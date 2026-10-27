Amazon और टाटा मोटर्स ने मिलाया हाथ, भारत में चलाएंगे 3 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक, दिल्ली से हुई शुरुआत

अमेजन और टाटा मोटर्स ने भारत में 3 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक डिप्लॉय करने के लिए पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक ट्रकों की सप्लाई करेगी, जबकि अमेजन के ट्रांसपोर्ट पार्टनर इन ट्रकों के मालिक होंगे और इन्हें चलाएंगे।

Amazon और टाटा मोटर्स ने भारत में 3 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक डिप्लॉय करने के लिए पार्टनरशिप की है। ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ से भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों की यह अब तक की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट होगी। इस कदम के साथ अमेजन अब सिर्फ लास्ट-माइल डिलीवरी ही नहीं, बल्कि सामान को एक शहर से दूसरे शहर और अलग-अलग लॉजिस्टिक्स सेंटर तक पहुंचाने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाएगी। इस पार्टनरशिप के तहत टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक ट्रकों की सप्लाई करेगी, जबकि अमेजन के ट्रांसपोर्ट पार्टनर इन ट्रकों के मालिक होंगे और इन्हें चलाएंगे। ट्रकों की पहली खेप को दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और स्टील एच.डी. कुमारस्वामी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमेजन और टाटा मोटर्स के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे।

दिल्ली से शुरू होगा इलेक्ट्रिक ट्रकों का सफर इलेक्ट्रिक ट्रकों की शुरुआती डिप्लॉयमेंट भारत के फेस्टिवल सीजन में दिल्ली से होगी। इस दौरान ई-कॉमर्स और रिटेल कंपनियों के पास सामान की आना-जाना काफी बढ़ जाती है। अमेजन अपने मिडिल-माइल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में टाटा मोटर्स के लाइट और मीडियम-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रकों को शामिल करेगी। आगे चलकर इस प्लान का एक्सपैंशन मेजर नेशनल हाईवे तक किया जाएगा। कंपनियों का टारगेट NH48 के जरिए दिल्ली-बेंगलुरु-चेन्नई के करीब 2,800 किलोमीटर लंबे फ्रेट कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल बढ़ाना है।

यह कॉरिडोर सात राज्यों से होकर गुजरता है और देश के छह बड़े ई-कॉमर्स क्षेत्रों को जोड़ता है। इस विस्तार के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Yahhvi के साथ मिलकर चार्जिंग हब डिवेलप किए जा रहे हैं। अमेजन पहले से ही देशभर में Yahhvi की मदद से 10 चार्जिंग यार्ड तैयार कर चुकी है।

टाटा Ultra E.7 इलेक्ट्रिक ट्रक में मिलेंगी ये खूबियां इस प्लान में शामिल टाटा Ultra E.7 इलेक्ट्रिक ट्रक को इंटीग्रेटेड ई-एक्सल पर तैयार किया गया है। इसमें CCS2 फास्ट चार्जिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और हाई-वोल्टेज सेफ्टी सिस्टम के साथ क्रैश-टेस्टेड केबिन मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह ट्रक ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने, वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने और माल ढुलाई के दौरान एमिशन घटाने में मदद करेगा। यह पहल दिल्ली की 2026 EV पॉलिसी और केंद्र सरकार की PM E-DRIVE के साथ PARIVARTAN जैसी योजनाओं के साथ भी जुड़ी है।