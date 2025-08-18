ather 450x 2025 launched in sri lanka श्रीलंका में लॉन्च हुआ नया Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे नए एडवांस फीचर्स; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़ather 450x 2025 launched in sri lanka

श्रीलंका में लॉन्च हुआ नया Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे नए एडवांस फीचर्स; जानिए खासियत

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता एथर एनर्जी लिमिटेड ने श्रीलंका में अपनी नई 2025 Ather 450X स्कूटर लॉन्च कर दी है। यह कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:45 PM
share Share
Follow Us on
श्रीलंका में लॉन्च हुआ नया Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे नए एडवांस फीचर्स; जानिए खासियत

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता एथर एनर्जी लिमिटेड ने श्रीलंका में अपनी नई 2025 Ather 450X स्कूटर लॉन्च कर दी है। यह कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम है। बता दें कि एथर ने दिसंबर, 2024 में पहली बार श्रीलंका में अपने फ्लैगशिप स्कूटर Ather 450X के साथ एंट्री की थी। वहीं, कंपनी अब तक यहां 19 एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल चुकी है। साथ ही कंपनी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से स्थापित कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या कहती है कंपनी

कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत सिंह फोकेला ने लॉन्च के मौके पर कहा कि, “श्रीलंका हमेशा से एक मजबूत स्कूटर मार्केट रहा है। पिछले साल Ather 450X को वहां जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट-ट्रैक किया है। उनका कहना है कि नया 2025 Ather 450X श्रीलंका के लिए परफॉर्मेंस, क्वालिटी और भरोसेमंद राइडिंग अनुभव के लिहाज से एकदम फिट है।”

शानदार हैं स्कूटर के फीचर्स

नई 2025 Ather 450X में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं। इसमें मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है जिसमें रेन, रोड और रैली मोड दिए गए हैं ताकि अलग-अलग सड़क और मौसम की स्थिति में बेहतर राइडिंग अनुभव मिल सके। इसके अलावा इसमें नया TrueRange™ और MRF के साथ मिलकर बनाए गए मल्टी-कंपाउंड टायर्स दिए गए हैं जो बेहतर ग्रिप, एफिशिएंसी और ज्यादा रेंज देने में मदद करेंगे।

नेपाल से हुई थी एंट्री

बता दें कि एथर की इंटरनेशनल एक्सपैंशन जर्नी की शुरुआत नवंबर, 2023 में नेपाल से हुई थी। कंपनी नेपाल में अब तक 9 एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल चुकी है और हाल ही में वहां अपनी फैमिली स्कूटर Rizta भी लॉन्च की है। श्रीलंका में कंपनी की मौजूदगी 19 एक्सपीरियंस सेंटर्स तक पहुंच चुकी है। वहीं, भारत में Ather का नेटवर्क 446 एक्सपीरियंस सेंटर्स और करीब 3,997 फास्ट चार्जिंग स्टेशन और नेबरहुड चार्जर्स तक फैला हुआ है।

Electric Scooter Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।