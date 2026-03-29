महंगे होते पेट्रोल-डीजल के बीच मैं इन 3 में से कोई एक कार लेता, हाईवे पर देती हैं 28 km तक माइलेज

Mar 29, 2026 11:33 am IST

मिडिल क्लास परिवारों के लिए 'माइलेज' आज भी सबसे बड़ा पैमाना है। कई कारों को टेस्ट करने के बाद मैंने खुद के अनुभव से इन 5 मॉडलों को चुना है। अगर मुझे आज कोई ऐसी कार चुननी हो हाईवे पर भी शानदार माइलेज दें तो ये कारें सबसे उपर होंगी।

आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि कौन सी कार सबसे ज्यादा माइलेज देगी?" एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मैंने भारतीय बाजार को बहुत करीब से देखा है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए 'माइलेज' आज भी सबसे बड़ा पैमाना है। कई कारों को टेस्ट करने के बाद मैंने खुद के अनुभव से इन 5 मॉडलों को चुना है। अगर मुझे आज कोई ऐसी कार चुननी हो हाईवे पर भी शानदार माइलेज दें तो ये कारें सबसे उपर होंगी। इनमें से कुछ तो 28 किमी से भी ज्यादा का माइलेज देती हैं। आइए जानते हैं मेरी पसंद की उन 3 सबसे 'फ्यूल एफिशिएंट' कारों के बारे में।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस मारुति की यह मिड-साइज SUV माइलेज के मामले में इस वक्त देश की नंबर-1 कार बनी हुई है। इसका पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन 28.65 किमी/लीटर का माइलेज (ARAI) देता है। यह हाइब्रिड तकनीक का ही कमाल है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यह छोटी कारों से भी कम तेल पीती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.89 लाख रुपये है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर टोयोटा की यह हाइब्रिड SUV माइलेज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वैरिएंट 27.97 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है। इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन लगा है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.14 लाख रुपये है।

होंडा सिटी हाइब्रिड प्रीमियम सेडान पसंद करने वालों के लिए होंडा सिटी हाइब्रिड किसी वरदान से कम नहीं है। यह कार 27.26 किमी/लीटर का माइलेज देती है। इसका e-CVT ट्रांसमिशन और स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग के दौरान खुद ही तय करता है कि गाड़ी कब बैटरी पर चलेगी और कब इंजन पर। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.04 लाख रुपये है।