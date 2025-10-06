एथर ने पार किया 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन का बड़ा माइलस्टोन, कंपनी के लिए गेम चेंजर बना ये स्कूटर

एथर एनर्जी (Ather Energy) ने 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। एथर एनर्जी (Ather Energy) की ओर से कंपनी के लिए रिज्टा (Rizta) गेम चेंजर स्कूटर बन गया।

भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने तमिलनाडु के होसुर प्लांट से अपना 5 लाखवां स्कूटर रोल-आउट किया है। खास बात यह है कि यह माइलस्टोन यूनिट एथर (Ather) का फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा (Rizta) था, जो पिछले साल लॉन्च होने के बाद से ही कंपनी की ग्रोथ की रीढ़ बन गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रिज्टा बनी एथर की सफलता का नया चेहरा

एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने लॉन्च के सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी की कुल प्रोडक्शन का एक-तिहाई हिस्सा अपने नाम कर लिया है। कंपनी के मुताबिक, रिज्टा (Rizta) की बढ़ती लोकप्रियता ने एथर (Ather) की ग्रोथ को नई रफ्तार दी है और फैमिली स्कूटर सेगमेंट में इसे एक मजबूत पहचान दिलाई है।

एथर के को-फाउंडर और CTO स्वप्निल जैन ने कहा कि 5,00,000 स्कूटर बनाना हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इनोवेशन, क्वॉलिटी और भरोसे की एक कहानी है। हर यूनिट के साथ हमने एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया है, जो भारत में EV रेवॉल्यूशन को और आगे ले जाएगा।

हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का नया युग

वर्तमान में एथर (Ather) के पास होसुर, तमिलनाडु में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसमें एक व्हीकल असेंबली के लिए और दूसरी बैटरी प्रोडक्शन के लिए है। इनकी सालाना क्षमता 4.2 लाख स्कूटर है। अब कंपनी अपनी तीसरी यूनिट Factory 3.0 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरिक बिडकिन) में बना रही है।

यह यूनिट इंडस्ट्री (Industry) 4.0 टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, यानी यहां एआई, डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों फेज के पूरा होने के बाद एथर (Ather) की कुल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 14.2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी।

तेजी से बढ़ रहा नेटवर्क

एथर (Ather) अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने मध्य और उत्तर भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। यह कदम कंपनी के लिए भविष्य की ग्रोथ का बड़ा आधार बनेगा।