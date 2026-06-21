नए लुक और दमदार फीचर्स के साथ अप्रैलिया Tuono 457 का स्पेशल एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत

अप्रैलिया ने 'वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे' के मौके पर देश में अपनी नई 2026 Tuono 457 Special Edition बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.99 लाख रुपये रखी है।

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मशहूर टू-व्हीलर निर्माता अप्रैलिया ने 'वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे' के मौके पर देश में अपनी नई 2026 Tuono 457 Special Edition बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.99 लाख रुपये रखी है। यह इसके स्टैंडर्ड मॉडल से महज 2,000 रुपये ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि इस नए स्पेशल एडिशन को 2006 की मशहूर 'Tuono 1000R' से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो देश भर के चुनिंदा अप्रैलिया डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन इस स्पेशल एडिशन का लुक बेहद शानदार है। कंपनी ने इसे दो नए बेहतरीन कलर ऑप्शंस मैम्बा ब्लैक और प्यूमा ग्रे में पेश किया है। बाइक के फ्रंट लुक को निखारने और हाईवे पर तेज हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए इसमें एक नया स्मोक्ड फ्लाईस्क्रीन लगाया गया है। अप्रैलिया के अनुसार, इस फ्लाईस्क्रीन को प्रीमियम हाई-इम्पैक्ट मटेरियल से बनाया गया है। यह तेज रफ्तार में राइडर की थकान को काफी हद तक कम कर देता है।

क्या हुए हैं बड़े बदलाव? बाइक में सबसे बड़ा बदलाव राइडर की सहूलियत को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें अब ऊंचा हैंडल बार दिया गया है, जिससे राइडर एकदम सीधा बैठकर बाइक चला सकेगा। इससे रोज के सफर और लंबी दूरी की यात्रा में कलाई, कंधे और पीठ का दर्द नहीं होगा। इसके अलावा, बाइक की सीट को हाई-रेजिलिएंस फोम से अपग्रेड किया गया है, जो झटकों को सोख लेती है। खराब और गड्ढेदार रास्तों के लिए इसके सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्ट किया गया है। इससे राइडर अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी और कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए इस बाइक में एक एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जोड़ा गया है। राइडर्स अब अपने हाथ के साइज के हिसाब से लीवर की दूरी को सेट कर सकते हैं, जिससे ब्रेकिंग पर पकड़ मजबूत होगी। इंजन की बात करें तो इसमें पुराना वाला ही दमदार 457cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह 47.6bhp की पावर और 43.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में फुल-एलईडी लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

क्या कहती है कंपनी? लॉन्चिंग के मौके पर पियाजियो व्हीकल्स के चेयरमैन डिएगो ग्राफी ने कहा कि इस स्पेशल एडिशन को भारतीय सड़कों पर रोजाना इस्तेमाल और राइडर के आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ग्राहकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए कंपनी इस बाइक पर 4 साल या 48,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इसके साथ ही, बाइक के लिए क्विकशिफ्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), USB चार्जिंग सॉकेट और इलेक्ट्रॉनिक एंटी-थेफ्ट सिस्टम जैसे कई शानदार एक्सेसरीज भी अलग से उपलब्ध कराए गए हैं।