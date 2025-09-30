एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली ये धांसू SUV, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!

एशिया कप 2025 के सात पारियों में 314 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। इसके बाद पोस्ट-मैच सेरेमनी में अभिषेक शर्मा को एक नई-नवेली Haval H9 SUV गिफ्ट की गई।

एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया। इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा 24 साल के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की हो रही है। टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि सब उनकी बल्लेबाजी के कायल हो गए। सात पारियों में 314 रन और 200 की स्ट्राइक रेट ने उन्हें सीधे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। इसके बाद पोस्ट-मैच सेरेमनी में अभिषेक शर्मा को 15,000 अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी के साथ एक नई-नवेली Haval H9 SUV गिफ्ट की गई। आइए जानते हैं इस एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।

इतनी है कीमत बता दें कि Haval H9 चीनी ऑटोमेकर ग्रेट वॉल मोटर की फ्लैगशिप SUV है जो लग्जरी फीचर्स से लैस है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ जिसमें अभिषेक और शुभमन गिल कार को एक्सप्लोर करते नजर आए। अभिषेक ड्राइवर सीट पर थे और गिल मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठे थे। इंटरनेशनल मार्केट में इस एसयूवी की कीमत करीब 30,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 25 लाख रुपये) है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन अगर डाइमेंशन की बात करें तो Haval H9 करीब 5 मीटर लंबी, 1.9 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊंची है जिसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा है। वहीं, 224mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 800mm वॉटर वेडिंग कैपेसिटी इसे असली ऑफ-रोड चैंपियन बनाते हैं। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 214bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। एसयूवी के इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।