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बजाज, TVS, ओला, एथर और हीरो को छोड़, इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4 लाख लोगों ने खरीद डाला

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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एम्पीयर को मिलने वाली ये कामयाबी पता चलता है कि मार्केट की प्रैक्टिकल साइड अब मजबूत हो रहा है। एम्पीयर ने अपनी हालिया ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा मास इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट से हासिल किया। इसमें 1 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट का अहम रोल रहा है।

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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियों का दबदबा देजी से बढ़ा है। पहले जहां सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक का बात होती थी, तो अब लोग टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां सेगमेंट में ऊपर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प भी अब टॉप कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, टेबल में नीचे रहने वाली कंपनियों भी शानदार सेल्स के साथ नए-नए माइलस्टोन पार कर रही हैं। दरअसल, एम्पीयर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भारत में 4 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

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एम्पीयर को मिलने वाली ये कामयाबी पता चलता है कि मार्केट की प्रैक्टिकल साइड अब मजबूत हो रहा है। एम्पीयर ने अपनी हालिया ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा मास इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट से हासिल किया। इसमें 1 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट का अहम रोल रहा है।

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ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कहना है कि एम्पीयर ने FY26 में साल-दर-साल 51% की ग्रोथ दर्ज की है। उसका मार्केट शेयर FY25 के 3.6% से बढ़कर FY26 में 4.4% हो गया है। भारतीय बाजार में मौजूदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, EV-फर्स्ट स्टार्टअप और नई रीजनल कंपनियां सभी एक ही तरह के खरीदार को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए लगातार ग्रोथ एक अच्छी बात है।

कंपनी यह भी बताती है कि उसके स्कूटर 100% LFP (लिथियम फेरो फॉस्फेट) बैटरी केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं, जो अपनी सेफ्टी, थर्मल स्टेबिलिटी और लंबी लाइफ साइकिल के लिए जानी जाती हैं। लगभग 2,00,000 किलोमीटर तक की लाइफ साइकिल के दावे के बावजूद, बैटरी की सेफ्टी EV ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी हुई है। इसलिए, LFP वाला ऑप्शन उन खरीदारों के लिए सही है जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के बजाय मन की शांति चाहते हैं।

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एम्पीयर नेक्सस के नाम शानदार रिकॉर्ड
एम्पीयर नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुका है, क्योंकि इसे तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स के 70 हेयरपिन बेंड्स को पार करने और 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिपकी ला दर्रे पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। एम्पीयर नेक्सस की एक खास बात यह है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी है, जो आपको बेहतर रेंज देती है और NMC केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी है।

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एम्पीयर नेक्सस को पावर देने के लिए 3 kWh की लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगी है, जिसे 3.3 kW के मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 kW का पीक आउटपुट देता है, जिससे यह 93 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। एम्पीयर के मुताबिक, IDC टेस्टिंग कंडीशन में नेक्सस एक बार चार्ज करने पर 136Km की रेंज देने का दावा किया गया है। कंपनी का यह भी कहना है कि स्टैंडर्ड 15A सॉकेट में लगाने पर बैटरी 3.3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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