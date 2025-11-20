Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Andhra Pradesh to set up India first electric air taxi manufacturing hub
देश का ये राज्य बनेगा उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कारों का मैन्युफैक्चरिंग हब, हर साल 1000 यूनिट होंगी तैयार

देश का ये राज्य बनेगा उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कारों का मैन्युफैक्चरिंग हब, हर साल 1000 यूनिट होंगी तैयार

संक्षेप: भारत ने उड़ने वाली कारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला गीगा-स्केल इलेक्ट्रिक एयर-टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेंगलुरु की सरला एविएशन के साथ एक MoU साइन किया है। इस एग्रीमेंट की घोषणा विशाखापत्तनम में CII पार्टनरशिप समिट में की गई।

Thu, 20 Nov 2025 11:25 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने उड़ने वाली कारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला गीगा-स्केल इलेक्ट्रिक एयर-टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेंगलुरु की सरला एविएशन के साथ एक MoU साइन किया है। इस एग्रीमेंट की घोषणा विशाखापत्तनम में CII पार्टनरशिप समिट में की गई। यह नेक्स्ट-जेनरेशन एविएशन और अर्बन एयर मोबिलिटी में राज्य के सबसे बड़े कदमों में से एक है। यह आने वाली फैसिलिटी अनंतपुर जिले में 500 एकड़ की साइट पर बनाई जाएगी। सरला एविएशन पहले फेज में 1,300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

MoU को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और राज्य मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी की मौजूदगी में सौंपा। सरला एविएशन इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे बड़ी 'स्काई फैक्ट्री' कहती है। इसका मकसद एक ऐसी जगह बनाना है जहां भारत एक ही कैंपस में नेक्स्ट-जेनरेशन एयरक्राफ्ट डिजाइन, बना, टेस्ट, सर्टिफाई और ऑपरेट कर सके। कैंपस में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट के लिए पूरा ईकोसिस्टम होगा। प्लान की गई फैसिलिटी में शामिल यूनिट पर नजर डालते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 1.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

>> कम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
>> पावरट्रेन और एवियोनिक्स लाइन
>> भारत का सबसे बड़ा विंड टनल
>> सिमुलेशन लैब और पायलट-ट्रेनिंग सेंटर
>> MRO फैसिलिटी
>> दो किलोमीटर का रनवे और VTOL टेस्टिंग पैड

ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा और हाइराइडर पर भारी पड़ी नई विक्टोरिस, लेकिन इस SUV से रह गई पीछे

एक बार प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद यह हर साल 1,000 eVTOL एयरक्राफ्ट तक बना सकेगा। यह प्रोजेक्ट नेशनल विकसित भारत 2047 विजन और आंध्र प्रदेश के स्वर्ण आंध्र 2047 प्लान के साथ अलाइन है। राज्य को उम्मीद है कि यह हब हाई-स्किल जॉब्स बनाएगा और नई एयरोस्पेस सप्लाई चेन की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा।

सरला एविएशन का कहना है कि यह साइट न केवल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी बल्कि फ्यूचर की एयर-टैक्सी सर्विस के लिए भारत की ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बनाने में भी मदद करेगी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने गीगा-स्केल एयर-मोबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए कमिट किया है। इस प्रोजेक्ट से कई तरह की उम्मीद हैं।

ये भी पढ़ें:18 सेकंड में इस कार की छत हो जाएगी 'गायब', खुली कार में हो जाएगी कन्वर्ट

>> घरेलू एयरोस्पेस प्रोडक्शन को मजबूत किया जाएगा
>> इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम की जाएगी
>> इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एविएशन में इनोवेशन को सपोर्ट किया जाएगा
>> वर्टिपोर्ट्स और एयर-मोबिलिटी कॉरिडोर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि eVTOL सर्टिफिकेशन अभी भी दुनियाभर में डेवलप हो रहा है, लेकिन भारत का इंटीग्रेटेड अप्रोच स्टैंडर्ड्स के मैच्योर होने पर इसे तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।