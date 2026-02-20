पूरी तरह घिस चुके टायर में डाल दो ये लिक्विड, 10 महीने बढ़ जाएगी लाइफ; पंचर नहीं होगा, कीमत सिर्फ ₹180

टायर की लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे और किस तरह के रास्तों पर उसे चलाया जा रहा है। जब टायर घिस जाता है, तब उसे बदलना ही पड़ता है। टायर बदलने का मतलब है कि बिन बुलाए खर्चे को न्योता देना। हालांकि, गाड़ी की पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

टू-व्हीलर में इस्तेमाल होने वाले टायर्स की लाइफ 25,000 से 30,000 किलोमीटर के करीब होती है। वहीं, कुछ टायर्स 20,000 किलोमीटर या उससे कफी पहले ही पूरी तरह घिस जाते हैं। टायर की लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे चलाया जा रहा है। साथ ही, किस तरह के रास्तों पर उसे चलाया जा रहा है। जब टायर घिस जाता है, तब उसे बदलना ही पड़ता है। टायर बदलने का मतलब है कि बिन बुलाए खर्चे को न्योता देना। हालांकि, गाड़ी की पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

यदि आपकी गाड़ी का टायर पुराना हो गया है तब नया खरीदने से पहले एक बार इस लिक्विड का जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लिक्विड टायर के अंदर डाल दिया जाता है और पंचर को ऑटोमैटिक रिपेयर कर देता है। साथ ही टायर अंदर से टायर के फटने वाले हिस्से को भी रिपेयर कर देता है। इस लिक्विड को लेकर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। इसकी कीमत कम होता है और ये टायर की लाइफ को 8-10 महीने या 2000 से 3000 किलोमीटर तक बढ़ा भी देता है। ये काफी हद तक कामयाब रहता है।

टायर में ऐसे डालें एंटी पंचर लिक्विड

गाड़ी के टायर की पंचर को रोकने के लिए एंटी पंचर लिक्विड टायर में डालना होता है। इसके कई तरह से टायर के अंदर इन्सर्ट किया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी टायर में कितना लिक्विड डालना है। जैसे, आपके पास नॉर्मल बाइक है तब उसके दोनों टायर में एक लीटर लिक्विड से काम चल जाएगा। इस लिक्विड को कार, बाइक या स्कूटर के टायर में डालने के लिए इंजेक्शन की मदद से टायर में डाल सकते हैं। लिक्विड भरने से पहले टायर की पूरी हवा निकाल लें। इस बात का ध्यान रखें के लिक्विड सिर्फ ट्यूबलेस टायर में ही काम करता है।

टायर की हवा निकलने से रोकेगा

जब इस लिक्विड को टायर में भर दिया जाता है तब ये टायर के अंदर का पूरा एरिया कवर कर लेता है। अब यदि टायर पंचर होता है तब पंचर वाली जगह से ये लिक्विड बाहर आता है और सूख जाता है। यानी हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस लिक्विड को सेल करने वाली कई कंपनियां 10 हजार किलोमीटर तक इसके काम करने की गारंटी भी दे रही हैं। नए टायर पर इतने टाइम की वारंटी मिलती है। हालांकि, एक समय के बाद ये लिक्विड टायर के अंदर सूख जाता है जिससे टायर अंदर से हार्ड हो जाता है।