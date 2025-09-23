भारत में लॉन्च हुआ Aprilia का ये धांसू स्कूटर, जानें कीमत और खासियत
इटालियन कंपनी Aprilia ने भारत में अपनी नई और स्टाइलिश स्कूटर SR-GP Replica 175 लॉन्च कर दी है। ये स्कूटर असल में SR 175 का स्पेशल एडिशन है लेकिन इसमें लुक्स और डिजाइन काफी अलग मिलते हैं।
कुछ ऐसी है डिजाइन
अगर इसके लुक्स पर नजर डालें तो इसमें मैट ब्लैक बॉडी के साथ रेड और पर्पल कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे बिल्कुल रेसिंग मशीन वाला लुक देते हैं। फ्रंट एप्रन और अंडर-सीट पैनल पर Aprilia की ब्रांडिंग और टीम स्पॉन्सर के लोगो लगे हैं। वहीं, फ्रंट व्हील पर रेड स्ट्राइप दी गई है जो इसे और भी स्पोर्टी बनाती है।
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो इसमें नया 5.5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें ऑल-LED लाइटिंग और USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है जिससे यह स्कूटर और मॉडर्न लगती है।
ABS से लैस है स्कूटर
राइडिंग कम्फर्ट के लिए इसमें 14-इंच अलॉय व्हील्स, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 220mm डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मौजूद है, साथ ही सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है।
कुछ ऐसा होता है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें वही 174.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 13.08bhp की पावर और 14.14Nm का टॉर्क देता है। इसमें CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है जिससे स्कूटर चलाना काफी आसान और स्मूद हो जाता है।
