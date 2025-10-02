Ather Dominate Ola Electric In 2W EV Sales In September 2025 ओला के साथ ये क्या हो गया? अब इस कंपनी ने भी पीछे छोड़ सभी को चौंकाया; देखें टॉप-10 e2W कंपनी, Auto Hindi News - Hindustan
ओला के साथ ये क्या हो गया? अब इस कंपनी ने भी पीछे छोड़ सभी को चौंकाया; देखें टॉप-10 e2W कंपनी

TVS मोटर ने सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) बाजार में 21.6% हिस्सेदारी के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी, जबकि ओला इलेक्ट्रिक, जो पिछले महीने बजाज को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी, चौथे स्थान पर खिसक गई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:05 AM
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में हर महीने उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले महीने यानी सितंबर में इस सेगमेंट में एक बार फिर टीवीएस ने बाजी मारी। TVS मोटर ने सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) बाजार में 21.6% हिस्सेदारी के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी, जबकि ओला इलेक्ट्रिक, जो पिछले महीने बजाज को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी, चौथे स्थान पर खिसक गई। वाहन के आंकड़ों के अनुसार, TVS ने सितंबर में 7.41% मासिक गिरावट के बावजूद 22,481 पंजीकरण दर्ज करके अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। सितंबर में कुल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का पंजीकरण 1,04,056 यूनिट पर स्थिर रहा।

सितंबर में बजाज 19,519 पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया और 18.76% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। ​​यह वापसी पिछले महीने 40% की गिरावट के बाद हुई है, जब कंपनी ने महीने-दर-महीने 65.11% की मजबूत वृद्धि दर्ज की थी। एथर एनर्जी ने बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के मामले में ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया और 17.40% बाजार हिस्सेदारी के साथ 18,109 यूनिट दर्ज कीं। हालांकि, पिछले महीने की तुलना में इसकी बिक्री स्थिर रही।

ओला इलेक्ट्रिक के बाद भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होने वाला दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप, एथर, वर्तमान में 585.2 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले महीने की तुलना में 23% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है, जिसका बाजार पूंजीकरण 22,279.39 करोड़ रुपए (2.53 अरब डॉलर) है। सितंबर में ओला इलेक्ट्रिक ने 13,371 यूनिट बेचीं, जो महीने-दर-महीने लगभग 30% की गिरावट है। पिछले महीने इसकी बाजार हिस्सेदारी 18.19% से घटकर 12.85% रह गई।

हीरो मोटोकॉर्प सितंबर में 12,736 यूनिट की बिक्री के साथ 12.24% बाजार हिस्सेदारी हासिल करते हुए पांचवें स्थान पर आ गई। यह पिछले महीने की तुलना में 4.74% की गिरावट दर्शाता है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 4.1% बाजार हिस्सेदारी के साथ 6वां स्थान बरकरार रखा, जबकि BGAUSS ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत मांग देखी, सितंबर में लगभग 32% मासिक वृद्धि के साथ एक स्थान ऊपर चढ़ा। प्योर ईवी, रिवर मोबिलिटी और काइनेटिक ग्रीन शीर्ष 10 में शामिल रहे। जबकि काइनेटिक ग्रीन ने पिछले महीने 28.4% की वृद्धि दर्ज की।

