सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही आपके स्कूटर में जुड़ जाएगा इनफिनिट क्रूज फीचर, ट्रैफिक में आएगा काम

संक्षेप: एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर का अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के जरिए एथर 450X के लिए इनफिनिट क्रूज फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा और राइडर्स को स्कूटर के डैशबोर्ड पर अपडेट के बारे में बताया जाएगा।

Jan 07, 2026 05:14 pm IST

एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर का अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के जरिए एथर 450X के लिए इनफिनिट क्रूज फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा और राइडर्स को स्कूटर के डैशबोर्ड पर अपडेट के बारे में बताया जाएगा। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इनफिनिट क्रूज उन 44,000 से ज्यादा मौजूदा एथर 450X ओनर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2025 के बाद अपने स्कूटर खरीदे हैं। हालांकि, उनके स्कूटर जरूरी हार्डवेयर को सपोर्ट करते हों।

इनफिनिट क्रूज को सबसे पहले अगस्त 2025 में एथर एपेक्स 450 में पेश किया गया था। अब इसे 450X में भी शामिल किया गया है। पारंपरिक क्रूज कंट्रोल सिस्टम के उलट, जो मुख्य रूप से हाईवे राइडिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनफिनिट क्रूज शहरी स्थितियों के लिए है। यह 10kmph और 90kmph के बीच की स्पीड पर काम करता है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह सिस्टम तब भी चालू रहता है जब राइडर ब्रेक लगाता है या स्पीड बढ़ाता है।

बंद होने के बजाय, यह अपने आप नई स्पीड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, पारंपरिक क्रूज कंट्रोल के उलट, जिसमें ब्रेक लगाने या स्पीड बढ़ाने के बाद आपको इसे फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है। यह फीचर कई फंक्शंस को जोड़ता है, जिसमें सिटी क्रूज शामिल है, जो अलग-अलग ट्रैफिक स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होता है, हिल कंट्रोल जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके ढलानों पर एक जैसी स्पीड बनाए रखता है और खराब सतहों पर स्थिर कम स्पीड वाली राइडिंग के लिए क्रॉल कंट्रोल करता है।