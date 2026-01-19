Hindustan Hindi News
देसी टैलेंट का कमाल: सरकारी स्कूल से टेक्नोलॉजी हेड तक; वेलु की जर्नी पर क्यों फिदा हुए आनंद महिंद्रा

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक पोस्ट के जरिए देश के देसी इंजीनियरों की ताकत और हुनर को सामने रखा है। उन्होंने में काम करने वाले एक इंजीनियर वेलु की कहानी साझा की।

Jan 19, 2026 11:11 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक पोस्ट के जरिए देश के देसी इंजीनियरों की ताकत और हुनर को सामने रखा है। उन्होंने महिंद्रा XUV 7XO में दी गई दुनिया की पहली DaVinci Damping Technology वाली सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और इसके पीछे काम करने वाले इंजीनियर वेलु की कहानी साझा की। आनंद महिंद्रा ने बताया कि यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ ड्राइविंग कम्फर्ट को बेहतर बनाती है, बल्कि यह दिखाती है कि भारतीय कंपनियां और इंजीनियर अब ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर रहे हैं। पोस्ट में वेलु खुद इस सस्पेंशन सिस्टम को दिखाते नजर आते हैं और उनका उत्साह साफ झलकता है।

टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड बने

वेलु को महिंद्रा में प्यार से “वेलु गुरु” कहा जाता है की कहानी आम लेकिन प्रेरणादायक है। तमिलनाडु के नामक्कल जिले के एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले वेलु ने अन्ना यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में बीटेक किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने महिंद्रा में एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। सालों की मेहनत, सीखने की लगन और नए आइडियाज पर काम करने की सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया। यही वजह है कि वह टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड बने और पिछले साल उन्हें महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया।

टैलेंट की फैक्ट्री बन चुका है भारत

आनंद महिंद्रा ने कहा कि वेलु अकेले नहीं हैं। महिंद्रा रिसर्च वैली और कंपनी की पूरी आरएंडडी टीम में ऐसे हजारों इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो भारत में पले-बढ़े हैं और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से मुकाबला करने का दम रखते हैं। ये इंजीनियर लगातार सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाते हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी बनाने का सपना देखते हैं। आनंद महिंद्रा के मुताबिक, भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि टैलेंट की फैक्ट्री बन चुका है।

साल 1991 का किया जिक्र

उन्होंने 1991 का जिक्र करते हुए बताया कि जब भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी, तब कई विदेशी सलाहकारों ने कहा था कि भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगी। लेकिन महिंद्रा ने उस सलाह को नजरअंदाज किया। कंपनी आगे बढ़ती रही, सीखती रही और आज वर्ल्ड-क्लास टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आनंद महिंद्रा के लिए वेलु और उनकी ऑटोमोटिव टीम सिर्फ सोमवार की मोटिवेशन नहीं, बल्कि हर दिन की प्रेरणा हैं, जो दिखाती है कि भारत में बना टैलेंट दुनिया में अपना नाम बना सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
