फटाक से उठा लीजिए, GST बढ़ने के बाद भी अभी तक नहीं बढ़े इन 2 गजब बाइक्स के दाम; कंपनी ने किया ये बड़ा ऐलान
अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन ऑपर्च्युनिटी हो सकता है। जी हां, क्योंकि इटालियन ब्रांड अप्रिलिया (Aprilia) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा सरप्राइज दिया है। जी हां, क्योंकि इस कंपनी की 350cc से ज्यादा पावरफुल बाइक्स भी अभी सस्ते में मिल रही हैं।
भारत में 22 सितंबर से 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस टैक्स हाइक से तमाम ब्रांड्स की बाइक्स महंगी हो चुकी हैं। लेकिन, इटालियन ब्रांड अप्रिलिया (Aprilia) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने साफ कहा है कि उनकी सबसे पॉपुलर बाइक्स RS 457 और Tuono 457 के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। यानी ग्राहकों को फिलहाल एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
कितनी है कीमत?
अप्रिलिया (Aprilia) Tuono 457 की कीमत 3.95 लाख (पहले जितनी ही) रुपये है। GST बढ़ने के बाद इसकी कीमत 4.15 लाख हो जानी थी, लेकिन कंपनी ने अंतर खुद झेल लिया।
वहीं, अप्रिलिया RS 457 (Aprilia RS 457) की कीमत 4.35 लाख रुपये है। यहां फायदा और भी बड़ा है। इस पर न सिर्फ 15,000 रुपये का GST हाइक कंपनी ने कवर किया है, बल्कि 20,500 का क्विक शिफ्टर (Quick Shifter) भी अब फ्री मिल रहा है।
क्या है नया अपडेट?
RS 457 में अब क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलेगा। इसके वारंटी पैकेज की बात करें तो जून 2025 से स्टैंडर्ड वारंटी को 3 साल/36,000km से बढ़ाकर 4 साल/48,000km कर दिया गया है। अब यह वारंटी ट्रांसफरेबल भी है, यानी अगर बाइक रीसेल होती है, तो दूसरा या तीसरा ओनर भी इसका फायदा उठा सकेगा।
ग्राहकों के लिए क्यों है फायदेमंद?
GST हाइक के बावजूद प्राइस वही पुरानी कीमत पर इसे खरीद सकता है। इसके अलावा RS 457 पर 20,500 रुपये का एक्स्ट्रा फीचर फ्री मिलेगा। इस पर लंबी और ट्रांसफरेबल वारंटी मिलती है। इससे बाइक का रीसेल वैल्यू और भरोसा दोनों बढ़ेगा।
