Apple CarPlay अपडेट... यूजर अपनी कार स्क्रीन पर देख पाएंगे वीडियो, ऐसे मिलेगा फीचर का फायदा

कारों में मिलने वाले इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, एपल (Apple) के लेटेस्ट iOS पब्लिक बीटा में कारप्ले (CarPlay) के लिए वीडियो प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स शायद एपल TV कंटेंट को सीधे अपनी कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे।
कारों में मिलने वाले इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, एपल (Apple) के लेटेस्ट iOS पब्लिक बीटा में कारप्ले (CarPlay) के लिए वीडियो प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स शायद एपल TV कंटेंट को सीधे अपनी कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि, यह फंक्शनैलिटी स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशन में काम करेगी। एपल ने iOS 26.4 पब्लिक बीटा रिलीज किया है, जो कुछ यूजर्स के लिए कारप्ले इंटरफेस में कई अपडेट लाता है।
खड़ी कार में देख पाएंगे वीडियो
नया फीचर, जिसे ऑफिशियली 'AirPlay Video in the Car' कहा जाता है, गाड़ी पार्क होने पर वीडियो प्लेबैक इनेबल करता है। यानी गाड़ी में बैठे लोग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर अपने वीडियो देख सकते हैं। ये फीचर उस वक्त काम में आएगा जब आप कार में बैठकर बोर हो रहे हैं। तब स्क्रीन पर कंटेंट का मजा ले पाएंगे। वीडियो सपोर्ट के अलावा, यह अपडेट डिजाइन और इंटरफेस में हल्के सुधार लाता है। प्लेबैक लेआउट आईफोन्स और आईपैज पर मिलने वाले एक्सपीरियंस जैसा ही है, जो एक जाना-पहचाना और आसान यूजर इंटरफेस देता है।
WWDC 2025 हुआ था प्रीव्यू
कई बीटा टेस्टर्स ने पहले ही स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें यह फीचर काम करता हुआ दिखाया गया है। एपल ने सबसे पहले WWDC 2025 के दौरान इस कैपेबिलिटी का प्रीव्यू किया था और अब इसे बड़े लेवल पर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, इसका सपोर्ट किन मॉडल या कौन से इन्फोटेनमेंट सिस्टम पर मिलेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। फिर भी जो सिस्टम OTA अपडेट को सपोर्ट करेंगे उनमें ये फीचर मिल सकता है।
एंड्रॉयड ऑटो से ऊपर जाने की तैयारी
एक बार ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद, यह एडिशन एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto) के मुकाबले एपल कारप्ले की अपील को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म मॉडर्न इंफोटेनमेंट यूनिट्स के लिए प्राइमरी वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। यूजर्स अपने आईफोन पर जहां से छोड़ा था, वहीं से आसानी से प्लेबैक फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और प्रीमियम कनेक्टेड एक्सपीरियंस बनता है।
कार मैन्युफैक्चरर्स पर अवेलेबिलिटी
हालांकि, सेफ्टी एक मेन प्रायोरिटी बनी हुई है। एपल गाड़ी के चलने पर वीडियो स्ट्रीमिंग पर रोक लगाता है, यह पक्का करता है कि प्लेबैक तभी अवेलेबल हो जब कार खड़ी हो। यह लिमिटेशन ड्राइवर का ध्यान भटकने से बचाने और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसकी अवेलेबिलिटी अलग-अलग कार मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑटोमेकर्स को एयरप्ले वीडियो इंटीग्रेशन के काम करने के लिए अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पर कम्पैटिबल सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सपोर्ट इनेबल करना होगा।
आने वाले महीने में रोलआउट की उम्मीद
अपडेट किया गया एपल कारप्ले एक्सपीरियंस आने वाले महीनों में रोल आउट होने की उम्मीद है। एपल के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में नेविगेशन सपोर्ट बढ़ाने के बारे में भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो शायद ज्यादा फोकस्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए आसान डायरेक्शनल गाइडेंस दिखा सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर्स इसे बड़े पैमाने पर अपनाते हैं, तो ये एन्हांसमेंट आईफोन यूजर्स के लिए कार में एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना सकते हैं।
