अमेरिका की इस दमदार SUV की हो सकती है भारत में एंट्री, कंपनी ने कराया पेटेंट, गजब है लुक
अमेरिकी EV स्टार्टअप स्लेट ऑटो ने भारत में एक बॉक्सी SUV का डिजाइन पेटेंट कराया है। इसका नाम Squareback है। स्लेट स्क्वेयरबैक का डिजाइन काफी अपराइट और बॉक्सी है।
अमेरिकी EV स्टार्टअप Slate Auto ने भारत में अपने दो नए डिजाइन पेटेंट कराए हैं। इनमें एक SUV और एक पिकअप शामिल हैं। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी ने एक बॉक्सी SUV का डिजाइन भी भारत में पेटेंट कराया है। इसका नाम Squareback है। अमेरिका में इस बॉडी स्टाइल के साथ स्लेट के दूसरे मॉडल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत में पेटेंट फाइलिंग से फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी यहां कार लॉन्च करने का प्लान कर रही है या सिर्फ अपनी Intellectual Property को सिक्योर कर रही है। हालांकि, इससे भविष्य में ग्लोबल मार्केट में एंट्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
बॉक्सी डिजाइन में आएगी स्क्वेयरबैक
स्लेट स्क्वेयरबैक का डिजाइन काफी अपराइट और बॉक्सी है। भारत में हाल के समय में इस तरह की एसयूवी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। इस सेगमेंट में Chery Jetour T2, Jaecoo J5 पेट्रोल/EV, iCAUR V23, Chery X3L, Lepas L4 पेट्रोल/EV, Lepas L6 EV, Mahindra Vision S, Vision T और Vision SXT जैसे अपकमिंह मॉडल काफी चर्चा में हैं। ऐसे में अगर स्लेट भविष्य में भारत या दूसरे ग्लोबल बाजारों में एक्सपैंड करती है, तो स्क्वेयरबैक का डिजाइन इन मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar E
₹ 25 लाख से शुरू
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
स्लेट का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक Chery T1TP मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट जैसा है, जिसमें अलग-अलग पैनियर्स लगाने के बेस पर व्हीकल को एसयूवी या यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वेयरबैक में भी बॉक्सी पैनियर्स लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन पैनियर्स के साथ एसयूवी में दो एक्स्ट्रा एयरबैग भी मिलते हैं।
अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे फीचर्स
स्लेट की गाड़ियों की खासियत उनका कस्टमाइजेशन सिस्टम है। ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कई चीजों को चुन सकते हैं। कंपनी ने ट्रेडिशनल इन्फोटेनमेंट सिस्टम की जगह BYOD यानी Bring Your Own Device कॉन्सेप्ट अपनाया है। इसके तहत यूजर अपना स्मार्टफोन, टैबलेट या दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कंपनी के लिए लागत कम रखने और बायर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में मदद मिल सकती है।
201bhp इलेक्ट्रिक मोटर और 382km तक रेंज
स्लेट की सभी गाड़ियो में 201bhp की इलेक्ट्रिक मोटर देने की बात कही गई है। कंपनी के अनुसार अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ इनकी रेंज 150 मील यानी करीब 241km से लेकर 240 मील यानी करीब 382km तक हो सकती है। यह रेंज अमेरिकी स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, इसलिए भारत में इस्तेमाल होने पर रियल वर्ल्ड रेंज अलग हो सकती है। चार्जिंग के लिए स्लेट गाड़ियों में 120kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। अमेरिका में इन्हें टेस्ला के NACS चार्जिंग पोर्ट के जरिए भी चार्ज किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।