एथर का नया स्कूटर 29 अगस्त को होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा इतना कुछ; बजाज, TVS की बढ़ाएगा टेंशन!
इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा टीवीएस आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है।
बेंगलुरू की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स एथर एनर्जी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। कंपनी के नए रिज्टा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब कंपनी का बड़ा फोकस इसी तरह के स्कूटर पर है। दरअसल, कंपनी अब बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपना पहला प्रोडक्शन स्कूटर 29 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे 2026 के दौरान पेश करेगी। कंपनी का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के अफॉर्डेबल सेगमेंट में शामिल होगा। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है।
इसकी सेल फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू हो सकती है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में रिज्टा के ठीक नीचे है। जैसा टीवीएस आईक्यूब और ऑर्बिटर के साथ देखा गया है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर फोकस कर रही है, जिससे हाई वॉल्यूम वाले अफॉर्डेबल सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स के लिए छोड़ दिया गया है और EL प्लेटफॉर्म उस अप्रोच को बदल देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy EL01
₹ 99,000 से शुरू
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
Okaya EV Faast F2T
₹ 89,999
Okaya EV Faast F2B
₹ 89,999
इसका मुकाबला TVS आईक्यूब और ऑर्बिटर, बजाज चेतक, ओला S1 X और अन्य से होने की उम्मीद है। इस ई-स्कूटर का प्रोडक्शन वर्जन पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि EL01 कॉन्सेप्ट ने कम्युनिटी डे 2025 के दौरान अपनी शुरुआत की थी। पेटेंट फाइलिंग से पता चला है कि ऑरिजनल स्टाइल को शोरूम मॉडल में ले जाया गया है।
इसमें एक चौड़ा फ्रंट एप्रन, हैंडलबार-माउंटेड रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप, फ्लैट सिंगल-पीस सीट और एक बड़ा फ्लोरबोर्ड मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट में सीट के नीचे दो हेलमेट रखने की कैपेसिटी वाला स्टोरेज भी दिखाया गया है। प्रोडक्शन वर्जन में भी समान रूप से बड़े लगेज कंपार्टमेंट की उम्मीद है। EL आर्किटेक्चर को कई प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इसमें 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी कैपेसिटी ऑप्शन को रखा जा सकता है, जबकि प्लेटफॉर्म को 10-इंच से 14-इंच व्हील कॉन्फिगरेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। फ्लेग्जिबिलिटी एथर को कई मूल्य बिंदुओं पर स्कूटर पेश करने का अवसर देता है। परीक्षण प्रोटोटाइप को देखते हुए, स्कूटर 14-इंच के फ्रंट व्हील और 12-इंच के रियर व्हील के साथ-साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक व्यवस्था पर चलता है।
इंडस्ट्री रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि एथर अपने बेल्ट-ऑपरेटेड सिस्टम को हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से बदल सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता है। एथर ने सीट के नीचे इंटीग्रेटेड एक पेटेंट AC-DC चार्जिंग मॉड्यूल भी प्रदर्शित किया था, जिससे चार्जिंग केबल स्कूटर के अंदर ही स्टोर रह सकें। फीचर्स की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें लेटेस्ट एथरस्टैक सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और मल्टीपल राइड मोड मिलेंगे। वहीं, लोअर वैरिएंट की कीमत कॉम्पटीटर्स से कम रखने के लिए इसमें फीचर्स कम किए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।