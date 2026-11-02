Aston Martin की कारों को भारत में मिला बड़ा प्राइस कट, 4.02 करोड़ रुपये तक कम हुई कीमतें

एस्टन मार्टिन की कारें भारत में 4.02 करोड़ रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यह इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हुआ है। कंपनी ने अपने 7 मॉडल की कीमतों को कम किया है।

भारत में सस्ती हुईं एस्टन मार्टिन की कारें

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Aston Martin Vanquish

Aston Martin की कारें भारत में सस्ती हो गई है। India-UK Free Trade Agreement (FTA) के बाद कंपनी की लग्जरी कारों को 4.02 करोड़ रुपये तक का प्राइस कट मिला है। कंपनी ने अपने 7 मॉडल की कीमतों को कम किया है। हालांकि, कीमतों में कटौती के बाद भी ये कारें अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में ही रहेंगी। फिलहाल आइए डीटेल में जानते हैं कंपनी की कौन सी कार कितनी सस्ती हो गई है।

Vanquish और DB12 S की कीमतों में बड़ी कटौती Aston Martin Vanquish Volante की कीमत अब 6.90 करोड़ रुपये हो गई है। पहले यह 10.92 करोड़ रुपये में आती थी। यानी इसकी कीमत में 4.02 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। वहीं, Vanquish Coupe की कीमत 10.11 करोड़ रुपये से घटकर 6.40 करोड़ रुपये रह गई है। कंपनी की DB12 S रेंज भी सस्ती हुई है। DB12 S Coupe की नई कीमत 4.10 करोड़ रुपये है। यह पहले 6.62 करोड़ रुपये की थी। इसी तरह DB12 S Volante की कीमत 7 करोड़ रुपये से घटाकर 4.35 करोड़ रुपये कर दी गई है। इन दोनों मॉडल को क्रमशः 2.52 करोड़ और 2.65 करोड़ रुपये का प्राइस कट मिला है।

Vantage S और DBX S भी हुईं सस्ती एस्टन मार्टिन की परफॉर्मेंस कार रेंज का एंट्री मॉडल Vantage S Coupe की कीमत 4.99 करोड़ रुपये से घट कर अब 3.15 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, Vantage S Roadster की कीमत को कंपनी ने 5.26 करोड़ रुपये घटा कर 3.35 करोड़ रुपये कर दिया है। कंपनी की लग्जरी परफॉर्मेंस SUV DBX S की कीमत में भी 2.65 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अब इसे 4.15 करोड़ रुपये में खरीदा जा सकता है। पहले इसकी कीमत 6.80 करोड़ रुपये थी।

जेम्स बॉन्ड से है एस्टन मार्टिन का खास कनेक्शन एस्टन मार्टिन का नाम जेम्स बॉन्ड फिल्मों के साथ भी लंबे समय से जुड़ा रहा है। फिल्मों में इस्तेमाल हुई DB5 जैसी कारों ने दुनियाभर में ब्रैंड को खास पहचान दिलाई है। अब कीमतों में भारी कटौती के बाद कंपनी को भारत के लग्जरी कार बाजार में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। कीमतों में कमी की वजह इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।