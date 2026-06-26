बजाज, TVS, ओला, एथर और हीरो को छोड़, इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4 लाख लोगों ने खरीद डाला

एम्पीयर को मिलने वाली ये कामयाबी पता चलता है कि मार्केट की प्रैक्टिकल साइड अब मजबूत हो रहा है। एम्पीयर ने अपनी हालिया ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा मास इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट से हासिल किया। इसमें 1 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट का अहम रोल रहा है।

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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियों का दबदबा देजी से बढ़ा है। पहले जहां सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक का बात होती थी, तो अब लोग टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां सेगमेंट में ऊपर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प भी अब टॉप कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, टेबल में नीचे रहने वाली कंपनियों भी शानदार सेल्स के साथ नए-नए माइलस्टोन पार कर रही हैं। दरअसल, एम्पीयर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भारत में 4 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

एम्पीयर को मिलने वाली ये कामयाबी पता चलता है कि मार्केट की प्रैक्टिकल साइड अब मजबूत हो रहा है। एम्पीयर ने अपनी हालिया ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा मास इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट से हासिल किया। इसमें 1 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट का अहम रोल रहा है।

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कहना है कि एम्पीयर ने FY26 में साल-दर-साल 51% की ग्रोथ दर्ज की है। उसका मार्केट शेयर FY25 के 3.6% से बढ़कर FY26 में 4.4% हो गया है। भारतीय बाजार में मौजूदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, EV-फर्स्ट स्टार्टअप और नई रीजनल कंपनियां सभी एक ही तरह के खरीदार को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए लगातार ग्रोथ एक अच्छी बात है।

कंपनी यह भी बताती है कि उसके स्कूटर 100% LFP (लिथियम फेरो फॉस्फेट) बैटरी केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं, जो अपनी सेफ्टी, थर्मल स्टेबिलिटी और लंबी लाइफ साइकिल के लिए जानी जाती हैं। लगभग 2,00,000 किलोमीटर तक की लाइफ साइकिल के दावे के बावजूद, बैटरी की सेफ्टी EV ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी हुई है। इसलिए, LFP वाला ऑप्शन उन खरीदारों के लिए सही है जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के बजाय मन की शांति चाहते हैं।

एम्पीयर नेक्सस के नाम शानदार रिकॉर्ड

एम्पीयर नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुका है, क्योंकि इसे तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स के 70 हेयरपिन बेंड्स को पार करने और 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिपकी ला दर्रे पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। एम्पीयर नेक्सस की एक खास बात यह है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी है, जो आपको बेहतर रेंज देती है और NMC केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी है।