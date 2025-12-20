Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Aprilia RS 457 New Colours Unveiled at India Bike Week 2025
अब आप दिखेंगे और भी स्टाइलिश, 3 नए कलर्स के साथ अपडेट हो गई ये मोटरसाइकिल; जानिए कीमत

संक्षेप:

अप्रिलिया ने इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 सुपरस्पोर्ट के लिए 3 नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये नए कलर स्कीम जनवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे प्रीमियम वाले में कुछ एक्सेसरीज स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगी।

Dec 20, 2025 11:45 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
अप्रिलिया ने इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 सुपरस्पोर्ट के लिए 3 नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये नए कलर स्कीम जनवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे प्रीमियम वाले में कुछ एक्सेसरीज स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगी। इन 3 कलर्स में आर्सेनिक येलो, स्नेक ब्लू और रेसिंग रेप्लिका शामिल हैं। आर्सेनिक येलो थोड़ा हल्का शेड है, जिसमें ओवरऑल डार्क फिनिश और ब्राइट येलो ग्राफिक्स हैं। इसके अलावा, इस कलर स्कीम में रेड कलर के रिम्स हैं, जो इसे ओवरऑल स्पोर्टी लुक देते हैं।

दूसरी तरफ, स्नेक ब्लू बॉडी पर ब्लू फिनिश और ब्राइट रेड ग्राफिक्स के साथ थोड़ा ज्यादा आकर्षक दिखता है। यह हमें RS 660 पर उपलब्ध ब्लू मार्लिन कलर स्कीम की याद दिलाता है। आर्सेनिक येलो की तरह, इस कलर में भी रेड कलर के रिम्स हैं। रेसिंग रेप्लिका कलर स्कीम बाइक को अप्रिलिया RS-GP से प्रेरित लिवरी के साथ एक यूनिक लुक देती है। यह कलर स्कीम तीनों में सबसे प्रीमियम है और इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर क्विकशिफ्टर के साथ-साथ एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर भी मिलेंगे।

इस मोटरसाइकिल में 457cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन सिलेंडर, DOHC इंजन दिया है, जो 47bhp की पावर जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर क्लच और दो-तरफा क्विकशिफ्टर से जोड़ा है। सेफ्टी के लिए इसमें आगे की तरफ USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक यूनिट दी है। जबकि ब्रेकिंग के लिए ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अभी इसकी एक्स-शोरूम 4,50,723 रुपए है। हमें उम्मीद है कि ब्रांड आर्सेनिक येलो और स्नेक ब्लू कलर को उसी कीमत पर लॉन्च करेगा। रेसिंग रेप्लिका की कीमत स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

