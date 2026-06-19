174cc तक के पावरफुल इंजन वाले दो नए स्पोर्टी स्कूटर, जबर्दस्त है मिलिट्री-थीम डिजाइन
Aprilia SR 125 और SR 175 Tribute Editions की भारत में एंट्री हो गई है। इनमें मिलिट्री-थीम बेस्ड डिजाइन पैकेज दिया गया है। इनके इंजन, ट्रांसमिशन, चेसिस और बाकी मैकेनिकल फीचर्स को स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं।
अप्रिलिया इंडिया (Aprilia India) ने भारत में अपने पॉप्युलर स्पोर्टी स्कूटर्स SR 125 और SR 175 के नए Tribute Editions को लॉन्च किया है। कंपनी ने इन स्पेशल एडिशन्स की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) मुंबई में क्रमशः 1.17 लाख रुपये और 1.24 लाख रुपये रखी है। नए ट्रिब्यूट एडिशन्स में एक खास मिलिट्री-थीम बेस्ड डिजाइन पैकेज दिया गया है। इनके इंजन, ट्रांसमिशन, चेसिस और बाकी मैकेनिकल फीचर्स को स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही रखा गया है।
स्टैंडर्ड मॉडल से कितनी ज्यादा है कीमत?
नई Tribute Edition रेंज की कीमतें स्टैंडर्ड मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक रखी गई हैं। Aprilia SR 125 Tribute Edition की कीमत इसके रेगुलर मॉडल से लगभग 3,000 रुपये ज्यादा है। वहीं, SR 175 Tribute Edition के लिए ग्राहकों को स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में करीब 2,000 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। Aprilia ने SR 125 और SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन्स की बुकिंग देशभर के ऑथराइज्ड डीलरशिप नेटवर्क पर शुरू कर दी है। कंपनी जल्द ही इन स्कूटर्स की डिलीवरी भी शुरू करने वाली है।
शानदार है मिलिट्री-इंस्पायर्ड डिजाइन
Aprilia SR 125 Tribute Edition और SR 175 Tribute Edition का सबसे बड़ी खूबी इनका नया एक्सटीरियर डिजाइन है। दोनों स्कूटर्स में मैट फिनिश के साथ मिलिट्री ग्रीन बेस कलर का यूज किया गया है, जो इन्हें सड़क पर बाकी स्कूटर्स से अलग बनाता है। फ्रंट एप्रन और साइड पैनल्स पर येलो और रेड कलर की स्ट्राइप्स दी गई हैं। जबकि, बॉडीवर्क के मेन पार्ट्स पर कैमोफ्लाज ग्राफिक्स लगाए गए हैं। यह कॉम्बिनेशन स्कूटर्स को एक रगेड और यूनिक लुक ऑफर करता है। इसके अलावा दोनों मॉडल्स में 14-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर रेड रिम एक्सेंट्स मौजूद हैं।
SR 125 में मिलेगा 124cc इंजन
Aprilia SR 125 Tribute Edition में वही 124cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो स्टैंडर्ड मॉडल में उपलब्ध है। यह इंजन 10.6 hp की मैक्सिमम पावर और 10.4 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। कंपनी ने इसके स्टील फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया है।
SR 175 में मिलेगा ज्यादा पावरफुल इंजन
वहीं, Aprilia SR 175 Tribute Edition में 174cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 13.2 hp की मैक्सिमम पावर और 14.1 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। यह इंजन भी CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और SR 125 के मुकाबले बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर करता है। कंपनी के अनुसार स्टैंडर्ड SR 175 की टॉप स्पीड लगभग 95 kmph तक है और Tribute Edition में भी यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा।
फीचर्स में नहीं किया गया कोई बदलाव
Aprilia SR 175 Tribute Edition में स्टैंडर्ड मॉडल वाले सभी फीचर्स बरकरार रखे गए हैं। इसमें कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED हेडलैंप, LED टेललैंप और सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक देखने को मिलेगा। दूसरी ओर SR 125 Tribute Edition में भी वही फीचर हैं जो इसके स्टैंडर्ड मॉडल में ऑफर किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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