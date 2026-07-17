एथर का नया स्कूटर 29 अगस्त को होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा इतना कुछ; बजाज, TVS की बढ़ाएगा टेंशन!

इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा टीवीएस आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है।

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बेंगलुरू की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स एथर एनर्जी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। कंपनी के नए रिज्टा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब कंपनी का बड़ा फोकस इसी तरह के स्कूटर पर है। दरअसल, कंपनी अब बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपना पहला प्रोडक्शन स्कूटर 29 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे 2026 के दौरान पेश करेगी। कंपनी का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के अफॉर्डेबल सेगमेंट में शामिल होगा। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है।

इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा टीवीएस आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर फोकस कर रही है, जिससे हाई वॉल्यूम वाले अफॉर्डेबल सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स के लिए छोड़ दिया गया है और EL प्लेटफॉर्म उस अप्रोच को बदल देता है।

इसका मुकाबला TVS आईक्यूब और ऑर्बिटर, बजाज चेतक, ओला S1 X और अन्य से होने की उम्मीद है। इस ई-स्कूटर का प्रोडक्शन वर्जन पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि EL01 कॉन्सेप्ट ने कम्युनिटी डे 2025 के दौरान अपनी शुरुआत की थी। पेटेंट फाइलिंग से पता चला है कि ऑरिजनल स्टाइल को शोरूम मॉडल में ले जाया गया है।

इसमें एक चौड़ा फ्रंट एप्रन, हैंडलबार-माउंटेड रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप, फ्लैट सिंगल-पीस सीट और एक बड़ा फ्लोरबोर्ड मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट में सीट के नीचे दो हेलमेट रखने की कैपेसिटी वाला स्टोरेज भी दिखाया गया है। प्रोडक्शन वर्जन में भी समान रूप से बड़े लगेज कंपार्टमेंट की उम्मीद है। EL आर्किटेक्चर को कई प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इसमें 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी कैपेसिटी ऑप्शन को रखा जा सकता है, जबकि प्लेटफॉर्म को 10-इंच से 14-इंच व्हील कॉन्फिगरेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। फ्लेग्जिबिलिटी एथर को कई मूल्य बिंदुओं पर स्कूटर पेश करने का अवसर देता है। परीक्षण प्रोटोटाइप को देखते हुए, स्कूटर 14-इंच के फ्रंट व्हील और 12-इंच के रियर व्हील के साथ-साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक व्यवस्था पर चलता है।