ऐपल (Apple) के लिए iPhone असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी Foxconn अब इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी नई Model A+ Electric SUV का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया है। आइए जानते हैं डीटेल।

ऐपल (Apple) के लिए iPhone असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी Foxconn अब इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी नई Model A+ Electric SUV का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया है। इसके फोटोज को रशलेन ने शेयर किया है। यह डिजाइन फॉक्सकॉन की ऑफिशियल कंपनी Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. के नाम पर 14 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के कॉन्सेप्ट को 30 अक्टूबर को ताइपे में आयोजित Hon Hai Tech Day के दौरान दुनिया के सामने शोकेस किया था।

बॉक्सी SUV डिजाइन के साथ MPV जैसा केबिन Foxconn Model A+ का डिजाइन काफी अलग है। इसमें बॉक्सी एसयूवी स्टाइल के साथ एमपीवी जैसा केबिन डिजाइन दिया गया है। पेटेंट फोटोज में फ्रंट में फ्लैट बोनट, पूरी चौड़ाई में फैली पिक्सल-स्टाइल लाइट स्ट्रिप और दोनों एज पर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। इसका मोटा फ्रंट बंपर और स्क्वेयर व्हील आर्च इसे दमदार एसयूवी लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में टॉल रूफलाइन और बड़ी विंडो दी गई हैं। जबकि, रियर में टेलगेट पर हॉरिजॉन्टल लाइट स्ट्रिप और वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात स्लाइडिंग रियर डोर है, जो आमतौर पर एमपीवी में देखने को मिलता है।

इससे कार में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। कंपनी ने इसके केबिन को इस तरह डिजाइन किया है कि इसे जरूरत पड़ने पर टेंपररी लिविंग स्पेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटी के दौरान इसमें बैकअप पावर जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोकेस किए गए मॉडल में रूफ रैक और बड़े टायर भी देखने को मिले थे।

In-Wheel Motor टेक्नोलॉजी से होगी लैस फॉक्सकॉन Model A+ को प्रीमियम B-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर ऑफर करेगी। इसमें इन-व्हील मोटर टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर का ऑप्शन भी रखा है। हालांकि, अभी तक इसकी बैटरी कैपेसिटी, मोटर की पावर और ड्राइविंग रेंज से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। Model A+ के साथ कंपनी ने इवेंट में Model K+ लाइफस्टाइल एसयूवी और Model K इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट ट्रक भी शोकेस किया था। इन नए मॉडल्स के साथ फॉक्सकॉन के रेफरेंस EV पोर्टफोलियो में अब टोटल 12 मॉडल हो गए हैं।

भारत में कब होगी लॉन्च भारत में Model A+ के डिजाइन का पेटेंट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनी इस डिजाइन को यहां सिक्योर रखना चाहती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फॉक्सकॉन इसे भारत में अपनी ब्रैंडिंग के साथ लॉन्च करने वाली है। फॉक्सकॉन का बिजनेस मॉडल दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक कारों का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना है। ऐसे में कोई भारतीय या विदेशी कार मैन्युफैक्चरर इस रेफरेंस डिजाइन को अपने ब्रैंड के तहत इस्तेमाल कर सकता है। इससे कंपनियों को नई कार डिवेलप करने में लगने वाला समय और खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल भारत में Model A+ के लॉन्च या किसी कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।