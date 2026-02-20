Hindustan Hindi News
पूरी तरह घिस चुके टायर में डाल दो ये लिक्विड, 10 महीने बढ़ जाएगी लाइफ; पंचर नहीं होगा, कीमत सिर्फ ₹180

Feb 20, 2026 04:57 pm IST Narendra Jijhontiya
टायर की लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे और किस तरह के रास्तों पर उसे चलाया जा रहा है। जब टायर घिस जाता है, तब उसे बदलना ही पड़ता है। टायर बदलने का मतलब है कि बिन बुलाए खर्चे को न्योता देना। हालांकि, गाड़ी की पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

टू-व्हीलर में इस्तेमाल होने वाले टायर्स की लाइफ 25,000 से 30,000 किलोमीटर के करीब होती है। वहीं, कुछ टायर्स 20,000 किलोमीटर या उससे कफी पहले ही पूरी तरह घिस जाते हैं। टायर की लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे चलाया जा रहा है। साथ ही, किस तरह के रास्तों पर उसे चलाया जा रहा है। जब टायर घिस जाता है, तब उसे बदलना ही पड़ता है। टायर बदलने का मतलब है कि बिन बुलाए खर्चे को न्योता देना। हालांकि, गाड़ी की पंचर की इस प्रॉब्लम को एंटी पंचर लिक्विड की मदद से दूर किया जा सकता है।

टायर में ऐसे डालें एंटी पंचर लिक्विड
गाड़ी के टायर की पंचर को रोकने के लिए एंटी पंचर लिक्विड टायर में डालना होता है। इसके कई तरह से टायर के अंदर इन्सर्ट किया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी टायर में कितना लिक्विड डालना है। जैसे, आपके पास नॉर्मल बाइक है तब उसके दोनों टायर में एक लीटर लिक्विड से काम चल जाएगा। इस लिक्विड को कार, बाइक या स्कूटर के टायर में डालने के लिए इंजेक्शन की मदद से टायर में डाल सकते हैं। लिक्विड भरने से पहले टायर की पूरी हवा निकाल लें। इस बात का ध्यान रखें के लिक्विड सिर्फ ट्यूबलेस टायर में ही काम करता है।

टायर की हवा निकलने से रोकेगा
जब इस लिक्विड को टायर में भर दिया जाता है तब ये टायर के अंदर का पूरा एरिया कवर कर लेता है। अब यदि टायर पंचर होता है तब पंचर वाली जगह से ये लिक्विड बाहर आता है और सूख जाता है। यानी हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस लिक्विड को सेल करने वाली कई कंपनियां 10 हजार किलोमीटर तक इसके काम करने की गारंटी भी दे रही हैं। नए टायर पर इतने टाइम की वारंटी मिलती है। हालांकि, एक समय के बाद ये लिक्विड टायर के अंदर सूख जाता है जिससे टायर अंदर से हार्ड हो जाता है।

सिर्फ 180 रुपए के कीमतें शुरू
मार्केट में अब कई कंपनियों के ऐसे लिक्विड मौजूद हैं। इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। इस तरह के लिक्विड की कीमत महज 180 रुपए से शुरू हो जाती है। फिर अलग-अलग कंपनी के हिसाब से इस लिक्विड की कीमत 1000 रुपए तक हो जाती है। ये लिक्विड टायर को पंचर से बचाने के साथ उसे कूल रखने का काम भी करता है। इन लिक्विड में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, जो टायर को कूल करने का काम भी करता है। गर्मी के मौसम में ये काफी असरदार भी होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

