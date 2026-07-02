एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की 'ओवरटोन सीरीज' लॉन्च, तीन डु्अल कलर ऑप्शन मिलेंगे; जानिए डिटेल

कंपनी ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर 450X के लिए तीन नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं। इसे कंपनी ने 'ओवरटोन सीरीज' का नाम दिया है। इस रेंज में तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

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बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी अब देश की चौथी सबसे कामयाब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन चुकी है। इसने धीरे-धीरे अपनी कामयाबी का सफर को आगे बढ़ाया और अब ओला इलेक्ट्रिक, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवर मोबिलिटी जैसी कंपनियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब कंपनी ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर 450X के लिए तीन नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं। इसे कंपनी ने 'ओवरटोन सीरीज' का नाम दिया है। इस रेंज में तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

तीनों कलर्स में स्कूटर के साइड प्रोफाइल पर अलग कलर (कॉन्ट्रास्टिंग शेड) में '450' लिखा हुआ है। स्पेस ग्रे कलर सबसे अलग और अट्रैक्टिव है, जिसमें मैरून कलर के एक्सेंट और व्हील दिए गए हैं। लूनर ग्रे कलर में हल्के ग्रे शेड के साथ फ्रेम और व्हील पर येलो कलर के एक्सेंट हैं। स्टिल व्हाइट कलर जैसा कि नाम से पता चलता है, व्हाइट कलर के साथ हल्के ग्रीन कलर के एक्सेंट के साथ आता है।

450X के लिए इन नए कलर्स के साथ-साथ, ब्रांड कॉस्मिक ब्लैक और ट्रू रेड जैसे मोनो-कलर और हाइपर सैंड और स्टील्थ ब्लू जैसे दो मैट कलर भी देना जारी रखेगा। ब्रांड ने यह भी बताया है कि उसने एक नया 900W चार्जर पेश किया है, जो 450 के चार्जिंग समय को लगभग 30% तक कम कर देता है। 2025 में अपने कम्युनिटी डे पर कंपनी ने AtherStack 7 को पेश किया, जिसमें 'Voice on Ather' भी शामिल था; इसे OTA (ओवर-द-एयर) सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है।

7 लाख घरों में पहुंचा ई-स्कूटर

एथर एनर्जी देश की चौथी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी भी बन गई है। दरअसल, इसने देश में कुल 7 लाख रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह वो ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह चौथी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e2W) मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। वाहन (Vahan) डेटा के अनुसार, 2018 में बिक्री शुरू होने के बाद से 25 जून, 2026 तक एथर ने ग्राहकों को 7,04,447 यूनिट्स की डिलीवरी की है।