लोग घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे टू-व्हीलर्स, Amazon की बिक्री में 6 गुना उछाल आया

ऑनलाइन खरीदारी का यह क्रेज सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 60% से ज्यादा टू-व्हीलर बिक्री नॉन-मेट्रो से आ रही है। इसमें मुख्य रूप से सूरत, कोटा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, प्रयागराज, नेल्लोर, वारंगल, अमृतसर, लुधियाना, बेलगावी, कानपुर और भीलवाड़ा जैसे शहर सबसे आगे हैं।

लोग घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे टू-व्हीलर्स

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₹ 1,600 /माह से शुरू

Amazon.in पर अब पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक अपने पसंदीदा टू-व्हीलर सर्च कर रहे हैं। वहीं, घर बैठे उनकी तुलना करके खरीद भी रहे हैं। यही वजह है कि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 की शुरुआत से ही इस कैटेगरी में सामान्य दिनों के मुकाबले 6 गुना की शानदार बढ़त देखी गई है। ग्राहकों के बीच चेतक और एम्पीयर जैसे ईवी ब्रांड्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे भरोसेमंद भारतीय ब्रांड्स, और ट्रायम्फ व केटीएम जैसे प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं, जो यह दिखाता है कि टू-व्हीलर खरीदार अब तेज़ी से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।

ऑनलाइन खरीदारी का यह क्रेज सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 60% से ज्यादा टू-व्हीलर बिक्री नॉन-मेट्रो से आ रही है। इसमें मुख्य रूप से सूरत, कोटा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, प्रयागराज, नेल्लोर, वारंगल, अमृतसर, लुधियाना, बेलगावी, कानपुर और भीलवाड़ा जैसे शहर सबसे आगे हैं।

इस शॉपिंग इवेंट के दौरान जहां एक तरफ चेतक और एम्पीयर की अगुवाई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सामान्य दिनों के मुकाबले 8 गुना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वहीं डेली आने-जाने वाली कम्यूटर बाइक्स इससे भी तेज यानी 13.5 गुना की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। यहां तक कि प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी 2.5 गुना का उछाल देखा गया है, जो साफ दिखाता है कि ग्राहक अब ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं।

इसके साथ ही, ग्राहक अपनी गाड़ियों की सुरक्षा, देखरेख और मेंटेनेंस पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। Amazon.in के ऑटोमोटिव स्टोर पर हेलमेट, डैशकैम, राइडिंग गियर, कार परफ्यूम, कार वैक्यूम क्लीनर, स्पेयर पार्ट्स और कार केयर से जुड़े अन्य ज़रूरी सामानों की भारी मांग है, जिसकी वजह से इस स्टोर ने सामान्य दिनों के मुकाबले 2.2 गुना की शानदार ग्रोथ हासिल की है।

अमेजन इंडिया रक होम, किचन एंड आउटडोर्स, डायरेक्टर, अमन दीप लोहान ने इस सफलता पर कहा, "टू-व्हीलर्स के लिए यह अब तक का सबसे रोमांचक अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल रहा है। पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक Amazon.in पर अपनी पसंद की बाइक के बारे में रिसर्च और तुलना करके खरीदारी की शुरुआत कर रहे हैं और इस फेस्टिव सीजन में यह ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमारा पूरा ध्यान उन चीजों पर रहा है जो ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी रेंज, गाइडेड डिस्कवरी, आसान पेमेंट और अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन्स, कस्टमर रिव्यूज और खरीदारी के लंबे समय बाद तक मिलने वाला सपोर्ट।"