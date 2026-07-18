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पूरी तरह घिस चुके टायर की लाइफ इस ट्रिक से बढ़ाएं, कील घुसने पर भी नहीं होगा पंचर! सिर्फ ₹200 होंगे खर्च

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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जिन गाड़ियों के टायर पुराने हो जाते हैं, या फिर घिस चुके होते हैं वो बार-बार पंचर भी होने लगते हैं। ऐसे में टायर में पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

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बारिश आते ही देश भर की सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। साथ ही, सड़क खराब होने से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों के टायर पुराने हो जाते हैं, या फिर घिस चुके होते हैं वो बार-बार पंचर भी होने लगते हैं। ऐसे में टायर में पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है। यदि आपकी गाड़ी का टायर पुराना हो गया है तब नया खरीदने से पहले एक बार इस लिक्विड का जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लिक्विड ट्यूबलेस टायर के अंदर डाल दिया जाता है और पंचर को ऑटोमैटिक रिपेयर कर देता है। साथ ही टायर अंदर से टायर के फटने वाले हिस्से को भी रिपेयर कर देता है। ये टायर की लाइफ को सालभर या 3000 किलोमीटर तक भी बढ़ा सकते हैं।

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लिक्विड को टायर में इस तरह डालें
गाड़ी के टायर की पंचर को रोकने के लिए एंटी पंचर लिक्विड टायर में डालना होता है। इसके कई तरह से टायर के अंदर इन्सर्ट किया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी टायर में कितना लिक्विड डालना है। जैसे, आपके पास नॉर्मल बाइक है तब उसके दोनों टायर में एक लीटर लिक्विड से काम चल जाएगा। इस लिक्विड को कार, बाइक या स्कूटर के टायर में डालने के लिए इंजेक्शन की मदद से टायर में डाल सकते हैं। लिक्विड भरने से पहले टायर की पूरी हवा निकाल लें। इस बात का ध्यान रखें के लिक्विड सिर्फ ट्यूबलेस टायर में ही काम करता है।

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एंटी पंचर लिक्विड की वर्किंग प्रोसेस
जब इस लिक्विड को टायर में भर दिया जाता है तब ये टायर के अंदर का पूरा एरिया कवर कर लेता है। अब यदि टायर पंचर होता है तब पंचर वाली जगह से ये लिक्विड बाहर आता है और सूख जाता है। यानी हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस लिक्विड को सेल करने वाली कई कंपनियां 10 हजार किलोमीटर तक इसके काम करने की गारंटी भी दे रही हैं। नए टायर पर इतने टाइम की वारंटी मिलती है। हालांकि, एक समय के बाद ये लिक्विड टायर के अंदर सूख जाता है जिससे टायर अंदर से हार्ड हो जाता है।

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200 रुपए से शुरू हो जाती है कीमत
मार्केट में अब कई कंपनियों के ऐसे लिक्विड मौजूद हैं। इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। इस तरह के लिक्विड की कीमत महज 200 रुपए से शुरू हो जाती है। फिर अलग-अलग कंपनी के हिसाब से इस लिक्विड की कीमत 1000 रुपए तक हो जाती है। ये लिक्विड टायर को पंचर से बचाने के साथ उसे कूल रखने का काम भी करता है। इन लिक्विड में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, जो टायर को कूल करने का काम भी करता है। गर्मी के मौसम में ये काफी असरदार भी होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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