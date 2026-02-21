Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Apple CarPlay अपडेट... यूजर अपनी कार स्क्रीन पर देख पाएंगे वीडियो, ऐसे मिलेगा फीचर का फायदा

Feb 21, 2026 05:09 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कारों में मिलने वाले इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, एपल (Apple) के लेटेस्ट iOS पब्लिक बीटा में कारप्ले (CarPlay) के लिए वीडियो प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स शायद एपल TV कंटेंट को सीधे अपनी कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे।

Apple CarPlay अपडेट... यूजर अपनी कार स्क्रीन पर देख पाएंगे वीडियो, ऐसे मिलेगा फीचर का फायदा

कारों में मिलने वाले इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, एपल (Apple) के लेटेस्ट iOS पब्लिक बीटा में कारप्ले (CarPlay) के लिए वीडियो प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स शायद एपल TV कंटेंट को सीधे अपनी कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि, यह फंक्शनैलिटी स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशन में काम करेगी। एपल ने iOS 26.4 पब्लिक बीटा रिलीज किया है, जो कुछ यूजर्स के लिए कारप्ले इंटरफेस में कई अपडेट लाता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

खड़ी कार में देख पाएंगे वीडियो
नया फीचर, जिसे ऑफिशियली 'AirPlay Video in the Car' कहा जाता है, गाड़ी पार्क होने पर वीडियो प्लेबैक इनेबल करता है। यानी गाड़ी में बैठे लोग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर अपने वीडियो देख सकते हैं। ये फीचर उस वक्त काम में आएगा जब आप कार में बैठकर बोर हो रहे हैं। तब स्क्रीन पर कंटेंट का मजा ले पाएंगे। वीडियो सपोर्ट के अलावा, यह अपडेट डिजाइन और इंटरफेस में हल्के सुधार लाता है। प्लेबैक लेआउट आईफोन्स और आईपैज पर मिलने वाले एक्सपीरियंस जैसा ही है, जो एक जाना-पहचाना और आसान यूजर इंटरफेस देता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 28.02 - 35.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lexus LX

Lexus LX

₹ 2.82 - 3.12 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ferrari 812

Ferrari 812

₹ 5.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

WWDC 2025 हुआ था प्रीव्यू
कई बीटा टेस्टर्स ने पहले ही स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें यह फीचर काम करता हुआ दिखाया गया है। एपल ने सबसे पहले WWDC 2025 के दौरान इस कैपेबिलिटी का प्रीव्यू किया था और अब इसे बड़े लेवल पर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, इसका सपोर्ट किन मॉडल या कौन से इन्फोटेनमेंट सिस्टम पर मिलेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। फिर भी जो सिस्टम OTA अपडेट को सपोर्ट करेंगे उनमें ये फीचर मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:डस्टर के इंजन के सामने फीकी पड़ीं ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा भी फेल!

एंड्रॉयड ऑटो से ऊपर जाने की तैयारी
एक बार ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद, यह एडिशन एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto) के मुकाबले एपल कारप्ले की अपील को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म मॉडर्न इंफोटेनमेंट यूनिट्स के लिए प्राइमरी वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। यूजर्स अपने आईफोन पर जहां से छोड़ा था, वहीं से आसानी से प्लेबैक फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और प्रीमियम कनेक्टेड एक्सपीरियंस बनता है।

ये भी पढ़ें:नई पंच EV अंगारों पर दौड़ी और आग की लपटों से भी निकली, गहरे पानी भी दौड़ती रही

कार मैन्युफैक्चरर्स पर अवेलेबिलिटी
हालांकि, सेफ्टी एक मेन प्रायोरिटी बनी हुई है। एपल गाड़ी के चलने पर वीडियो स्ट्रीमिंग पर रोक लगाता है, यह पक्का करता है कि प्लेबैक तभी अवेलेबल हो जब कार खड़ी हो। यह लिमिटेशन ड्राइवर का ध्यान भटकने से बचाने और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसकी अवेलेबिलिटी अलग-अलग कार मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑटोमेकर्स को एयरप्ले वीडियो इंटीग्रेशन के काम करने के लिए अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पर कम्पैटिबल सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सपोर्ट इनेबल करना होगा।

ये भी पढ़ें:पुराने स्कूटर और बाइक को नए में अपग्रेड करने का मौका, ओला ने शुरू किया नया ऑफर

आने वाले महीने में रोलआउट की उम्मीद
अपडेट किया गया एपल कारप्ले एक्सपीरियंस आने वाले महीनों में रोल आउट होने की उम्मीद है। एपल के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में नेविगेशन सपोर्ट बढ़ाने के बारे में भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो शायद ज्यादा फोकस्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए आसान डायरेक्शनल गाइडेंस दिखा सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर्स इसे बड़े पैमाने पर अपनाते हैं, तो ये एन्हांसमेंट आईफोन यूजर्स के लिए कार में एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Apple Apple Iphone Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।