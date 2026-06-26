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रिकॉर्ड सेल के साथ एथर बनी देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी, 7 लाख से ज्यादा घरों में पहुंचे इलेक्ट्रिक स्कूटर

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने अपनी हालिया 2 लाख यूनिट्स की बिक्री महज 8 महीने में बेची हैं, जो इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। एथर की ग्रोथ एक जैसी स्पीड से नहीं रही है। 2018 और 2021 के बीच बिक्री कम रही, जिसका एक कारण कोविड था। कंपनी ने पहली बार 2022 में सालाना 50,000 यूनिट्स (54,769 यूनिट्स) का आंकड़ा पार किया

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बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी देश की चौथी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी बन गई है। दरअसल, इसने देश में कुल 7 लाख रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह वो ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह चौथी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e2W) मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। वाहन (Vahan) डेटा के अनुसार, 2018 में बिक्री शुरू होने के बाद से 25 जून, 2026 तक एथर ने ग्राहकों को 7,04,447 यूनिट्स की डिलीवरी की है।

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खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी हालिया 2 लाख यूनिट्स की बिक्री महज 8 महीने में बेची हैं, जो इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। एथर की ग्रोथ एक जैसी स्पीड से नहीं रही है। 2018 और 2021 के बीच बिक्री कम रही, जिसका एक कारण कोविड था। कंपनी ने पहली बार 2022 में सालाना 50,000 यूनिट्स (54,769 यूनिट्स) का आंकड़ा पार किया और फिर 2023 में इस संख्या को दोगुना करके 1,11,812 यूनिट्स तक पहुंचाया। इसके बाद 2024 में 1,36,513 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि 2025 में 2,14,985 यूनिट्स के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया, जो साल-दर-साल 57% की बढ़ोतरी थी। इससे उस समय भारत के रिकॉर्ड 1.34 मिलियन-यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर की हिस्सेदारी 16% हो गई।

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कंपनी की बिक्री की ये रफ्तार 2026 में भी जारी है। 1 जनवरी से 25 जून के बीच, एथर ने 1,63,788 यूनिट्स की डिलीवरी की, जो पहले ही 2025 की कुल बिक्री का 76% है। इस साल अब तक भारत में बिके 9,34,141 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में एथर की हिस्सेदारी 17.53% रही है। मार्च 2026 कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 36,362 यूनिट्स बिकीं। एथर ने पिछले 9 महीनों में आठ बार मंथली 20,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, कंपनी इस कैलेंडर ईयर में लगभग 3,25,000 यूनिट्स बेचने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

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अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ रिज्टा, एथर की हालिया ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान देने वाला रहा है। यह फैमिली ई-स्कूटर अब कंपनी की मंथली बिक्री का लगभग 75% हिस्सा है। लॉन्च के सिर्फ 25 महीनों में इसकी कुल बिक्री 3 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है। महंगा होने के बाद भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बनी हुई है।

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एथर अब ग्रोथ के अगले स्टेज के लिए दो मोर्चों पर तैयारी कर रही है। कंपनी का नया EL प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक बड़ी रेंज के लिए आधार बनाने के मकसद से डिजाइन किया गया है। वहीं, महाराष्ट्र में उसका तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसकी सालाना कैपेसिटी 10 लाख यूनिट्स तक होगी। मार्च 2027 तक ऑपरेशन का पहला चरण 42,000 यूनिट प्रति माह शुरू कर सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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