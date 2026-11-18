TVS, बजाज, एथर, हीरो के बाद चुपके से 5वीं पोजीशन पर पहुंची यह कंपनी, 93% की ग्रोथ मिली; ओला आसपास भी नहीं
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर (Ampere) ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 93% की शानदार सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के मुताबिक, 1 अप्रैल से 15 नवंबर 2026 के बीच एम्पीयर के 70,333 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हुए।
भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इसमें एक तरफ जहां टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी जैसी लीडिंग कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ कई छोटे ब्रांड भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर (Ampere) ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 93% की शानदार सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के मुताबिक, 1 अप्रैल से 15 नवंबर 2026 के बीच एम्पीयर के 70,333 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हुए। यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2026 के कुल रजिस्ट्रेशन की 61,842 यूनिट से ज्यादा है।
सेगमेंट में 5.7% हिस्सेदारी हासिल की
इस प्रदर्शन की बदौलत, नवंबर 2026 के पहले पखवाड़े यानी 15 दिनों में एम्पीयर ने भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 5.7% हिस्सेदारी के साथ 5वां स्थान हासिल किया। एम्पीयर के रजिस्ट्रेशन का यह प्रदर्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में काफी बेहतर है। बता दें कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2027 में 93% की YoY ग्रोथ मिली है। लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन एम्पीयर के ओवरऑल FY26 वॉल्यूम से लगभग 13.7% ज्यादा है, जबकि FY27 में अभी भी 4 महीने से अधिक बाकी हैं।
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Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
Ampere Reo
₹ 59,900 - 64,499
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
Ampere Magnus Grand
₹ 89,999
Ampere Magnus G Max
₹ 1.03 - 1.1 लाख
एम्पीयर के बेहतर प्रदर्शन ने भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कंपनी ने नवंबर 2026 से 15 नवंबर तक 5.7% बाजार हिस्सेदारी और 5वें स्थान की रैंकिंग दर्ज की। यह TVS मोटर, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो के विडा और ओला इलेक्ट्रिक जैसे जमे हुए मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कॉम्पटीशन करने वाले ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक को ये टेकओवर कर चुकी है।
कंपनी के 600 टचपॉइंट ओपन हुए
एम्पीयर ने अक्टूबर 2026 में 10,838 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 40% की ग्रोथ को दिखाता है। यह उस पूरे महीने के लिए 6वें स्थान पर रहा, जो नवंबर की पहली छमाही के दौरान इसकी रिपोर्ट की गई बाजार स्थिति में सुधार को दिखाता है। एम्पीयर अपने व्हीकल की पहुंच ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए आउटलेट के साथ सर्वस का भी विस्तार कर रही है, ताकि ग्राहकों का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो सके। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फाइनेंशियल ईयर 27 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट के दौरान 600 से अधिक रिटेल टचपॉइंट की जानकारी दी, इसके डीलर्स की संख्या में 31% की YoY ग्रोथ हुई।
एम्पीयर का ई-स्कूटर पोर्टफोलियो
एम्पीयर नेक्सस EX+ एक प्रीमियम फैमिली-मोबिलिटी कैटेगरी वाला एक कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एम्पीयर मैग्नस जीमैक्स डेली राइड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक प्रेक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एम्पीयर मैग्नस नियो अर्बन कस्टमर्स के लिए प्राइस वैल्यू को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं, एम्पीयर रेओ वायब डेली राइड के लिए एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शन के तौर पर आता है। कंपनी ने 2026 के दौरान नए कनेक्टिविटी फीचर्स भी पेश की हैं। साथ ही, अपने एक्सपीरियंस-सेंटर नेटवर्क का भी विस्तार किया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें