6 महीने में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद लिया ये ई-स्कूटर, अब जान लो नई बैटरी का खर्च; कीमत होश उड़ा देगी!

Dec 24, 2025 07:57 pm IST

भारतीय बाजार में एथर एनर्जी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके पोर्टफोलियो में रिज्टा की एंट्री से गजब की ग्रोथ देखने को मिली है। रिज्टा की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लॉन्चिंग के महज 6 महीने के अंदर इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गई हैं। कंपनी बाजार में 450 सीरीज के कई मॉडल बेच रही है। हालांकि, इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि इसमें नई बैटरी का खर्च कितना है। कंपनी ने हाल ही में अपनी Eight70 नाम से बैटरी वारंटी स्कीम शुरू की है। जिसका फायदा प्रो यूजर्स को मिलता है।

आपके पास एथर का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है, या फिर आप नया मॉडल खरीदने वाले हैं। तब आपको इसकी बैटरी बदलवाने का खर्च भी पता होना चाहिए। दरअसल, evindia ने एथर स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की कीमतों के बारे में बताया है। एथर 450X (2.9 kWh) इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी का खर्च 65,000 से 70,000 रुपए तक है। एथर 450X (3.7 kWh) इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी का खर्च 80,000 रुपए तक है। एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी का खर्च 60,000 रुपए तक है। एथर रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी का खर्च 65,000 और 80,000 रुपए तक है।

बैटरी वारंटी स्कीम एथर एनर्जी की Eight70 नाम की इस बैटरी वारंटी की कीमत केवल प्रो यूजर्स के लिए 4,999 रुपए है। यह 8 साल या 80,000 Km तक कवर करती है। एथर की बैटरी 8 साल बाद भी अपनी मूल सेहत का कम से कम 70% बनाए रखेगी। 8 साल बाद भी आपका स्कूटर बेहतरीन रेंज, टॉप स्पीड, एक्सेलेरेशन और ग्रेडेबिलिटी देना जारी रखेगा। अगर आप मौजूदा या नए एथर ग्राहक हैं और आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए प्रो पैक चुना है, तो आप एक्स्ट्रा 4,999 रुपए में Eight70 बैटरी वारंटी स्कीम सिलेक्ट करने के लिए एलिजेबल होंगे।

अगर बैटरी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या वर्कमैनशिप एरर या कवरेज पीरियड के अंदर बैटरी की हेल्थ 70% से कम हो जाती है, तो कंपनी बैटरी की "रिपेयर या रिप्लेसमेंट" देगी। कंपनी ने Eight70 वारंटी स्कीम में ग्राहक की लापरवाही, बैटरी में किए गए मोडिफिकेशन, VIN और BIN को हटाना या बदलना, चोरी, दुरुपयोग, दुर्घटना, बाढ़, आग आदि को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। साथ ही, बैटरी के प्राकृतिक टूट-फूट या कोई फिजिकल डैमेज को भी स्कीम से बाहर रखा गया है।