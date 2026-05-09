डीलर्स के पास भी स्टॉक खत्म होते ही इन 2 स्कूटर ने भारत से समेटा अपना बोरिया-बिस्तर, इस वजह से हुए बंद

भारत में अपने शुरुआती दौर में इनकी बिक्री ठीक-ठाक रही थी। हालांकि, यामाहा एरोक्स 155 जैसे ऑप्शन के आने के बाद, इनकी डिमांड धीरे-धीरे कम होती गई। खासकर SXR 160 की की डिमांड काफी कम रही। आज की तारीख में 150-160cc स्कूटर सेगमेंट में हीरो जूम 160 और TVS एनटॉर्क 150 जैसे दूसरे मजबूत दावेदार भी मौजूद हैं।

अप्रिलिया ने भारतीय बाजार में बिकने वाले अपने मैक्सी-स्टाइल स्कूटर SXR 125 और बड़े SXR 160 को बंद कर दिया है। इन स्कूटरों को ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। साथ ही, डीलर्स के पास भी इनका बचा हुआ स्टॉक खत्म हो गया है। अभी यह पता नहीं चला है कि क्या इनके अपडेटेड या नेक्स्ट जनरेशन के मॉडल इन मैक्सी-स्कूटरों की जगह लेंगे। भारत में SXR ट्विन्स को बंद करने की वजह डिमांड में कमी और कम सेल्स है। SXR 160 को 2020 के आखिर में लॉन्च किया गया था, जबकि इसका छोटा 125cc वाला मॉडल 2021 में आया था।

भारत में अपने शुरुआती दौर में इनकी बिक्री ठीक-ठाक रही थी। हालांकि, यामाहा एरोक्स 155 जैसे ज्यादा आकर्षक ऑप्शन के आने के बाद, इनकी डिमांड धीरे-धीरे कम होती गई। खासकर SXR 160 की की डिमांड काफी कम रही। आज की तारीख में 150-160cc स्कूटर सेगमेंट में हीरो जूम 160 और TVS एनटॉर्क 150 जैसे दूसरे मजबूत दावेदार भी मौजूद हैं। भारत में अप्रिलिया के मौजूदा स्कूटर पोर्टफोलियो में SR 125 और SR 175 शामिल हैं। डिजाइन और हार्डवेयर के मामले में ये दोनों ही स्कूटर SXR ट्विन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पोर्टी हैं। कंपनी की वेबसाइट पर SR 160 भी लिस्टेड है, लेकिन डीलर्स के पास इसका स्टॉक खत्म होगा, इसे भी वेबसाइट से हटा दिया जाएगा।

भारत में मोटरसाइकिल को किया अपडेट

अप्रिलिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दो मोटरसाइकिल को फरवरी में अपडेट किया है। ये नए वैरिएंट सिर्फ अपनी खास MotoGP से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से नहीं है। इस वैरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं। क्विकशिफ्टर को दूसरे कलर वैरिएंट के साथ एक्सेसरी के तौर पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत 25,000 रुपए ज्यादा होगी। इसकी तुलना में GP रेप्लिका स्टैंडर्ड मॉडल से सिर्फ 15,000 रुपए महंगा है। इस वैरिएंट में ज्यादातर ब्लैक फिनिश है।

टुओनो असल में अप्रिलिया के 457cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नेकेड वर्जन है। इसे 3.97 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को दो कलर ऑप्शन पिरान्हा रेड और प्यूमा ग्रे मिलेंगे। शार्प हेडलैंप काउल, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, स्लीक टैंक एक्सटेंशन, स्प्लिट सीट और अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ बाइक की रोड प्रेजेंस जबरदस्त है।

2026 अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की अपडेटेड प्राइसिंग अब GST-रिफॉर्म से पहले के लेवल के करीब है। RS 457 असल में अब ज्यादा आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि जब नए GST रेट अनाउंस किए गए थे, तब यह 4.35 लाख रुपए में ऑफर की गई थी। अप्रिलिया ने कहा था कि वह बढ़ी हुई GST रेट का खर्च उठाएगी। टुओनो 457 के मामले में नए GST रेट अनाउंस होने से पहले बाइक की कीमत 3.95 लाख रुपए थी। 3.97 लाख रुपए की अपडेटेड प्राइसिंग के साथ, टुओनो अब पहले से सिर्फ 2,000 रुपये महंगी है।