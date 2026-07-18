पूरी तरह घिस चुके टायर की लाइफ इस ट्रिक से बढ़ाएं, कील घुसने पर भी नहीं होगा पंचर! सिर्फ ₹200 होंगे खर्च

जिन गाड़ियों के टायर पुराने हो जाते हैं, या फिर घिस चुके होते हैं वो बार-बार पंचर भी होने लगते हैं। ऐसे में टायर में पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

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बारिश आते ही देश भर की सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। साथ ही, सड़क खराब होने से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों के टायर पुराने हो जाते हैं, या फिर घिस चुके होते हैं वो बार-बार पंचर भी होने लगते हैं। ऐसे में टायर में पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है। यदि आपकी गाड़ी का टायर पुराना हो गया है तब नया खरीदने से पहले एक बार इस लिक्विड का जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लिक्विड ट्यूबलेस टायर के अंदर डाल दिया जाता है और पंचर को ऑटोमैटिक रिपेयर कर देता है। साथ ही टायर अंदर से टायर के फटने वाले हिस्से को भी रिपेयर कर देता है। ये टायर की लाइफ को सालभर या 3000 किलोमीटर तक भी बढ़ा सकते हैं।

लिक्विड को टायर में इस तरह डालें

गाड़ी के टायर की पंचर को रोकने के लिए एंटी पंचर लिक्विड टायर में डालना होता है। इसके कई तरह से टायर के अंदर इन्सर्ट किया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी टायर में कितना लिक्विड डालना है। जैसे, आपके पास नॉर्मल बाइक है तब उसके दोनों टायर में एक लीटर लिक्विड से काम चल जाएगा। इस लिक्विड को कार, बाइक या स्कूटर के टायर में डालने के लिए इंजेक्शन की मदद से टायर में डाल सकते हैं। लिक्विड भरने से पहले टायर की पूरी हवा निकाल लें। इस बात का ध्यान रखें के लिक्विड सिर्फ ट्यूबलेस टायर में ही काम करता है।

एंटी पंचर लिक्विड की वर्किंग प्रोसेस

जब इस लिक्विड को टायर में भर दिया जाता है तब ये टायर के अंदर का पूरा एरिया कवर कर लेता है। अब यदि टायर पंचर होता है तब पंचर वाली जगह से ये लिक्विड बाहर आता है और सूख जाता है। यानी हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस लिक्विड को सेल करने वाली कई कंपनियां 10 हजार किलोमीटर तक इसके काम करने की गारंटी भी दे रही हैं। नए टायर पर इतने टाइम की वारंटी मिलती है। हालांकि, एक समय के बाद ये लिक्विड टायर के अंदर सूख जाता है जिससे टायर अंदर से हार्ड हो जाता है।