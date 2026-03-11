इस कंपनी के डिस्काउंट ने OLA को बढ़ाई टेंशन! अपने ई-स्कूटर ₹20000 सस्ते किए; वो दे रही 10000 की छूट

Mar 11, 2026 06:21 pm IST

एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप की रिज्टा और 450 सीरीज पर 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये एक लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट है। ये स्पेशल ऑफर भारत में एथर एक्सपीरियंस सेंटर्स पर 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर विचार कर रहे ग्राहकों के लिए एक शानदार मौका भी है। कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को एस्पिरेशनल ग्राहकों और युवा शहरी ग्राहकों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है। दरअसल, 31 मार्च, 2026 के बाद 5,000 रुपए की PM ई-ड्राइव सब्सिडी बंद हो जाएगी। बता दें कि ओला भी अपने स्कूटर पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है।

स्कूटर पर मिल रहे डिस्काउंट की डिटेल

लिमिटेड-टाइम स्कीम के तहत, ग्राहक कुल 20,000 रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, 6,500 रुपए का कैश डिस्काउंट और 3,500 रुपए की एक्सटेंडेड कम्पोनेंट्स वारंटी शामिल है। ये बेनिफिट भारत में एथर के डीलरशिप नेटवर्क पर मार्च के आखिर से पहले की गई खरीदारी पर लागू हैं। इन ऑफर्स के लागू होने के बाद, रिज्टा S की एक्स-शोरूम कीमत 1,04,758 रुपए (मुंबई) हो गई है। जबकि 450S प्रमोशनल पीरियड के दौरान एक्स-शोरूम कीमत 1,13,100 रुपए (मुंबई) में उपलब्ध है।

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं।