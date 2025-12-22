फटाफट खरीद लें इस कंंपनी का स्कूटर, वरना जनवरी से कई हजार बढ़ जाएगी कीमत; अभी लेने पर ₹20,000 तक की छूट
जनवरी 2026 से एथर इलेक्ट्रिक के ई-स्कूटर (Ather Electric Scooters) महंगे हो जाएंगे। इन ई-स्कूटरों की कीमतों में कई हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आखिर कितने महंगे हो जाएंगे?
अगर आप नया एथर (Ather) इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश की जानी-मानी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2026 से अपने ई-स्कूटरों की कीमतों में 3,000 तक की बढ़ोतरी करेगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि एथर के कौन-कौन से मॉडल महंगे होंगे?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.48 लाख
Simple Energy One
₹ 1.66 लाख
किन मॉडल्स पर पड़ेगा असर?
एथर एनर्जी (Ather Energy) के मौजूदा पोर्टफोलियो में दो प्रमुख स्कूटर रेंज शामिल हैं। इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450 सीरीज (Ather 450 Series) और फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर रिज्टा (Ather Rizta) शामिल है।
फिलहाल, इन स्कूटर्स की एक्स-शोरूम (नई दिल्ली) कीमत 1.14 लाख से 1.82 लाख के बीच है। वहीं, जनवरी 2026 से सभी मॉडल्स पर कीमत बढ़ने की संभावना है।
कीमतें क्यों बढ़ा रही एथर?
कंपनी के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की लागत बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स महंगे होना, विदेशी मुद्रा (Forex) में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों की वजह से उत्पादन लागत बढ़ गई है। इन्हीं बढ़ती लागतों का असर अब ग्राहकों पर पड़ने वाला है।
दिसंबर में खरीदने वालों को मिलेगा फायदा
अच्छी बात यह है कि एथर (Ather) इस समय इलेक्ट्रिक दिसंबर (Electric December) स्कीम चला रही है। इसके तहत चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को 20,000 तक के फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में जो लोग दिसंबर में खरीदारी करते हैं, वे कीमत बढ़ने से पहले अच्छा-खासा पैसा बचा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।