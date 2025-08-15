Ather Electric Scooters Launched With BaaS for Rizta एथर रिज्टा BaaS सर्विस के साथ लॉन्च, सिर्फ 75999 रुपए तय की कीमत; 1Km चलने का खर्च ₹1 रुपया, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ather Electric Scooters Launched With BaaS for Rizta

एथर रिज्टा BaaS सर्विस के साथ लॉन्च, सिर्फ 75999 रुपए तय की कीमत; 1Km चलने का खर्च ₹1 रुपया

इस सर्विस से इसके स्कूटर को खरीदना आसान हो गया है। BaaS के साथ, ग्राहक बैटरी के लिए अग्रिम भुगतान किए बिना एथर स्कूटर खरीद सकते हैं। उन्हें अपने लिए फ्लैग्जिबल मंथली बैटरी यूजेस योजनाओं का ऑप्शन चुनना होगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
एथर रिज्टा BaaS सर्विस के साथ लॉन्च, सिर्फ 75999 रुपए तय की कीमत; 1Km चलने का खर्च ₹1 रुपया

देश की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों में शामिल एथर एनर्जी लिमिटेड ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई बैटरी ऐज सर्विस (BaaS) शुरू की है। इस सर्विस से इसके स्कूटर को खरीदना आसान हो गया है। BaaS के साथ, ग्राहक बैटरी के लिए अग्रिम भुगतान किए बिना एथर स्कूटर खरीद सकते हैं। उन्हें अपने लिए फ्लैग्जिबल मंथली बैटरी यूजेस योजनाओं का ऑप्शन चुनना होगा। इसकी कीमत 1 रुपये प्रति किलोमीटर (न्यूनतम 1,000 किमी/माह के साथ 48 महीने के पैकेज पर आधारित) से शुरू होती है।

इस सर्विस से एथर रिज्टा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 75,999 रुपए और एथर 450 सीरीज की शुरुआती कीमत 84,341 रुपए हो गई है। जो स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में 30% तक कम है। ग्राहकों को भारत भर में एथर के 3,300 से ज्यादा फास्ट चार्जर्स पर एक साल की फ्री फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। इस साल की शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया एथर का एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम अब तय की गई किलोमीटर की दूरी के आधार पर 3 साल बाद स्कूटर के मूल्य का 60% तक और चार साल बाद 50% तक का लाभ प्रदान करता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹ 1.11 - 1.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Oben Rorr EZ Sigma

Oben Rorr EZ Sigma

₹ 1.27 - 1.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kinetic Green DX

Kinetic Green DX

₹ 1.11 - 1.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ADMS DB

ADMS DB

₹ 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Activa E

Honda Activa E

₹ 1.17 - 1.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tunwal Storm Advance 2

Tunwal Storm Advance 2

₹ 1.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश के किन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा FASTag एनुअल पास? देखें लिस्ट

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

ये भी पढ़ें:FASTag एनुअल पास: ₹15 में टोल पार करने वाले PASS से जुड़े सवाल और जवाब

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160 km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। इसके तीनो वैरिएंट की एक्स-शोरूम 109,999 रुपए, 124,999 रुपए और 144,999 रुपए है। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं। कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है।

Auto News Hindi Electric Scooter Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।