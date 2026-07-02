एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की 'ओवरटोन सीरीज' लॉन्च, तीन डु्अल कलर ऑप्शन मिलेंगे; जानिए डिटेल
कंपनी ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर 450X के लिए तीन नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं। इसे कंपनी ने 'ओवरटोन सीरीज' का नाम दिया है। इस रेंज में तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी अब देश की चौथी सबसे कामयाब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन चुकी है। इसने धीरे-धीरे अपनी कामयाबी का सफर को आगे बढ़ाया और अब ओला इलेक्ट्रिक, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवर मोबिलिटी जैसी कंपनियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब कंपनी ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर 450X के लिए तीन नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं। इसे कंपनी ने 'ओवरटोन सीरीज' का नाम दिया है। इस रेंज में तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
तीनों कलर्स में स्कूटर के साइड प्रोफाइल पर अलग कलर (कॉन्ट्रास्टिंग शेड) में '450' लिखा हुआ है। स्पेस ग्रे कलर सबसे अलग और अट्रैक्टिव है, जिसमें मैरून कलर के एक्सेंट और व्हील दिए गए हैं। लूनर ग्रे कलर में हल्के ग्रे शेड के साथ फ्रेम और व्हील पर येलो कलर के एक्सेंट हैं। स्टिल व्हाइट कलर जैसा कि नाम से पता चलता है, व्हाइट कलर के साथ हल्के ग्रीन कलर के एक्सेंट के साथ आता है।
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450X के लिए इन नए कलर्स के साथ-साथ, ब्रांड कॉस्मिक ब्लैक और ट्रू रेड जैसे मोनो-कलर और हाइपर सैंड और स्टील्थ ब्लू जैसे दो मैट कलर भी देना जारी रखेगा। ब्रांड ने यह भी बताया है कि उसने एक नया 900W चार्जर पेश किया है, जो 450 के चार्जिंग समय को लगभग 30% तक कम कर देता है। 2025 में अपने कम्युनिटी डे पर कंपनी ने AtherStack 7 को पेश किया, जिसमें 'Voice on Ather' भी शामिल था; इसे OTA (ओवर-द-एयर) सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है।
7 लाख घरों में पहुंचा ई-स्कूटर
एथर एनर्जी देश की चौथी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी भी बन गई है। दरअसल, इसने देश में कुल 7 लाख रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह वो ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह चौथी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e2W) मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। वाहन (Vahan) डेटा के अनुसार, 2018 में बिक्री शुरू होने के बाद से 25 जून, 2026 तक एथर ने ग्राहकों को 7,04,447 यूनिट्स की डिलीवरी की है।
खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी हालिया 2 लाख यूनिट्स की बिक्री महज 8 महीने में बेची हैं, जो इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। एथर की ग्रोथ एक जैसी स्पीड से नहीं रही है। 2018 और 2021 के बीच बिक्री कम रही, जिसका एक कारण कोविड था। कंपनी ने पहली बार 2022 में सालाना 50,000 यूनिट्स (54,769 यूनिट्स) का आंकड़ा पार किया और फिर 2023 में इस संख्या को दोगुना करके 1,11,812 यूनिट्स तक पहुंचाया। इसके बाद 2024 में 1,36,513 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि 2025 में 2,14,985 यूनिट्स के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया, जो साल-दर-साल 57% की बढ़ोतरी थी। इससे उस समय भारत के रिकॉर्ड 1.34 मिलियन-यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर की हिस्सेदारी 16% हो गई।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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