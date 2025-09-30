asia cup 2025 player of the tournament abhishek sharma gifted haval h9 know the features एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली ये धांसू SUV, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़asia cup 2025 player of the tournament abhishek sharma gifted haval h9 know the features

एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली ये धांसू SUV, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!

एशिया कप 2025 के सात पारियों में 314 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। इसके बाद पोस्ट-मैच सेरेमनी में अभिषेक शर्मा को एक नई-नवेली Haval H9 SUV गिफ्ट की गई।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:46 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली ये धांसू SUV, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!

एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया। इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा 24 साल के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की हो रही है। टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि सब उनकी बल्लेबाजी के कायल हो गए। सात पारियों में 314 रन और 200 की स्ट्राइक रेट ने उन्हें सीधे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। इसके बाद पोस्ट-मैच सेरेमनी में अभिषेक शर्मा को 15,000 अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी के साथ एक नई-नवेली Haval H9 SUV गिफ्ट की गई। आइए जानते हैं इस एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।

इतनी है कीमत

बता दें कि Haval H9 चीनी ऑटोमेकर ग्रेट वॉल मोटर की फ्लैगशिप SUV है जो लग्जरी फीचर्स से लैस है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ जिसमें अभिषेक और शुभमन गिल कार को एक्सप्लोर करते नजर आए। अभिषेक ड्राइवर सीट पर थे और गिल मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठे थे। इंटरनेशनल मार्केट में इस एसयूवी की कीमत करीब 30,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 25 लाख रुपये) है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Hector

MG Hector

₹ 14.5 - 23.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.73 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari

Tata Safari

₹ 15.5 - 27.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर डाइमेंशन की बात करें तो Haval H9 करीब 5 मीटर लंबी, 1.9 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊंची है जिसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा है। वहीं, 224mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 800mm वॉटर वेडिंग कैपेसिटी इसे असली ऑफ-रोड चैंपियन बनाते हैं। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 214bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। एसयूवी के इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो H9 किसी प्रीमियम SUV से कम नहीं लगती। इसमें वेंटिलेटेड और मसाज फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 14.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 10-स्पीकर DTS ऑडियो सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिए भी इसमें 6-एयरबैग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसी हाई-टेक सुविधाएं दी गई हैं।

Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।