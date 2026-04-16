अशोक लेलैंड लाया ट्विन-फ्यूल Dost और Dost+ XL, मिलेगा टर्बोचार्ज्ड इंजन, गजब की रेंज

Apr 16, 2026 03:43 pm IST

Dost और Dost+ XL के ट्विन-फ्यूल वेरिएंट की खास बात है कि ये बायो-फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेट्रोल और सीएनजी के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। इनकी टोटल ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर तक की है।

अशोक लेलैंड ने कमर्शियल यूज के लिए अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। ये कंपनी के पॉप्युलर मॉडल Dost और Dost+ XL के ट्विन-फ्यूल वेरिएंट हैं। कंपनी के ये नए प्रोडक्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के साथ ही सेगमेंट में कंपनी की पकड़ को और मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्त ट्विन फ्यूल की कीमत 8.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, दोस्त+ XL ट्विन फ्यूल 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के प्राइसटैग के साथ आता है।

बायो-फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल Dost और Dost+ XL के ट्विन-फ्यूल वेरिएंट की खास बात है कि ये बायो-फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेट्रोल और सीएनजी के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। ऑपरेटर कम रनिंग कॉस्ट और कम एमिशन के लिए इसे सीएनजी पर चला सकते हैं। वहीं, लिमिटेड सीएनजी फैसिलिटी वाले इलाकों में इसे पेट्रोल पर भी चलाया जा सकता है।

500 किलोमीटर तक की टोटल ड्राइविंग रेंज स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, ट्विन-फ्यूल दोस्त 1,218 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी और लगभग 400 किलोमीटर की कंबाइन्ड ड्राइविंग रेंज ऑफर करता है। इसमें 120 लीटर का CNG टैंक और इमर्जेंसी यूज के लिए 5 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है। वहीं, DOST+ XL ट्विन-फ्यूल वेरिएंट 1,410 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी, 148 लीटर के बड़े CNG टैंक और 500 किलोमीटर तक की टोटल ड्राइविंग रेंज के साथ आता है। दोनों में कंपनी 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड थ्री-सिलेंडर इंजन ऑफर कर रही है। पेट्रोल पर यह इंजन 100 Nm का पीक टॉर्क ऑफर करता है। वहीं, CNG में यह 105 Nm तक पहुंच जाता है।

' एलसीवी सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करेगा ' अशोक लेलैंड के एलसीवी, आईओ, डिफेंस एंड पावर सॉल्यूशंस के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने कहा, 'हमारे ट्विन फ्यूल दोस्त और दोस्त+ एक्सएल का लॉन्च कस्टमर-फोकस्ड इनोवेशन्स की तरफ हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वीइकल ऑपरेटर्स को क्लीन और ग्रीन सीएनजी मोड में ड्राइव करने और जरूरत पड़ने पर बैकअप ईंधन के रूप में पेट्रोल पर स्विच करने की सुविधा देते हैं जिससे ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है और एमिशन में कमी आती है। हमारा मानना ​​है कि यह एलसीवी सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करेगा और फ्यूचर-रेडी मोबिलिटी सल्यूशन ऑफर करने में हमारी लीडरशिप क्षमता को मजबूत करेगा।'