Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

136Km की रेंज वाला ये इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर अब नेपाल की सड़कों पर दौड़ेगा; भारत में इतनी है कीमत

Feb 27, 2026 02:39 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां देश के बाहर भी कारोबार कर रही हैं। इन देशों में नेपाल का नाम भी शामिल है। अब ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की EV ब्रांच, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर नेक्सस को नेपाल में लॉन्च करके यहां एंट्री की है।

136Km की रेंज वाला ये इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर अब नेपाल की सड़कों पर दौड़ेगा; भारत में इतनी है कीमत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Ola Electric S1 Pro Sportarrow

भारत की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां देश के बाहर भी कारोबार कर रही हैं। इन देशों में नेपाल का नाम भी शामिल है। अब ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की EV ब्रांच, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर नेक्सस को नेपाल में लॉन्च करके यहां एंट्री की है। इस अनाउंसमेंट के साथ, नेपाल इंडियन EV ब्रांड के लिए पहला इंटरनेशनल मार्केट बन गया है। एम्पीयर के मुताबिक, नेपाल अपने इलाके और लैंडस्केप की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाले और चैलेंजिंग मार्केट में से एक है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
White Carbon Motors GT5
White Carbon Motors GT5
₹ 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Rowwet Vegatron
Rowwet Vegatron
₹ 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
BGauss C12i
BGauss C12i
₹ 1.05 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी का मानना ​​है कि एम्पीयर नेक्सस उस जरूरत को पूरा करता है। इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश करता है जो शहरी सफर और देश में मौजूद खड़ी चढ़ाई को हैंडल कर सकता है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) ने अपने नेपाल ऑपरेशन को संभालने के लिए STC ऑटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप साइन की है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:बीते साल इन 2 कारों को सभी यूनिट हाथों-हाथ बिक गईं, अब इस साल फिर हो रही लॉन्च

इस डेवलपमेंट पर बात करते हुए, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, विकास सिंह ने कहा, "नेपाल में खड़ी-ऊबड़-खाबड़ जमीन और रोजाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल के साथ एक अनोखा मोबिलिटी लैंडस्केप है। ज्यादा ऊंचाई और देश में बढ़ता EV इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से सुरक्षित BMS, मजबूत बिल्ट क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाता है। नेपाल के लिए, प्रीमियम स्कूटर सिर्फ लग्जरी नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्कूटर हैं जिन्हें खास तौर पर ड्यूरेबिलिटी, आराम और रेंज कॉन्फिडेंस के लिए इंजीनियर किया गया है। एम्पीयर नेक्सस को इन असलियतों को ध्यान में रखकर इंजीनियर किया गया है।"

ये भी पढ़ें:14-इंच स्क्रीन, 792Km रेंज, 6.7 सेकंड में 0-100Km स्पीड; मार्च में होगी बुकिंग

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम
एम्पीयर नेक्सस ने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है, क्योंकि इसे तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स के 70 हेयरपिन बेंड्स को पार करने और 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिपकी ला दर्रे पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। एम्पीयर नेक्सस की एक खास बात यह है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी है, जो आपको बेहतर रेंज देती है और NMC केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी है।

ये भी पढ़ें:₹5.79 लाख की स्विफ्ट खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो बस इतनी बनेगी EMI

सिंगल चार्ज पर 136Km की रेंज
एम्पीयर नेक्सस को पावर देने के लिए 3 kWh की लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगी है, जिसे 3.3 kW के मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 kW का पीक आउटपुट देता है, जिससे यह 93 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। एम्पीयर के मुताबिक, IDC टेस्टिंग कंडीशन में नेक्सस एक बार चार्ज करने पर 136Km की रेंज देने का दावा किया गया है। हालांकि, डेली इस्तेमाल करने पर इसकी असल रेंज 110 से 115Km के करीब होने की संभावना है। कंपनी का यह भी कहना है कि स्टैंडर्ड 15A सॉकेट में लगाने पर बैटरी 3.3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो सकती है। भारत में एम्पीयर नेक्सस रेंज की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.20 लाख रुपए से शुरू होती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Scooter Ola Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।