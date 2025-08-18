श्रीलंका में लॉन्च हुआ नया Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे नए एडवांस फीचर्स; जानिए खासियत

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता एथर एनर्जी लिमिटेड ने श्रीलंका में अपनी नई 2025 Ather 450X स्कूटर लॉन्च कर दी है। यह कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम है।

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता एथर एनर्जी लिमिटेड ने श्रीलंका में अपनी नई 2025 Ather 450X स्कूटर लॉन्च कर दी है। यह कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम है। बता दें कि एथर ने दिसंबर, 2024 में पहली बार श्रीलंका में अपने फ्लैगशिप स्कूटर Ather 450X के साथ एंट्री की थी। वहीं, कंपनी अब तक यहां 19 एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल चुकी है। साथ ही कंपनी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से स्थापित कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या कहती है कंपनी कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत सिंह फोकेला ने लॉन्च के मौके पर कहा कि, “श्रीलंका हमेशा से एक मजबूत स्कूटर मार्केट रहा है। पिछले साल Ather 450X को वहां जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट-ट्रैक किया है। उनका कहना है कि नया 2025 Ather 450X श्रीलंका के लिए परफॉर्मेंस, क्वालिटी और भरोसेमंद राइडिंग अनुभव के लिहाज से एकदम फिट है।”

शानदार हैं स्कूटर के फीचर्स नई 2025 Ather 450X में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं। इसमें मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है जिसमें रेन, रोड और रैली मोड दिए गए हैं ताकि अलग-अलग सड़क और मौसम की स्थिति में बेहतर राइडिंग अनुभव मिल सके। इसके अलावा इसमें नया TrueRange™ और MRF के साथ मिलकर बनाए गए मल्टी-कंपाउंड टायर्स दिए गए हैं जो बेहतर ग्रिप, एफिशिएंसी और ज्यादा रेंज देने में मदद करेंगे।