने पर ₹20,000 तक की छूट

फटाफट खरीद लें इस कंंपनी का स्कूटर, वरना जनवरी से कई हजार बढ़ जाएगी कीमत; अभी लेने पर ₹20,000 तक की छूट

संक्षेप:

जनवरी 2026 से एथर इलेक्ट्रिक के ई-स्कूटर (Ather Electric Scooters) महंगे हो जाएंगे। इन ई-स्कूटरों की कीमतों में कई हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आखिर कितने महंगे हो जाएंगे?

Dec 22, 2025 03:07 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आप नया एथर (Ather) इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश की जानी-मानी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2026 से अपने ई-स्कूटरों की कीमतों में 3,000 तक की बढ़ोतरी करेगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि एथर के कौन-कौन से मॉडल महंगे होंगे?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट हो गई टैक्स फ्री! सिर्फ ₹5.07 लाख में मिल रहा इसका बेस मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ather Energy 450x

Ather Energy 450x

₹ 1.5 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS iQube

TVS iQube

₹ 1.11 - 1.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ampere Nexus

Ampere Nexus

₹ 1.2 - 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ather Energy 450S

Ather Energy 450S

₹ 84,341 - 1.48 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Simple Energy One

Simple Energy One

₹ 1.66 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

किन मॉडल्स पर पड़ेगा असर?

एथर एनर्जी (Ather Energy) के मौजूदा पोर्टफोलियो में दो प्रमुख स्कूटर रेंज शामिल हैं। इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450 सीरीज (Ather 450 Series) और फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर रिज्टा (Ather Rizta) शामिल है।

फिलहाल, इन स्कूटर्स की एक्स-शोरूम (नई दिल्ली) कीमत 1.14 लाख से 1.82 लाख के बीच है। वहीं, जनवरी 2026 से सभी मॉडल्स पर कीमत बढ़ने की संभावना है।

कीमतें क्यों बढ़ा रही एथर?

कंपनी के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की लागत बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स महंगे होना, विदेशी मुद्रा (Forex) में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों की वजह से उत्पादन लागत बढ़ गई है। इन्हीं बढ़ती लागतों का असर अब ग्राहकों पर पड़ने वाला है।

ये भी पढ़ें:मारुति ने इस SUV पर ₹1.30 लाख टैक्स माफ किया, अब मात्र ₹6.94 लाख में मिल रही कार

दिसंबर में खरीदने वालों को मिलेगा फायदा

अच्छी बात यह है कि एथर (Ather) इस समय इलेक्ट्रिक दिसंबर (Electric December) स्कीम चला रही है। इसके तहत चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को 20,000 तक के फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में जो लोग दिसंबर में खरीदारी करते हैं, वे कीमत बढ़ने से पहले अच्छा-खासा पैसा बचा सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।