देसी टैलेंट का कमाल: सरकारी स्कूल से टेक्नोलॉजी हेड तक; वेलु की जर्नी पर क्यों फिदा हुए आनंद महिंद्रा

संक्षेप: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक पोस्ट के जरिए देश के देसी इंजीनियरों की ताकत और हुनर को सामने रखा है। उन्होंने में काम करने वाले एक इंजीनियर वेलु की कहानी साझा की।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक पोस्ट के जरिए देश के देसी इंजीनियरों की ताकत और हुनर को सामने रखा है। उन्होंने महिंद्रा XUV 7XO में दी गई दुनिया की पहली DaVinci Damping Technology वाली सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और इसके पीछे काम करने वाले इंजीनियर वेलु की कहानी साझा की। आनंद महिंद्रा ने बताया कि यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ ड्राइविंग कम्फर्ट को बेहतर बनाती है, बल्कि यह दिखाती है कि भारतीय कंपनियां और इंजीनियर अब ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर रहे हैं। पोस्ट में वेलु खुद इस सस्पेंशन सिस्टम को दिखाते नजर आते हैं और उनका उत्साह साफ झलकता है।

टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड बने वेलु को महिंद्रा में प्यार से “वेलु गुरु” कहा जाता है की कहानी आम लेकिन प्रेरणादायक है। तमिलनाडु के नामक्कल जिले के एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले वेलु ने अन्ना यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में बीटेक किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने महिंद्रा में एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। सालों की मेहनत, सीखने की लगन और नए आइडियाज पर काम करने की सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया। यही वजह है कि वह टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड बने और पिछले साल उन्हें महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया।

टैलेंट की फैक्ट्री बन चुका है भारत आनंद महिंद्रा ने कहा कि वेलु अकेले नहीं हैं। महिंद्रा रिसर्च वैली और कंपनी की पूरी आरएंडडी टीम में ऐसे हजारों इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो भारत में पले-बढ़े हैं और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से मुकाबला करने का दम रखते हैं। ये इंजीनियर लगातार सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाते हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी बनाने का सपना देखते हैं। आनंद महिंद्रा के मुताबिक, भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि टैलेंट की फैक्ट्री बन चुका है।