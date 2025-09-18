₹89,999 कीमत, 5 साल की वारंटी; भारत में तहलका मचाने आया ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, फैमिली राइडर्स के लिए दिए शानदार फीचर

भारत में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैगनस ग्रैंड (Ampere Magnus Grand) लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत 89,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह मैगनस नियो (Magnus Neo) का अपग्रेड वर्जन है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

अगर आप एक भरोसेमंद और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो एम्पीयर (Ampere) का नया (Magnus Grand) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Greaves Electric Mobility) का ये नया स्कूटर भारत में लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत 89,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह सीधे तौर पर मैगनस नियो (Magnus Neo) का अपग्रेड वर्जन है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

LFP बैटरी और 5 साल की वारंटी

मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) की सबसे बड़ी खासियत इसका लिथियम फेरो फॉस्फेट (Lithium Ferro Phosphate -LFP) बैटरी पैक है, जो इसे ज्यादा सेफ और सस्टनेबल बनाता है। एम्पीयर (Ampere) कंपनी इस पर 5 साल/75,000 किमी की वारंटी दे रही है। मतलब बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस को लेकर अब कोई टेंशन नहीं होगी। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इस ईवी की खासियत जानते हैं।

एम्पीयर मैगनस ग्रैंड की खासियत मैक्सिमम स्पीड 65 kmph मैक्स लोडिंग कैपेसिटी 150 kg चार्ज टाइम (नॉर्मल) 5-6 Hrs रेंज 80-95 km रियल रेंज (ईको मोड) बैटरी पैक 2.3 kWh LFP चार्जर 7.5A ब्रेक ड्रम (F&R) - 130mm सस्पेंशन फ्रंट- हायड्रॉलिक टेलीस्कोपिक, रियर - कॉएल स्प्रिंग व्हील 12 इंच ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm व्हीलबेस 1390 mm

डिजाइन और कंफर्ट में बड़ा अपग्रेड

नए मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) को और भी प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें दो नए ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन मैचा ग्रीन (Matcha Green) और ओशियन ब्लू (Ocean Blue) दिए गए हैं। गोल्ड फिनिश बैजिंग इसके डिजाइन को खास बनाती है।

इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल, स्पेशियस सिटिंग और हाई पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये फैमिली राइडर्स और डेली कम्यूटर्स दोनों के लिए बेस्ट है

न्यू फीचर्स लिस्ट

एम्पीयर (Ampere) ने इस स्कूटर में कई नए एडवांस फीचर्स जोड़े हैं। जैसे कि इसमें अब डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो साफ और बेहतर विजिबिलिटी के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे शहर की ट्रैफिक में सेफ राइड मिलती है। इसमें डुअल फ्रेम चेसिस मिलती है, जिससे ज्यादा मजबूती और बेहतर हैंडलिंग मिलती है। इसमें स्पेशस बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली और डेली की जरूरतों के लिए बढ़िया है।

कंपनी का दावा

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के MD विकास सिंह का कहना है कि मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) हमारे लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि शहरी मोबिलिटी का नया चेप्टर है। यह टेक्नोलॉजी, डिजाइन और सेफ्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसे खासकर फैमिली और डेली राइडर्स के लिए तैयार किया गया है।