अभी साल खत्म नहीं हुआ और इस कंपनी ने बेच डाले 300000+ ई-स्कूटर, बनी देश की तीसरी बड़ी कंपनी
कंपनी ने एक कैलेंडर ईयर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि अभी साल पूरा खत्म नहीं हुआ। ये सेल्स आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से 6 नवंबर, 2026 तक का है।
एथर एनर्जी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सेल्स को लेकर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, कंपनी ने एक कैलेंडर ईयर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि अभी साल पूरा खत्म नहीं हुआ। ये सेल्स आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से 6 नवंबर, 2026 तक का है। कंपनी के लिए ये साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 67% की शानदार ग्रोथ है। अब एथर की सेगमेंट में हिस्सेदारी बढ़कर 16.32% हो चुकी है। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी है। बता दें कि TVS मोटर और बजाज ऑटो के बाद एथर एनर्जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी भी बन चुकी है।
|एथर ने पहली बार एक साल में 3 लाख यूनिट सेल्स पार की
|महीना
|यूनिट
|MoM चेंज %
|जनवरी
|23,486
|26%
|फरवरी
|21,914
|-7%
|मार्च
|36,630
|67%
|अप्रैल
|29,023
|-21%
|मई
|28,651
|-1%
|जून
|31,529
|10%
|जुलाई
|30,709
|-3%
|अगस्त
|29,168
|-5%
|सितंबर
|30,973
|6%
|अक्टूबर
|31,941
|3%
|नवंबर (6 तारीख तक)
|7,109
|TBD
|टोटल
|3,01,133
|-
|डाटा: वाहन, 7 नवंबर, 2026
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एथर की साल 2026 की मंथली रिटेल सेल्स की बात करें तो जनवरी में उसने 23,486 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 26% की ग्रोथ मिली। फरवरी में उसने 21,914 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 7% की डिग्रोथ मिली। मार्च में उसने 36,630 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 67% की ग्रोथ मिली। अप्रैल में उसने 29,023 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 21% की डिग्रोथ मिली। मई में उसने 28,651 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 1% की डिग्रोथ मिली। जून में उसने 31,529 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 10% की ग्रोथ मिली।
जुलाई में उसने 30,709 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 3% की डिग्रोथ मिली। अगस्त में उसने 29,168 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 5% की डिग्रोथ मिली। सितंबर में उसने 30,973 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 6% की ग्रोथ मिली। अक्टूबर में उसने 31,941 यूनिट की डिलीवरी की और उसे मंथली बेसिस पर 3% की ग्रोथ मिली। कंपनी ने नवंबर की 6 तारीख तक 7,109 यूनिट की डिलीवरी की। इस तरह इस साल अब तक एथर कुल 3,01,133 यूनिट की रिटेल सेल्स दर्ज कर चुकी है।
3.50 लाख यूनिट हो सकती है बिक्री
इस साल एथर का प्रदर्शन पहली बार 3 लाख सालाना बिक्री को पार कर गया है। इससे कंपनी साल के आखिर तक रिकॉर्ड 3.50 लाख यूनिट बेचने की राह पर है। 2026 में एथर ने टीवीएस और बजाज के बाद अपनी तीसरी रैंक बरकरार रखी है। वहीं, चौथे स्थान पर मौजूद विडा से काफी आगे है। मार्च 2026 में एथर ने अपनी हाइएस्ट मंथली सेल 36,630 यूनिट की रही और अक्टूबर 2025 के बाद से कंपनी ने 6 बार 30,000-यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है।
कोनार्क अभी मेनस्ट्रीम से बाहर रहा
एथर को 29 अगस्त को लॉन्च हुए कोनार्क से मंथली बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की कमी के कारण शोरूम तक सामान भेजने में बाधा आ रही है। इसका मतलब है कि एथर ने मौजूदा लाइन-अप, 450 (S और X) और रिज्टा के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। कोनार्क मेनस्ट्रीम के बड़े बाजार को टारगेट करता है। हालांकि, लॉन्च के समय किए गए वादे के विपरीत, कंपनी ने वैरिएंट लॉन्च सीक्वेंस को बदल दिया है, बेस वैरिएंट से पहले मिड-वैरिएंट को प्राथमिकता दी है। बाद वाला अब 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें