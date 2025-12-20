अब आप दिखेंगे और भी स्टाइलिश, 3 नए कलर्स के साथ अपडेट हो गई ये मोटरसाइकिल; जानिए कीमत
अप्रिलिया ने इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 सुपरस्पोर्ट के लिए 3 नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये नए कलर स्कीम जनवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे प्रीमियम वाले में कुछ एक्सेसरीज स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगी। इन 3 कलर्स में आर्सेनिक येलो, स्नेक ब्लू और रेसिंग रेप्लिका शामिल हैं। आर्सेनिक येलो थोड़ा हल्का शेड है, जिसमें ओवरऑल डार्क फिनिश और ब्राइट येलो ग्राफिक्स हैं। इसके अलावा, इस कलर स्कीम में रेड कलर के रिम्स हैं, जो इसे ओवरऑल स्पोर्टी लुक देते हैं।
दूसरी तरफ, स्नेक ब्लू बॉडी पर ब्लू फिनिश और ब्राइट रेड ग्राफिक्स के साथ थोड़ा ज्यादा आकर्षक दिखता है। यह हमें RS 660 पर उपलब्ध ब्लू मार्लिन कलर स्कीम की याद दिलाता है। आर्सेनिक येलो की तरह, इस कलर में भी रेड कलर के रिम्स हैं। रेसिंग रेप्लिका कलर स्कीम बाइक को अप्रिलिया RS-GP से प्रेरित लिवरी के साथ एक यूनिक लुक देती है। यह कलर स्कीम तीनों में सबसे प्रीमियम है और इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर क्विकशिफ्टर के साथ-साथ एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर भी मिलेंगे।
इस मोटरसाइकिल में 457cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन सिलेंडर, DOHC इंजन दिया है, जो 47bhp की पावर जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर क्लच और दो-तरफा क्विकशिफ्टर से जोड़ा है। सेफ्टी के लिए इसमें आगे की तरफ USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक यूनिट दी है। जबकि ब्रेकिंग के लिए ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अभी इसकी एक्स-शोरूम 4,50,723 रुपए है। हमें उम्मीद है कि ब्रांड आर्सेनिक येलो और स्नेक ब्लू कलर को उसी कीमत पर लॉन्च करेगा। रेसिंग रेप्लिका की कीमत स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है।
