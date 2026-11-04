लोग घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे टू-व्हीलर्स, Amazon की बिक्री में 6 गुना उछाल आया
ऑनलाइन खरीदारी का यह क्रेज सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 60% से ज्यादा टू-व्हीलर बिक्री नॉन-मेट्रो से आ रही है। इसमें मुख्य रूप से सूरत, कोटा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, प्रयागराज, नेल्लोर, वारंगल, अमृतसर, लुधियाना, बेलगावी, कानपुर और भीलवाड़ा जैसे शहर सबसे आगे हैं।
Amazon.in पर अब पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक अपने पसंदीदा टू-व्हीलर सर्च कर रहे हैं। वहीं, घर बैठे उनकी तुलना करके खरीद भी रहे हैं। यही वजह है कि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 की शुरुआत से ही इस कैटेगरी में सामान्य दिनों के मुकाबले 6 गुना की शानदार बढ़त देखी गई है। ग्राहकों के बीच चेतक और एम्पीयर जैसे ईवी ब्रांड्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे भरोसेमंद भारतीय ब्रांड्स, और ट्रायम्फ व केटीएम जैसे प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं, जो यह दिखाता है कि टू-व्हीलर खरीदार अब तेज़ी से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऑनलाइन खरीदारी का यह क्रेज सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 60% से ज्यादा टू-व्हीलर बिक्री नॉन-मेट्रो से आ रही है। इसमें मुख्य रूप से सूरत, कोटा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, प्रयागराज, नेल्लोर, वारंगल, अमृतसर, लुधियाना, बेलगावी, कानपुर और भीलवाड़ा जैसे शहर सबसे आगे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 90,498 - 98,086
Royal Enfield Continental GT 650
₹ 3.58 - 3.88 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.89 - 2.26 लाख
इस शॉपिंग इवेंट के दौरान जहां एक तरफ चेतक और एम्पीयर की अगुवाई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सामान्य दिनों के मुकाबले 8 गुना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वहीं डेली आने-जाने वाली कम्यूटर बाइक्स इससे भी तेज यानी 13.5 गुना की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। यहां तक कि प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी 2.5 गुना का उछाल देखा गया है, जो साफ दिखाता है कि ग्राहक अब ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं।
इसके साथ ही, ग्राहक अपनी गाड़ियों की सुरक्षा, देखरेख और मेंटेनेंस पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। Amazon.in के ऑटोमोटिव स्टोर पर हेलमेट, डैशकैम, राइडिंग गियर, कार परफ्यूम, कार वैक्यूम क्लीनर, स्पेयर पार्ट्स और कार केयर से जुड़े अन्य ज़रूरी सामानों की भारी मांग है, जिसकी वजह से इस स्टोर ने सामान्य दिनों के मुकाबले 2.2 गुना की शानदार ग्रोथ हासिल की है।
अमेजन इंडिया रक होम, किचन एंड आउटडोर्स, डायरेक्टर, अमन दीप लोहान ने इस सफलता पर कहा, "टू-व्हीलर्स के लिए यह अब तक का सबसे रोमांचक अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल रहा है। पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक Amazon.in पर अपनी पसंद की बाइक के बारे में रिसर्च और तुलना करके खरीदारी की शुरुआत कर रहे हैं और इस फेस्टिव सीजन में यह ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमारा पूरा ध्यान उन चीजों पर रहा है जो ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी रेंज, गाइडेड डिस्कवरी, आसान पेमेंट और अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन्स, कस्टमर रिव्यूज और खरीदारी के लंबे समय बाद तक मिलने वाला सपोर्ट।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारा AI-बेस्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस ग्राहकों को सही ऑप्शन चुनने में मदद करता है। हाल ही में हमने टीवीएस मोटर, फ्लाइंग फ्ली और अल्ट्रावॉयलेट जैसे ब्रांड्स को भी अपने साथ जोड़ा है। ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से सही स्पेयर पार्ट ढूंढने जैसे जटिल काम के लिए, हमने पार्ट फाइंडर पेश किया है ताकि वे अपनी गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल सटीक पार्ट और एक्सेसरीज चुन सकें। ये सभी फीचर्स मिलकर ऑनलाइन टू-व्हीलर खरीदने के एक्सपीरियंस को बेहद सरल और शानदार बनाते हैं।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें