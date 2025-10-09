इस बाइक को खरीदने के लिए चाहिए थी किस्मत! सिर्फ 14 दिन में बिक गई सारी यूनिट; लोगों ने बगैर कुछ सोचे समझे खरीदा
दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव बाइक अप्रिलिया RSV4 X-GP सिर्फ 14 दिन में बिक गई। ग्राहकों का कहना है कि जैसे कि इस बाइक को खरीदने के लिए अच्छी किस्मत चाहिए थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इटली की मशहूर मोटरसाइकिल ब्रांड अप्रिलिया (Aprilia) ने एक बार फिर अपनी स्पीड और स्टाइल से दुनिया को हैरान कर दिया है। कंपनी की लिमिटेड एडिशन सुपरबाइक अप्रिलिया RSV4 X-GP (Aprilia RSV4 X-GP) महज 14 दिनों में पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई है। दुनिया भर में इसकी सिर्फ 30 यूनिट्स लॉन्च की गई थीं और सभी हाथों-हाथ बिक गईं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Aprilia SXR 160
₹ 1.44 लाख
Honda Hornet 2.0
₹ 1.43 - 1.45 लाख
Aprilia SR 160
₹ 1.32 - 1.41 लाख
VLF Mobster 135
₹ 1.3 लाख
Hero Xoom 160
₹ 1.49 लाख
Yamaha Aerox 155
₹ 1.5 - 1.53 लाख
क्यों है RSV4 X-GP इतनी खास?
यह बाइक कोई आम मशीन नहीं, बल्कि Aprilia की MotoGP विरासत का प्रतीक है। RS-GP MotoGP बाइक की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कंपनी के नोएल रेसिंग डिपार्टमेंट (Noale Racing Department) ने इसे खास तौर पर बनाया है।
इस बाइक को पहली बार कैटालुन्या ग्रांड प्रिक्स (Catalunya Grand Prix) में शोकेस किया गया था और तभी से दुनिया भर के बाइक लवर्स (यूरोप, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अमेरिका) इसके दीवाने हो गए। अप्रिलिया RSV4 X-GP (Aprilia RSV4 X-GP) को सिर्फ “स्पीड मशीन” कहना कम होगा, क्योंकि यह अपने आप में एक ट्रैक रॉकेट है।
मुख्य स्पेसिफिकेशन
मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलने वाला इंजन 238 HP (सबसे पावरफुल RSV4 अब तक) की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसका वजन सिर्फ 165 किलोग्राम है।
डिजाइन कैसी है?
MotoGP RS-GP में काफी शानदार डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसमें स्ट्रक्चरल कॉर्बन सीट फ्रेम (Structural Carbon Seat Frame) दिया गया है। इसमें Leg और Tail Wings (MotoGP-जैसी एयरोडायनामिक फिन्स) और अल्ट्रा-लाइट कंपोनेंट (फॉर ट्रैक-ओनली डोमिनेंट) मिलता है। यह बाइक पूरी तरह रेस-ट्रैक के लिए डिजाइन की गई है, यानी सड़क पर चलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग इसे खरीद पाए, उनके लिए यह कलेक्शन आइटम से कम नहीं है।
दुनिया भर में रिकॉर्ड डिमांड
बार्सिलोना (Barcelona) में इसके डेब्यू वीकेंड के दौरान ही बुकिंग रिक्वेस्ट्स 30 यूनिट्स से कहीं ज्यादा पहुंच गई थीं, यानी खरीदने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन बाइक लिमिटेड थी। यह दिखाता है कि अप्रिलिया (Aprilia) का X ब्रांड अब एक्सक्लूसिव लग्जरी रेसिंग का ग्लोबल सिंबल बन चुका है।
Aprilia RSV4 X-GP सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि एक रेसिंग आर्टपीस है। जो लोग इसे खरीद पाए, वे मोटरस्पोर्ट्स हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं और जो नहीं खरीद पाए, उनके लिए यह बाइक अब एक अकल्पनीय सपना बन चुकी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।