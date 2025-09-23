भारत में लॉन्च हुआ Aprilia का ये धांसू स्कूटर, जानें कीमत और खासियत

इटालियन कंपनी Aprilia ने भारत में अपनी नई और स्टाइलिश स्कूटर SR-GP Replica 175 लॉन्च कर दी है। ये स्कूटर असल में SR 175 का स्पेशल एडिशन है लेकिन इसमें लुक्स और डिजाइन काफी अलग मिलते हैं।

इटालियन कंपनी Aprilia ने भारत में अपनी नई और स्टाइलिश स्कूटर SR-GP Replica 175 लॉन्च कर दी है। ये स्कूटर असल में SR 175 का स्पेशल एडिशन है लेकिन इसमें लुक्स और डिजाइन काफी अलग मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत कंपनी ने 1.22 लाख रखी है जो स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 3,000 ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका MotoGP-इंस्पायर्ड डिजाइन, जो Aprilia की रेसिंग बाइक से लिया गया है। इसी वजह से इसे GP Replica नाम दिया गया है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर इसके लुक्स पर नजर डालें तो इसमें मैट ब्लैक बॉडी के साथ रेड और पर्पल कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे बिल्कुल रेसिंग मशीन वाला लुक देते हैं। फ्रंट एप्रन और अंडर-सीट पैनल पर Aprilia की ब्रांडिंग और टीम स्पॉन्सर के लोगो लगे हैं। वहीं, फ्रंट व्हील पर रेड स्ट्राइप दी गई है जो इसे और भी स्पोर्टी बनाती है।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इसमें नया 5.5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें ऑल-LED लाइटिंग और USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है जिससे यह स्कूटर और मॉडर्न लगती है।

ABS से लैस है स्कूटर राइडिंग कम्फर्ट के लिए इसमें 14-इंच अलॉय व्हील्स, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 220mm डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मौजूद है, साथ ही सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है।