136Km की रेंज वाला ये इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर अब नेपाल की सड़कों पर दौड़ेगा; भारत में इतनी है कीमत

भारत की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां देश के बाहर भी कारोबार कर रही हैं। इन देशों में नेपाल का नाम भी शामिल है। अब ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की EV ब्रांच, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर नेक्सस को नेपाल में लॉन्च करके यहां एंट्री की है। इस अनाउंसमेंट के साथ, नेपाल इंडियन EV ब्रांड के लिए पहला इंटरनेशनल मार्केट बन गया है। एम्पीयर के मुताबिक, नेपाल अपने इलाके और लैंडस्केप की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाले और चैलेंजिंग मार्केट में से एक है।

कंपनी का मानना ​​है कि एम्पीयर नेक्सस उस जरूरत को पूरा करता है। इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश करता है जो शहरी सफर और देश में मौजूद खड़ी चढ़ाई को हैंडल कर सकता है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) ने अपने नेपाल ऑपरेशन को संभालने के लिए STC ऑटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप साइन की है।

इस डेवलपमेंट पर बात करते हुए, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, विकास सिंह ने कहा, "नेपाल में खड़ी-ऊबड़-खाबड़ जमीन और रोजाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल के साथ एक अनोखा मोबिलिटी लैंडस्केप है। ज्यादा ऊंचाई और देश में बढ़ता EV इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से सुरक्षित BMS, मजबूत बिल्ट क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाता है। नेपाल के लिए, प्रीमियम स्कूटर सिर्फ लग्जरी नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्कूटर हैं जिन्हें खास तौर पर ड्यूरेबिलिटी, आराम और रेंज कॉन्फिडेंस के लिए इंजीनियर किया गया है। एम्पीयर नेक्सस को इन असलियतों को ध्यान में रखकर इंजीनियर किया गया है।"

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम

एम्पीयर नेक्सस ने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है, क्योंकि इसे तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स के 70 हेयरपिन बेंड्स को पार करने और 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिपकी ला दर्रे पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। एम्पीयर नेक्सस की एक खास बात यह है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी है, जो आपको बेहतर रेंज देती है और NMC केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी है।