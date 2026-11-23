अमिताभ बच्चन ने चलाई बेटे अभिषेक की Land Rover Defender Octa, 2.62 करोड़ रुपये है SUV की शुरुआती कीमत
अमिताभ बच्चन को लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा चलाते देखा गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यह डिफेंडर ऑक्टा अभिषेक बच्चन की है। वीडियो में कार के अंदर उनके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लग्जरी कारों का जबरदस्त क्रेज है। हाल ही में उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने नई Land Rover Defender Octa खरीदी थी। अब एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बिग बी खुद इस लग्जरी एसयूवी को चलाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो E24 चैनल ने शेयर किया है। वीडियो में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से पेट्रो कॉपर कलर की लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा निकलती दिखाई देती है। घर के बाहर पहले से ही फैंस और फोटोग्राफर्स मौजूद थे। एसयूवी को धीरे-धीरे बाहर निकालने के बाद बिग बी ट्रैफिक देखकर सड़क पर आते हैं और वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। वीडियो में कार के अंदर उनके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमिताभ खुद ही बेटे की नई एसयूवी की ड्राइव का मजा लेने निकले थे।
अभिषेक बच्चन के पास है डिफेंडर ऑक्टा
यह डिफेंडर ऑक्टा अभिषेक बच्चन की है। अभिषेक ने इस साल की शुरुआत में इसकी डिलीवरी ली थी। एसयूवी पेट्रा कॉपर कलर में है, जिसके साथ Narvik Black रूफ और टेलगेट दिया गया है। इस कलर कॉम्बिनेशन में इसका लुक काफी दमदार नजर आता है। बच्चन परिवार के गैराज में यह अकेली डिफेंडर नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास पहले से Defender 130 के दो मॉडल के साथ एक Defender 110 भी है। लैंड रोवर की डिफेंडर भारत में सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉप्युलर लग्जरी एसयूवी में से एक बन चुकी है। इसका दमदार रोड प्रेजेंस, डिजाइन और इसके फीचर्स इसे खास बनाते हैं।
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Land Rover Discovery
₹ 1.26 - 1.39 करोड़
Mercedes-Benz GLS
₹ 1.38 - 1.43 करोड़
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
BMW X7
₹ 1.31 - 1.37 करोड़
Volvo EX90
₹ 1.26 करोड़
Toyota Vellfire
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
डिफेंडर ऑक्टा में 630bhp का इंजन
डिफेंडर ऑक्टा कंपनी की अब तक की सबसे पावरफुल डिफेंडर है। यह इस एसयूवी का सबसे महंगा वर्जन भी है। इसे भारत में पिछले साल लॉन्च किया गया था। रेग्युलर डिफेंडर के मुकाबले इसके डिजाइन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, बड़ी ग्रिल, चौड़े व्हील आर्च, 22-इंच अलॉय व्हील और क्वॉड एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। इसमें BMW से लिया गया 4.4-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता। यह इंजन 630bhp की पावर और 750Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर किया गया है, जो चारों व्हील्स तक पावर डिलिवर करता है।
कीमत 2.62 करोड़ रुपये से शुरू
परफॉर्मेंस के साथ डिफेंडर ऑक्टा में लग्जरी और कंफर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है। इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, 11.4-इंच टचस्क्रीन, मिनी रेफ्रिजरेटर और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत में डिफेंडर ऑक्टा की एक्स-शोरूम कीमत 2.62 करोड़ रुपये से शुरू होती है।
Photo Credits: Cartoq/E24/Omlombard (Instagram)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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