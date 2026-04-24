नए अवतार में लॉन्च हुआ 118 km रेंज वाला एम्पीयर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत

Apr 24, 2026 07:31 pm IST

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैग्नस नियो का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार फोकस नए रंगों और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस पर रखा है।

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारतीय मार्केट में अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैग्नस नियो (Ampere Magnus Neo) का नया और अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार फोकस नए रंगों और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस पर रखा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसकी कीमतों को पहले जैसा ही रखा है। यानी इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब भी 86,999 रुपये से शुरू होती है। आइए जानते हैं इस अपडेट के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना बदल गया है।

दिखने में ज्यादा फ्रेश और स्टाइलिश मैग्नस नियो के इस नए अवतार में सबसे बड़ा बदलाव इसके रंगों में देखने को मिलता है। कंपनी ने इसे अब 'बटर येलो' जैसे नए और शानदार कलर्स के साथ पेश किया है। इसके अलावा यह नीले, हरे और ग्रे जैसे मॉडर्न शेड्स में भी उपलब्ध होगा। हालांकि, स्कूटर का डिजाइन और बनावट पुराने मॉडल जैसी ही है।

दमदार बैटरी और पुरानी रफ्तार अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। नए मैग्नस नियो में वही पुरानी 2.3 kWh की LFP बैटरी दी गई है जिसे उसकी मजबूती और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। परफॉरमेंस के मामले में भी यह पहले जैसा ही है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 118 किलोमीटर (IDC रेंज) तक चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, इसकी बैटरी को 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है।

चलाने में आसान और बेहद आरामदायक एम्पीयर ने इस स्कूटर को आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। इसकी सीट की ऊंचाई 777 mm रखी गई है जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसे आसानी से संभाल सकते हैं। इसका कुल वजन 106 किलो है जो इसे ट्रैफिक में मोड़ने और चलाने में बहुत हल्का बनाता है। साथ ही यह स्कूटर 150 किलो तक का वजन उठाने की क्षमता रखता है।