नए अवतार में लॉन्च हुआ 118 km रेंज वाला एम्पीयर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैग्नस नियो का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार फोकस नए रंगों और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस पर रखा है।
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारतीय मार्केट में अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैग्नस नियो (Ampere Magnus Neo) का नया और अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार फोकस नए रंगों और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस पर रखा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसकी कीमतों को पहले जैसा ही रखा है। यानी इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब भी 86,999 रुपये से शुरू होती है। आइए जानते हैं इस अपडेट के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना बदल गया है।
दिखने में ज्यादा फ्रेश और स्टाइलिश
मैग्नस नियो के इस नए अवतार में सबसे बड़ा बदलाव इसके रंगों में देखने को मिलता है। कंपनी ने इसे अब 'बटर येलो' जैसे नए और शानदार कलर्स के साथ पेश किया है। इसके अलावा यह नीले, हरे और ग्रे जैसे मॉडर्न शेड्स में भी उपलब्ध होगा। हालांकि, स्कूटर का डिजाइन और बनावट पुराने मॉडल जैसी ही है।
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Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
Okaya EV Faast F2T
₹ 89,999
Okaya EV Faast F2B
₹ 89,999
Okaya EV Faast F2F
₹ 79,999
दमदार बैटरी और पुरानी रफ्तार
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। नए मैग्नस नियो में वही पुरानी 2.3 kWh की LFP बैटरी दी गई है जिसे उसकी मजबूती और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। परफॉरमेंस के मामले में भी यह पहले जैसा ही है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 118 किलोमीटर (IDC रेंज) तक चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, इसकी बैटरी को 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है।
चलाने में आसान और बेहद आरामदायक
एम्पीयर ने इस स्कूटर को आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। इसकी सीट की ऊंचाई 777 mm रखी गई है जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसे आसानी से संभाल सकते हैं। इसका कुल वजन 106 किलो है जो इसे ट्रैफिक में मोड़ने और चलाने में बहुत हल्का बनाता है। साथ ही यह स्कूटर 150 किलो तक का वजन उठाने की क्षमता रखता है।
क्या कहती है कंपनी
इस लॉन्च के मौके पर ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सिंह ने कहा कि उनका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाना है। उन्होंने बताया कि नया मैग्नस नियो पहले से हल्का और चलाने में ज्यादा आरामदायक है जिसे खास तौर पर भारतीय सड़कों की हालत को देखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि बिना दाम बढ़ाए नए लुक्स और फीचर्स देने से यह स्कूटर बजट सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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