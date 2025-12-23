कंपनी ने चुपके से महंगी कर दी ये मोटरसाइकिल, वेबसाइट से हुआ खुलासा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

संक्षेप: अप्रिलिया ने भारत में अपनी सबसे नई मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल की कीमत में चुपके से बदलाव कर दिया है। टुओनो 457 (Tuono 457) अब ज्यादा महंगी हो गई है, लेटेस्ट अपडेट में इसकी पिछली कीमत की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है।

Dec 23, 2025 09:28 am IST

अप्रिलिया ने भारत में अपनी सबसे नई मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल की कीमत में चुपके से बदलाव कर दिया है। टुओनो 457 (Tuono 457) अब ज्यादा महंगी हो गई है, लेटेस्ट अपडेट में इसकी पिछली कीमत की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। OEM की वेबसाइट पर नई एक्स-शोरूम कीमत 4,23,894 रुपए के साथ लिस्टेड है। यानी ये पहले से 28,894 रुपए ज्यादा महंगी है।

अप्रिलिया जुओनो 457 प्राइस हाइक डिटेल एक्स-शोरूम कीमत पुरानी कीमत 3,95,000 रुपए नई कीमत 4,23,894 रुपए अंतर 28,894 रुपए

अभी तक कंपनी GST का असर खुद उठा रही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस समय मोटरसाइकिल की कीमत 3.95 लाख रुपए एक्स-शोरूम थी, और अप्रिलिया 20,500 रुपए का क्विकशिफ्टर भी दे रही थी। जो खरीदार जल्द ही बाइक बुक करने की सोच रहे थे, उनके लिए इस अपडेट का मतलब है कि उन्हें पहले से थोड़ा ज्यादा बजट बढ़ाना होगा।

ज्यादा कीमत के बावजूद, डुओनो 457 अपने सेगमेंट में एक मजबूत वैल्यू प्रपोजीशन देती है, क्योंकि यह अपने प्राइस सेगमेंट में पैरेलल-ट्विन इंजन वाली एकमात्र नेकेड मोटरसाइकिल है। डुओनो 457 अपना मैकेनिकल बेस RS 457 के साथ शेयर करती है, जिसमें 457cc पैरेलल ट्विन इंजन शामिल है जो 47.6 hp की मैक्सिमम पावर और 43.5 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट देता है। मोटर को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इंजन मिड-रेंज में काफी दमदार है और इसमें लो-एंड टॉर्क भी भरपूर है, जो इसे शहर में चलाने और हाईवे पर तेज स्पीड से चलाने दोनों के लिए बेहतर बनाता है।

इक्विपमेंट के मामले में टुओना 457 काफी अच्छी तरह से लोडेड है। इसमें फुल LED लाइटिंग सेटअप, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, कई राइडिंग मोड और डुअल चैनल ABS है। इसका ओवरऑल डिजाइन भी अलग दिखता है, इसकी शार्प स्टाइलिंग, खुला फ्रेम और मस्कुलर लुक इसे एक अलग रोड प्रेजेंस देते हैं।