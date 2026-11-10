अभी साल खत्म नहीं हुआ और इस कंपनी ने बेच डाले 300000+ ई-स्कूटर, बनी देश की तीसरी बड़ी कंपनी

कंपनी ने एक कैलेंडर ईयर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि अभी साल पूरा खत्म नहीं हुआ। ये सेल्स आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से 6 नवंबर, 2026 तक का है।

इस कंपनी ने बेच डाले 3 लाख से ज्यादा ई-स्कूटर

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एथर एनर्जी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सेल्स को लेकर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, कंपनी ने एक कैलेंडर ईयर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि अभी साल पूरा खत्म नहीं हुआ। ये सेल्स आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से 6 नवंबर, 2026 तक का है। कंपनी के लिए ये साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 67% की शानदार ग्रोथ है। अब एथर की सेगमेंट में हिस्सेदारी बढ़कर 16.32% हो चुकी है। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी है। बता दें कि TVS मोटर और बजाज ऑटो के बाद एथर एनर्जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी भी बन चुकी है।

एथर ने पहली बार एक साल में 3 लाख यूनिट सेल्स पार की महीना यूनिट MoM चेंज % जनवरी 23,486 26% फरवरी 21,914 -7% मार्च 36,630 67% अप्रैल 29,023 -21% मई 28,651 -1% जून 31,529 10% जुलाई 30,709 -3% अगस्त 29,168 -5% सितंबर 30,973 6% अक्टूबर 31,941 3% नवंबर (6 तारीख तक) 7,109 TBD टोटल 3,01,133 - डाटा: वाहन, 7 नवंबर, 2026

एथर की साल 2026 की मंथली रिटेल सेल्स की बात करें तो जनवरी में उसने 23,486 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 26% की ग्रोथ मिली। फरवरी में उसने 21,914 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 7% की डिग्रोथ मिली। मार्च में उसने 36,630 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 67% की ग्रोथ मिली। अप्रैल में उसने 29,023 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 21% की डिग्रोथ मिली। मई में उसने 28,651 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 1% की डिग्रोथ मिली। जून में उसने 31,529 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 10% की ग्रोथ मिली।

जुलाई में उसने 30,709 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 3% की डिग्रोथ मिली। अगस्त में उसने 29,168 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 5% की डिग्रोथ मिली। सितंबर में उसने 30,973 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 6% की ग्रोथ मिली। अक्टूबर में उसने 31,941 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 3% की ग्रोथ मिली। कंपनी ने नवंबर की 6 तारीख तक 7,109 यूनिट की डिलीवरी की। इस तरह इस साल अब तक एथर कुल 3,01,133 यूनिट की रिटेल सेल्स दर्ज कर चुकी है।

3.50 लाख यूनिट हो सकती है बिक्री

इस साल एथर का प्रदर्शन पहली बार 3 लाख सालाना बिक्री को पार कर गया है। इससे कंपनी साल के आखिर तक रिकॉर्ड 3.50 लाख यूनिट बेचने की राह पर है। 2026 में एथर ने टीवीएस और बजाज के बाद अपनी तीसरी रैंक बरकरार रखी है। वहीं, चौथे स्थान पर मौजूद विडा से काफी आगे है। मार्च 2026 में एथर ने अपनी हाइएस्ट मंथली सेल 36,630 यूनिट की रही और अक्टूबर 2025 के बाद से कंपनी ने 6 बार 30,000-यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है।