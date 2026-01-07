सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही आपके स्कूटर में जुड़ जाएगा इनफिनिट क्रूज फीचर, ट्रैफिक में आएगा काम
एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर का अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के जरिए एथर 450X के लिए इनफिनिट क्रूज फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा और राइडर्स को स्कूटर के डैशबोर्ड पर अपडेट के बारे में बताया जाएगा।
एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर का अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के जरिए एथर 450X के लिए इनफिनिट क्रूज फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा और राइडर्स को स्कूटर के डैशबोर्ड पर अपडेट के बारे में बताया जाएगा। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इनफिनिट क्रूज उन 44,000 से ज्यादा मौजूदा एथर 450X ओनर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2025 के बाद अपने स्कूटर खरीदे हैं। हालांकि, उनके स्कूटर जरूरी हार्डवेयर को सपोर्ट करते हों।
इनफिनिट क्रूज को सबसे पहले अगस्त 2025 में एथर एपेक्स 450 में पेश किया गया था। अब इसे 450X में भी शामिल किया गया है। पारंपरिक क्रूज कंट्रोल सिस्टम के उलट, जो मुख्य रूप से हाईवे राइडिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनफिनिट क्रूज शहरी स्थितियों के लिए है। यह 10kmph और 90kmph के बीच की स्पीड पर काम करता है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह सिस्टम तब भी चालू रहता है जब राइडर ब्रेक लगाता है या स्पीड बढ़ाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.48 लाख
Simple Energy OneS Gen 2
₹ 1.4 लाख
बंद होने के बजाय, यह अपने आप नई स्पीड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, पारंपरिक क्रूज कंट्रोल के उलट, जिसमें ब्रेक लगाने या स्पीड बढ़ाने के बाद आपको इसे फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है। यह फीचर कई फंक्शंस को जोड़ता है, जिसमें सिटी क्रूज शामिल है, जो अलग-अलग ट्रैफिक स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होता है, हिल कंट्रोल जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके ढलानों पर एक जैसी स्पीड बनाए रखता है और खराब सतहों पर स्थिर कम स्पीड वाली राइडिंग के लिए क्रॉल कंट्रोल करता है।
ये फंक्शंस स्कूटर के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर फिसलन भरी सड़कों पर ग्रिप बनाए रखते हैं। एथर ने इस फीचर को शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया है, जहां औसत गति अक्सर 30kmph से कम रहती है। यह सिस्टम राइडर की थकान को कम करता है क्योंकि बार-बार थ्रॉटल (एक्सेलेरेटर) को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है जिसमें रेन, रोड और रैली मोड दिए गए हैं। एथर 450X की कीमतें 147,998 रुपए से शुरू होती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।