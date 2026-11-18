ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर (Ampere) ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 93% की शानदार सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के मुताबिक, 1 अप्रैल से 15 नवंबर 2026 के बीच एम्पीयर के 70,333 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हुए।

5वीं पोजीशन पर पहुंची यह कंपनी

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भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इसमें एक तरफ जहां टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी जैसी लीडिंग कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ कई छोटे ब्रांड भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (GEML) के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर (Ampere) ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 93% की शानदार सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के मुताबिक, 1 अप्रैल से 15 नवंबर 2026 के बीच एम्पीयर के 70,333 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हुए। यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2026 के कुल रजिस्ट्रेशन की 61,842 यूनिट से ज्यादा है।

सेगमेंट में 5.7% हिस्सेदारी हासिल की

इस प्रदर्शन की बदौलत, नवंबर 2026 के पहले पखवाड़े यानी 15 दिनों में एम्पीयर ने भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 5.7% हिस्सेदारी के साथ 5वां स्थान हासिल किया। एम्पीयर के रजिस्ट्रेशन का यह प्रदर्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में काफी बेहतर है। बता दें कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2027 में 93% की YoY ग्रोथ मिली है। लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन एम्पीयर के ओवरऑल FY26 वॉल्यूम से लगभग 13.7% ज्यादा है, जबकि FY27 में अभी भी 4 महीने से अधिक बाकी हैं।

एम्पीयर के बेहतर प्रदर्शन ने भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कंपनी ने नवंबर 2026 से 15 नवंबर तक 5.7% बाजार हिस्सेदारी और 5वें स्थान की रैंकिंग दर्ज की। यह TVS मोटर, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो के विडा और ओला इलेक्ट्रिक जैसे जमे हुए मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कॉम्पटीशन करने वाले ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक को ये टेकओवर कर चुकी है।

कंपनी के 600 टचपॉइंट ओपन हुए

एम्पीयर ने अक्टूबर 2026 में 10,838 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 40% की ग्रोथ को दिखाता है। यह उस पूरे महीने के लिए 6वें स्थान पर रहा, जो नवंबर की पहली छमाही के दौरान इसकी रिपोर्ट की गई बाजार स्थिति में सुधार को दिखाता है। एम्पीयर अपने व्हीकल की पहुंच ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए आउटलेट के साथ सर्वस का भी विस्तार कर रही है, ताकि ग्राहकों का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो सके। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फाइनेंशियल ईयर 27 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट के दौरान 600 से अधिक रिटेल टचपॉइंट की जानकारी दी, इसके डीलर्स की संख्या में 31% की YoY ग्रोथ हुई।