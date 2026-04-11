करोड़ों की लैम्बोर्गिनी और पोर्श की मालकिन हैं RCB की ओनर अनन्या बिड़ला, देखें कार कलेक्शन

Apr 11, 2026 03:48 pm IST

अनन्या बिड़ला को लग्जरी लाइफस्टाइल और रफ्तार का भी बेहद शौक है। अक्सर सादगी में दिखने वाली अनन्या के गैराज में ऐसी-ऐसी धाकड़ गाड़ियां खड़ी हैं जिन्हें देखकर कोई भी कार लवर्स दंग रह जाए।

देश के दिग्गज बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी और RCB की नई ओनर अनन्या बिड़ला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ उनकी बढ़ती सक्रियता ने उन्हें चर्चा काफी चर्चा में ला दिया है। अनन्या न केवल एक सफल उद्यमी और मशहूर गायिका हैं, बल्कि उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल और रफ्तार का भी बेहद शौक है। अक्सर सादगी में दिखने वाली अनन्या के गैराज में ऐसी-ऐसी धाकड़ गाड़ियां खड़ी हैं जिन्हें देखकर कोई भी कार लवर्स दंग रह जाए। उनके कलेक्शन में जर्मन इंजीनियरिंग से लेकर इटैलियन सुपरकार्स तक शामिल हैं। आइए जानते हैं अनन्या बिड़ला के कार कलेक्शन के बारे में विस्तार से।

पोर्श बॉक्सस्टर और केयेन अनन्या बिड़ला के कलेक्शन में एक 'पोर्श बॉक्सस्टर 718' है। इसकी कीमत लगभग 1.76 करोड़ रुपये बताई जाती है। यह एक टू-सीटर स्पोर्ट्स कार है जिसमें 4.0-लीटर का इंजन लगा है जो इसे 301 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक ले जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अनन्या ने अपनी इस कार को थोड़ा मॉडिफाई भी कराया है। इसके अलावा, उनके पास 'पोर्श केयेन' जैसी दमदार एसयूवी भी है। ब्लैक कलर की इस लग्जरी एसयूवी में वह कई बार मुंबई की सड़कों पर खुद ड्राइव करते हुए स्पॉट की गई हैं।

इतालवी टशन: लैम्बोर्गिनी गैलार्डो स्पाइडर अनन्या के कार कलेक्शन का सबसे कीमती 'लैम्बोर्गिनी गैलार्डो स्पाइडर' है। यह कार अब मार्केट में नहीं मिलती। इसका प्रोडक्शन 2014 में बंद हो गया था, लेकिन इसकी चमक आज भी बरकरार है। यह सुपरकार 5.2-लीटर V10 इंजन के साथ आती है जो 550bhp की बेमिसाल ताकत पैदा करती है। महज 4 सेकंड से भी कम समय में यह कार 0 से 96 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।