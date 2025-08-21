एथर ने दिखाई नए EL प्लेटफॉर्म की झलक, इस पर तैयार हो रहा सबसे सस्ता ई-स्कूटर; 30 अगस्त को होगी एंट्री
एथर EL कॉन्सेप्ट में एथर 450 और रिज्टा की तुलना में ज्यादा सहजता होने की उम्मीद है। हालांकि, टीजर में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन EL कॉन्सेप्ट में कुछ विशिष्ट विशेषताएं शामिल होने की संभावना है। टीजर में बताया गया है कि नया EL प्लेटफॉर्म वर्सेटाइल, कम लागत वाला और अत्यधिक स्केलेबल होगा।
एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये देश की टॉप कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। भले ही ये अभी टीवीएस, बजाजा, ओला, हीरो जैसी कंपनियों से पीछे है, लेकिन कंपनी सेगमेंट में खुद को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। दरअसल, कंपनी 30 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे पर अपना नया EL प्लेटफॉर्म पर तैयार इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करने वाली है। कंपनी इसे लेकर लगातार टीजर भी जारी कर रही है। अब एक नए टीजर में कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट का सिल्हूट दिखाया गया है।
हालांकि, टीजर में सिल्हूट की ज्यादा बारीक डिटेल नहीं दिखाई है, लेकिन इससे एक फैमिली स्कूटर के संकेत जरूर मिलते हैं। मुख्य विशेषताओं में पारंपरिक फेंडर डिजाइन, बड़ा फ्रंट एप्रन, रेक्टेंगुलर हेडलैंप हाउसिंग और लंबी व चौड़ी सीट शामिल हैं। आगे और सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस होने की संभावना है। फ्लोरबोर्ड एरिया समतल है और डेली की जरूरतों के लिए काफी बड़ा लगता है। इसका मुख्य लक्ष्य फैमिली ऑरिएंटेड यूजर होंगे, इसलिए स्कूटर के बॉडी पैनल और ग्राफिक्स काफी हद तक पारंपरिक होंगे।
इसका मतलब है कि EL प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के स्कूटर मॉडलों को आसानी से सपोर्ट कर सकता है। अपने डिजाइन और फीचर्स के साथ ये मॉडल ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हैं। कुछ मॉडल विशेष रूप से एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाए जा सकते हैं।
EL प्लेटफॉर्म में मॉड्यूलर कम्पोनेंट शामिल होने की उम्मीद है, जिससे मॉडल के आधार पर बैटरी पैक, मोटर और संबंधित कम्पोनेंट को आसानी से बदला जा सकेगा। लागत कम करने के लिए, यह संभव है कि EL कॉन्सेप्ट में ज्यादा अफॉर्डेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरियों का उपयोग किया जा सकता है। ये न केवल कम लागत वाली हैं, बल्कि पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अधिक समय तक चलती हैं। एडवांस्ड कनेक्टिविटी या राइड-असिस्ट सुविधाओं के बजाय, बुनियादी कार्यों के साथ तकनीकी किट को सरल बनाया जा सकता है।
