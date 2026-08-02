अमेरिका की इस दमदार SUV की हो सकती है भारत में एंट्री, कंपनी ने कराया पेटेंट, गजब है लुक

अमेरिकी EV स्टार्टअप स्लेट ऑटो ने भारत में एक बॉक्सी SUV का डिजाइन पेटेंट कराया है। इसका नाम Squareback है। स्लेट स्क्वेयरबैक का डिजाइन काफी अपराइट और बॉक्सी है।

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अमेरिकी EV स्टार्टअप Slate Auto ने भारत में अपने दो नए डिजाइन पेटेंट कराए हैं। इनमें एक SUV और एक पिकअप शामिल हैं। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी ने एक बॉक्सी SUV का डिजाइन भी भारत में पेटेंट कराया है। इसका नाम Squareback है। अमेरिका में इस बॉडी स्टाइल के साथ स्लेट के दूसरे मॉडल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत में पेटेंट फाइलिंग से फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी यहां कार लॉन्च करने का प्लान कर रही है या सिर्फ अपनी Intellectual Property को सिक्योर कर रही है। हालांकि, इससे भविष्य में ग्लोबल मार्केट में एंट्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बॉक्सी डिजाइन में आएगी स्क्वेयरबैक स्लेट स्क्वेयरबैक का डिजाइन काफी अपराइट और बॉक्सी है। भारत में हाल के समय में इस तरह की एसयूवी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। इस सेगमेंट में Chery Jetour T2, Jaecoo J5 पेट्रोल/EV, iCAUR V23, Chery X3L, Lepas L4 पेट्रोल/EV, Lepas L6 EV, Mahindra Vision S, Vision T और Vision SXT जैसे अपकमिंह मॉडल काफी चर्चा में हैं। ऐसे में अगर स्लेट भविष्य में भारत या दूसरे ग्लोबल बाजारों में एक्सपैंड करती है, तो स्क्वेयरबैक का डिजाइन इन मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकता है।

स्लेट का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक Chery T1TP मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट जैसा है, जिसमें अलग-अलग पैनियर्स लगाने के बेस पर व्हीकल को एसयूवी या यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वेयरबैक में भी बॉक्सी पैनियर्स लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन पैनियर्स के साथ एसयूवी में दो एक्स्ट्रा एयरबैग भी मिलते हैं।

अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे फीचर्स स्लेट की गाड़ियों की खासियत उनका कस्टमाइजेशन सिस्टम है। ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कई चीजों को चुन सकते हैं। कंपनी ने ट्रेडिशनल इन्फोटेनमेंट सिस्टम की जगह BYOD यानी Bring Your Own Device कॉन्सेप्ट अपनाया है। इसके तहत यूजर अपना स्मार्टफोन, टैबलेट या दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कंपनी के लिए लागत कम रखने और बायर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में मदद मिल सकती है।