Ampere Magnus Grand Launched with LFP Battery, Dual Frame Chassis, Upgraded Features ₹89,999 कीमत, 5 साल की वारंटी; भारत में तहलका मचाने आया ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, फैमिली राइडर्स के लिए दिए शानदार फीचर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ampere Magnus Grand Launched with LFP Battery, Dual Frame Chassis, Upgraded Features

₹89,999 कीमत, 5 साल की वारंटी; भारत में तहलका मचाने आया ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, फैमिली राइडर्स के लिए दिए शानदार फीचर

भारत में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पीयर मैगनस ग्रैंड (Ampere Magnus Grand) लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत 89,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह मैगनस नियो (Magnus Neo) का अपग्रेड वर्जन है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
₹89,999 कीमत, 5 साल की वारंटी; भारत में तहलका मचाने आया ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, फैमिली राइडर्स के लिए दिए शानदार फीचर

अगर आप एक भरोसेमंद और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो एम्पीयर (Ampere) का नया (Magnus Grand) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Greaves Electric Mobility) का ये नया स्कूटर भारत में लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत 89,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह सीधे तौर पर मैगनस नियो (Magnus Neo) का अपग्रेड वर्जन है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST नहीं बल्कि डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ampere Magnus EX

Ampere Magnus EX

₹ 67,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Zelio Gracy i

Zelio Gracy i

₹ 54,000 - 66,000

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Sokudo Pace

Sokudo Pace

₹ 73,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
YObykes Yo Drift DX

YObykes Yo Drift DX

₹ 65,000 - 70,000

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
GT Force RYD Plus

GT Force RYD Plus

₹ 68,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
EeVe Eeve Atreo

EeVe Eeve Atreo

₹ 68,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

LFP बैटरी और 5 साल की वारंटी

मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) की सबसे बड़ी खासियत इसका लिथियम फेरो फॉस्फेट (Lithium Ferro Phosphate -LFP) बैटरी पैक है, जो इसे ज्यादा सेफ और सस्टनेबल बनाता है। एम्पीयर (Ampere) कंपनी इस पर 5 साल/75,000 किमी की वारंटी दे रही है। मतलब बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस को लेकर अब कोई टेंशन नहीं होगी। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इस ईवी की खासियत जानते हैं।

एम्पीयर मैगनस ग्रैंड की खासियत

मैक्सिमम स्पीड65 kmph
मैक्स लोडिंग कैपेसिटी150 kg
चार्ज टाइम (नॉर्मल)5-6 Hrs
रेंज80-95 km रियल रेंज (ईको मोड)
बैटरी पैक2.3 kWh LFP
चार्जर7.5A
ब्रेकड्रम (F&R) - 130mm
सस्पेंशनफ्रंट- हायड्रॉलिक टेलीस्कोपिक, रियर - कॉएल स्प्रिंग
व्हील12 इंच
ग्राउंड क्लियरेंस165 mm
व्हीलबेस1390 mm

डिजाइन और कंफर्ट में बड़ा अपग्रेड

नए मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) को और भी प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें दो नए ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन मैचा ग्रीन (Matcha Green) और ओशियन ब्लू (Ocean Blue) दिए गए हैं। गोल्ड फिनिश बैजिंग इसके डिजाइन को खास बनाती है।

इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल, स्पेशियस सिटिंग और हाई पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये फैमिली राइडर्स और डेली कम्यूटर्स दोनों के लिए बेस्ट है

न्यू फीचर्स लिस्ट

एम्पीयर (Ampere) ने इस स्कूटर में कई नए एडवांस फीचर्स जोड़े हैं। जैसे कि इसमें अब डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो साफ और बेहतर विजिबिलिटी के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे शहर की ट्रैफिक में सेफ राइड मिलती है। इसमें डुअल फ्रेम चेसिस मिलती है, जिससे ज्यादा मजबूती और बेहतर हैंडलिंग मिलती है। इसमें स्पेशस बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली और डेली की जरूरतों के लिए बढ़िया है।

कंपनी का दावा

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के MD विकास सिंह का कहना है कि मैगनस ग्रैंड (Magnus Grand) हमारे लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि शहरी मोबिलिटी का नया चेप्टर है। यह टेक्नोलॉजी, डिजाइन और सेफ्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसे खासकर फैमिली और डेली राइडर्स के लिए तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें:भारत में घटी कार बिक्री! सबकी हालत पस्त, सिर्फ ये 3 कंपनियां दिखा पाईं दम

एम्पीयर मैगनस ग्रैंड (Ampere Magnus Grand) को कंपनी ने मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में पेश किया है। किफायती प्राइस, लंबी बैटरी वारंटी और फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स के चलते यह स्कूटर Ola, TVS और Ather जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर देगा।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।